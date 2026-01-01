“Empieza lo nuevo”: consulta tu horóscopo para la primera semana del 2026

Escucha la noticia
El año comienza con el horóscopo en una luna llena en Cáncer, una de las más potentes del calendario, ya que se encuentra en su propio signo y en conjunción con Júpiter, planeta de la expansión y la abundancia. Esta combinación marca un período emocionalmente intenso, pero muy favorable para la manifestación, los acuerdos importantes y las decisiones que buscan estabilidad a largo plazo.
Con el Sol, Venus y Marte en el signo de Capricornio creando tensión a esta luna llena, las emociones pueden estar a flor de piel, pero con una gran capacidad para ordenar, concretar y hacer que las cosas funcionen, incluso en escenarios desafiantes. Es un momento ideal para tomar decisiones maduras, cerrar compromisos y avanzar con inteligencia emocional.
El 6 de enero, la unión del Sol y Venus —conocida como el Venus Star Point— trae claridad sobre nuestros verdaderos deseos y favorece conexiones auténticas y duraderas. Y el 7 de enero, Venus se une a Marte, activando magnetismo, atracción y compromiso, una energía perfecta para apostar por relaciones y proyectos que valgan la pena y tengan futuro. //
Horóscopo para esta semana:
♦◊ ARIES
Se activan decisiones importantes en el trabajo y tu rumbo de vida. Emociones intensas, pero con claridad para comprometerte con algo que vale la pena. Buen momento para asumir liderazgo con madurez.
♦◊ TAURO
El foco está en conversaciones clave y acuerdos que se sostienen en el tiempo. Días ideales para decir lo que sientes con calma y seguridad. Viajes, estudios o proyectos toman forma.
♦◊ GÉMINIS
Puedes ordenar finanzas o cerrar un acuerdo beneficioso. Reconoces mejor qué mereces y dejas de negociar de más.
♦◊ CÁNCER
La luna llena ocurre en tu signo: culminaciones emocionales, claridad y manifestación. Es tiempo de priorizarte y cerrar ciclos afectivos desde un lugar más seguro y consciente.
♦◊ LEO
Momento de introspección y limpieza emocional. Sueltas cargas del pasado para avanzar con más liviandad. Escucha tu intuición: te está guiando bien.
♦◊ VIRGO
Amistades, redes y proyectos colectivos toman protagonismo. Se fortalecen alianzas con propósito. Ideal para comprometerte con algo que te motive de verdad.
♦◊ LIBRA
Oportunidad para consolidar un logro o asumir una nueva responsabilidad. Se te reconoce más de lo que crees.
♦◊ ESCORPIO
Expansión mental y emocional. Buen momento para decisiones vinculadas a viajes, estudios o nuevos horizontes. Confirma una verdad interna que ya venías sintiendo.
♦◊ SAGITARIO
Transformaciones profundas en vínculos y finanzas compartidas. Cierras un ciclo emocional para abrir uno más sólido. Intimidad y compromiso toman otro nivel.
♦◊ CAPRICORNIO
Todo pasa por ti. Con el Sol, Venus y Marte en tu signo, es momento de elegir desde el deseo y el compromiso. Relaciones y proyectos se redefinen con fuerza y claridad.
♦◊ ACUARIO
Rutinas, trabajo y bienestar emocional piden ajustes. Es un buen momento para ordenar hábitos y comprometerte contigo. Pequeños cambios generan grandes resultados.
♦◊ PISCIS
Conexiones genuinas se fortalecen y proyectos personales avanzan. Te permites gozar sin culpa y apostar por lo que te hace bien.//
Hoy cumple 70 años el actor y director estadounidense Mel Gibson.
