“A ser cautelosos”: horóscopo, clima astral y predicciones de Somos para esta semana

Noviembre llega con energía de sorpresas y giros inesperados, marcando un punto de inflexión en el año. Urano se mantiene especialmente activo, acelerando transformaciones y moviendo lo que parecía inamovible. Aunque promete ser un mes intenso, también invita a la pausa, a tomar decisiones desde la madurez, no desde la urgencia.
El 2 de noviembre, Venus en Libra forma un aspecto tenso con Júpiter en Cáncer, una alineación que puede manifestarse como exceso de confianza, gastos impulsivos o promesas difíciles de cumplir. Es un tránsito que pide moderación y realismo. El lunes 3 de noviembre inaugura una semana particularmente movida, bajo la influencia de Marte en Escorpio en buen aspecto con Neptuno en Piscis. Es momento de soltar aquello que ya no merece nuestra energía. El 4 de noviembre, Marte ingresa en Sagitario, trayendo una sensación de aceleración, como si el tiempo se intensificara. Es un día para actuar con cautela, mantener la calma y evitar decisiones precipitadas. También podrían surgir noticias inesperadas. El 5 de noviembre, la luna llena en Tauro culmina un proceso relacionado con valores, dinero y estabilidad emocional. Este plenilunio trae revelaciones y desenlaces que obligan a replantear lo que realmente consideramos seguro o valioso. Finalmente, el 6 de noviembre, Venus ingresa en Escorpio, despertando deseos profundos, pasiones intensas y decisiones transformadoras. Conviene canalizar esa intensidad con mucha inteligencia emocional.
Horóscopo para esta semana:
♦◊ ARIES
Semana de cambios acelerados. Evita decisiones impulsivas y enfoca tu energía en lo esencial. Un cierre importante te libera espacio para nuevos comienzos más auténticos.
♦◊ TAURO
La luna llena en tu signo trae revelaciones profundas. Suelta viejas estructuras. Un asunto de dinero o valor personal se transforma.
♦◊ GÉMINIS
Conversaciones decisivas. Alguien muestra sus verdaderas intenciones. No todo lo que brilla inspira confianza. Cierra con inteligencia lo que ya no nutre tu crecimiento personal.
♦◊ CÁNCER
Venus y Júpiter amplifican emociones. Cuida los excesos, tanto afectivos como financieros. Noticias laborales o familiares traen claridad. Confía en tu intuición para actuar.
♦◊ LEO
Tiempos intensos en el trabajo o en casa. Marte acelera los días, pero Urano exige flexibilidad. Evita reaccionar por orgullo.
♦◊ VIRGO
Momento para reorganizar prioridades. Se revelan verdades que te impulsan a soltar el control. La claridad llega tras la pausa. Céntrate en lo esencial y real.
♦◊ LIBRA
Venus, tu regente, te pide equilibrio. Evita prometer más de lo que puedes dar. Cierra un ciclo emocional con sabiduría. El amor exige madurez, no perfección.
♦◊ ESCORPIO
Actúas con poder y magnetismo. Evita forzar situaciones: lo que debe quedarse, se quedará. Semana de decisiones transformadoras.
♦◊ SAGITARIO
Marte entra en tu signo y enciende la acción. Todo se acelera. Canaliza la energía en objetivos claros. Evita discusiones impulsivas.
♦◊ CAPRICORNIO
La luna llena te conecta con el valor real de lo que construyes. Cuidado con tensiones en vínculos. Las decisiones financieras exigen calma y estrategia.
♦◊ ACUARIO
Tu mundo interno se reconfigura. Plutón y Venus activan asuntos de poder y deseo. Observa sin reaccionar. Semana para transformar la manera en que te relacionas.
♦◊ PISCIS
Deja de luchar por cosas que ya cumplieron un ciclo. Tu intuición se agudiza. Un cierre te prepara para un nuevo tiempo con paz y foco en lo que realmente importa.
ANTHONY KIEDIS, CANTANTE DE LA BANDA CALIFORNIANA RED HOT CHILI PEPPERS, CUMPLE HOY 63 AÑOS.
