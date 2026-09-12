Esta semana combina momentos de claridad y acción con cierta confusión e intensidad emocional. La clave será saber cuándo avanzar y cuándo esperar.

El 12 de setiembre, Mercurio en Libra conecta favorablemente con Urano, pero entra en tensión con Neptuno. Pueden surgir ideas inesperadas, aunque también malentendidos. Si algo no queda claro, mejor preguntar antes de asumir.

El 14, la Luna y Venus se unen en Virgo, favoreciendo el autocuidado y los tratamientos de belleza leves, pero no cambios permanentes, ya que Venus se acerca a su retrogradación. Además, el Sol en Virgo y Marte en Cáncer forman aspectos favorables y aportan energía: buena semana para el deporte y la actividad física.

El 15, Venus en Escorpio tensiona a Plutón en Acuario. Este aspecto se repetirá tres veces a lo largo del año. Comienza una historia relacionada con deseos intensos, apegos y miedo a perder personas, vínculos o situaciones. Tendremos tiempo para reconocer y trabajar estos patrones.

El 17, Luna y Júpiter favorecen la expansión, el optimismo y la acción. Finalmente, el 18, Mercurio tensiona a Saturno: las negociaciones pueden bloquearse. Si un acuerdo no fluye, será mejor no forzarlo y esperar unos días. // //

Aries

Una negociación podría frenarse o exigirte paciencia. En el amor, emociones intensas revelarán qué temes perder. Evita controlar y deja que todo madure.

Tauro

Una relación puede despertar deseos profundos o inseguridades que creías superadas. En el trabajo, revisa bien acuerdos y conversaciones antes de asumir compromisos importantes.

Géminis

Una conversación es capaz de confundirte más de lo esperado. Pregunta antes de sacar conclusiones. Hacia mitad de semana, una oportunidad afectiva despertará emociones difíciles de ignorar.

Cáncer

Tendrás energía para avanzar con un proyecto personal. En casa podrían surgir conversaciones poco claras. En el amor, observa si estás aferrándote demasiado a alguien.

Leo

Recuperas el optimismo y las ganas de expandirte. Una oportunidad puede aparecer hacia el 17. En vínculos familiares, evita interpretar silencios: pregunta directamente antes de reaccionar.

Virgo

Aprovecha para cuidarte y renovarte sin hacer cambios radicales. Una conversación económica podría demorarse más de lo que esperabas.

Libra

Una revelación inesperada cambiaría tu perspectiva, pero no tomes decisiones inmediatamente. Hacia el 18, alguien podría poner límites o retrasar una negociación importante.

Escorpio

El amor entra en terreno intenso. Deseo, celos o miedo a perder aparecerán. No será un episodio aislado: observa qué patrón comienza a repetirse.

Sagitario

El 17 puede traerte una oportunidad, invitación o noticia que amplíe tus horizontes. Atrévete a moverte, pero revisa cuidadosamente compromisos relacionados con amistades.

Capricornio

Es posible que una negociación profesional encuentre resistencia. No fuerces respuestas inmediatas. En relaciones y amistades, una dinámica de poder te mostrará dónde necesitas recuperar tus límites.

Acuario

Algo relacionado con tu futuro comienza a transformarse. Una atracción o situación profesional podría intensificarse. Antes de decidir, distingue entre intuición, deseo y realidad.

Piscis

Una conversación sobre dinero, intimidad o compromisos quedaría inconclusa. No presiones por definiciones. En lo profesional, hacia el 17 se abre una oportunidad interesante.