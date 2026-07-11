Aunque seguimos en Mercurio retrógrado, el 12 de julio vivimos uno de sus momentos más reveladores: según el horóscopo, el Sol se une a Mercurio en Cáncer, marcando el punto medio de la retrogradación. Lejos de generar más confusión, este tránsito suele traer claridad. Al estar en Cáncer, esa claridad puede llegar sobre temas del pasado, asuntos familiares o emociones que no habíamos logrado comprender. También puede aparecer información pendiente o una conversación que nos ayude a cerrar un ciclo.

El 13 de julio, Venus en Virgo forma aspectos tensos con Urano en Géminis, despertando ganas de salir de la rutina, probar algo diferente o cambiar la forma en que nos relacionamos. Esta configuración favorece la autenticidad, aunque también puede traer cierta inestabilidad si actuamos por impulso, sobre todo en las relaciones.

Finalmente, el 14 de julio, la Luna nueva en Cáncer nos invita a iniciar un nuevo ciclo emocional. Es un momento para hacer las paces con el pasado, pero actuando desde el presente. Esta lunación favorece nuevos comienzos relacionados con el hogar, la familia y la seguridad emocional, invitándonos a soltar viejas narrativas para construir una historia más alineada con quienes somos hoy.

Horóscopo para esta semana:

♦◊ ARIES

La claridad llega sobre un asunto familiar o emocional. Atrévete a cambiar viejas dinámicas, pero evita actuar por impulso. La Luna nueva marca un nuevo comienzo.

♦◊ TAURO

Una conversación puede darte respuestas que esperabas. Cambia tu manera de comunicarte y deja atrás ideas que ya no reflejan quién eres.

♦◊ GÉMINIS

Llegan revelaciones sobre dinero, autoestima o prioridades. Antes de hacer un cambio impulsivo, pregúntate qué valor quieres construir a largo plazo.

♦◊ CÁNCER

La Luna nueva en tu signo inaugura un ciclo personal. Comprendes mejor tu pasado y estás listo para escribir una nueva versión de ti.

♦◊ LEO

Es momento de cerrar ciclos silenciosamente. Escucha tu intuición y suelta cargas emocionales. Lo que termina ahora abre espacio para la paz interior.

♦◊ VIRGO

Tus amistades y proyectos evolucionan. Atrévete a salir de la rutina y conecta con personas que impulsen la versión de ti que está naciendo.

♦◊ LIBRA

La claridad llega en aspectos profesionales. Se abren oportunidades para redefinir tu camino. Confía en los cambios, aunque inicialmente rompan tus planes.

♦◊ ESCORPIO

Una nueva perspectiva transforma tu manera de ver el pasado. Es tiempo de aprender, viajar o expandirte dejando atrás creencias que te limitaban.

♦◊ SAGITARIO

Se iluminan emociones profundas y asuntos compartidos. La Luna nueva te ayuda a soltar viejos miedos para construir vínculos más auténticos y conscientes.

♦◊ CAPRICORNIO

Tus relaciones entran en una nueva etapa. Conversaciones pendientes traen claridad y la Luna nueva favorece acuerdos más honestos y alineados con tu presente.

♦◊ ACUARIO

Es hora de cambiar hábitos y cuidar mejor de ti. Pequeñas decisiones diarias tendrán un gran impacto en tu bienestar y equilibrio emocional.

♦◊ PISCIS

La creatividad, el amor y la alegría toman protagonismo. Deja atrás inseguridades y atrévete a expresar lo que sientes. Un nuevo capítulo comienza.