Un no que es sí: horóscopo, clima astral y predicciones de Somos para esta semana

El 15 de setiembre, Venus en Leo y Marte en Libra perfeccionan un aspecto armónico que marca una evolución en la manera en la que nos relacionamos. Es un momento en el que podemos descubrir nuevas formas de manejar nuestras dinámicas de pareja, vínculos familiares o incluso sociedades. La energía invita a encontrar un balance entre el deseo personal y la armonía con el otro.

Dos días después, el 17 de setiembre, Mercurio se enfrenta en oposición a Saturno, trayendo consigo la sensación de un “gran no”. Puede aparecer la claridad —a veces dolorosa— de que ciertos vínculos, acuerdos o contratos no seguirán adelante. Estos días pueden sentirse complicados. Lo que termina, libera espacio para lo que realmente nos corresponde.

El 18 de setiembre, Mercurio ingresa en Libra, donde permanecerá hasta el 6 de octubre. Este tránsito abre la puerta a negociaciones importantes, pero conviene tener cautela: de inmediato se encuentra con Neptuno y genera aspectos tensos que pueden enturbiar los acuerdos. En esos días, las promesas y los contratos pueden estar llenos de confusión. Mejor dejar la firma de documentos y compromisos serios para más adelante. Finalmente, el 19 de setiembre, Venus entra en Virgo. Este cambio de signo nos invita a mirar hacia adentro y preguntarnos cómo podemos mejorar la relación con nosotros mismos. //

Aries Relaciones y acuerdos se ponen bajo la lupa. Un “no” puede abrir la puerta a un “sí” más auténtico. Confía en la claridad que surge.

Tauro Se activan rutinas y salud. Revisa compromisos laborales: lo que se corta no es pérdida, es liberación. Venus en Virgo te invita a cuidarte mejor.

Géminis Amores, creatividad y vínculos atraviesan ajustes. Si algo se confunde, espera antes de firmar. La inspiración llega cuando permites que lo viejo se suelte naturalmente.

Cáncer La familia y el hogar marcan decisiones clave. Saturno muestra límites y es tiempo de asumirlos. Venus en Virgo propone orden y hábitos más sanos.

Leo Tu palabra gana poder, pero también enfrenta límites. Si un acuerdo se cae, no insistas. Venus te recuerda que cuidarte es tan importante como brillar.

Virgo Los recursos, el dinero y tu propio valor entran en revisión. Venus en tu signo te invita a mejorar rutinas y priorizar bienestar sobre exigencias externas.

Libra Mercurio en tu signo abre negociaciones, aunque con niebla inicial. Elige claridad antes de compromiso. Venus en Virgo te pide conectar con tu autocuidado más profundo.

Escorpio Viejas estructuras caen silenciosamente. No temas al final de un contrato o relación. Venus en Virgo te muestra que los aliados también están en lo simple.

Sagitario Se redefine tu círculo social. Un vínculo puede cerrarse, liberando energía para proyectos auténticos. Venus en Virgo exige disciplina en rutinas para sostener tus grandes sueños.

Capricornio Tu rol profesional se confronta con límites claros. Si cierran una puerta, aparecerá otra más alineada. Venus en Virgo pide cuidar el cuerpo para avanzar.

Acuario Tus ideas enfrentan resistencia, pero no es freno: es filtro. Cada “no” te redirige hacia caminos correctos. Venus en Virgo te invita a revisar hábitos diarios importantes.

Piscis Eres testigo de finales que parecían inevitables. Si algo se confunde en acuerdos, espera. Venus en Virgo trae foco en pareja y equilibrio saludable compartido.

El carismático papa León XIV nació un 14 de setiembre de 1955, bajo el signo de Virgo.