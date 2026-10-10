El sábado 10 tenemos Luna nueva en Libra, un momento de inicio ideal para sembrar intenciones y abrir ciclos. Esta lunación se da con Venus en Escorpio en aspecto tenso con Marte en Leo, lo que marca una dinámica de poder versus orgullo. Viejas molestias o resentimientos pueden reaparecer y llevarnos a reaccionar desde la impulsividad. Cuidado con entrar en esas luchas de poder o actuar desde el ego. Muchos vínculos experimentarán tensiones durante estos días.

El jueves 15, el clima comienza a aligerarse un poco. El Sol en Libra forma buenos aspectos con Júpiter en Leo y trae mayor optimismo, apertura y confianza. Es un buen día para reuniones y conversaciones importantes.

El viernes 16, Marte en Leo forma un buen aspecto con Saturno en Aries. Algo ha madurado: un proyecto, una decisión o un plan que venía desarrollándose empieza a tomar forma y estructura. Otro muy buen día para avanzar, concretar y aprovechar la energía disponible. //

Aries

Tus vínculos piden equilibrio. Evita reaccionar desde el orgullo y escucha antes de confrontar. Hacia el fin de semana, recuperas claridad para avanzar con firmeza.

Tauro

Viejas incomodidades pueden removerse en relaciones o acuerdos. No fuerces respuestas. A mitad de semana, una conversación honesta destraba algo y te devuelve la confianza personal.

Géminis

La Luna nueva activa tu creatividad, romance y disfrute. Evita dramas innecesarios. Los días siguientes favorecen las reuniones, ideas nuevas y decisiones que empiezan a tomar forma.

Cáncer

Tu hogar, familia o mundo emocional pide nuevos acuerdos. No cargues con tensiones ajenas. Hacia el final de la semana, recuperas energía y dirección clara.

Leo

Cuida tus palabras y reacciones impulsivas. El orgullo puede complicar conversaciones. Luego, el clima mejora y tendrás fuerza para ordenar planes, compromisos y prioridades importantes.

Virgo

Revisa dinero, valor propio y límites. No tomes decisiones desde la presión. La semana termina con mayor estabilidad y pasos concretos hacia tus objetivos personales.

Libra

La Luna nueva en tu signo marca un reinicio. Define qué quieres atraer. Evita luchas de poder y aprovecha luego oportunidades para expandirte con confianza.

Escorpio

Necesitas bajar el ruido y observar lo que realmente te incomoda. No actúes desde el resentimiento. Después, recuperas claridad para tomar decisiones maduras y serenas.

Sagitario

Son días para nuevos objetivos, alianzas y proyectos. Cuida las tensiones con amistades o equipos. Hacia el final, una oportunidad puede consolidarse si actúas ahora con estrategia.

Capricornio

Tu vida profesional entra en etapa de renovación. Evita choques de ego con figuras de autoridad. Luego, disciplina y constancia te permiten avanzar con seguridad.

Acuario

Es momento de ampliar perspectivas y salir de viejas certezas. Evita discutir por tener razón. La semana favorece decisiones maduras, estudios, viajes y nuevos planes.

Piscis

Emociones intensas pueden mostrarte dónde necesitas poner límites. No te enganches en luchas de poder. Después, el clima favorece acuerdos, orden financiero y mayor calma.