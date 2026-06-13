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Resumen

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Consulta el horóscopo de Somos de esta semana del 13 al 18 de junio del 2026. (Foto: iStock)
Consulta el horóscopo de Somos de esta semana del 13 al 18 de junio del 2026. (Foto: iStock)
/ Artemisia1508
Por Eleni Polizogopulos

Según el , el 13 de junio, Venus entra en Leo y permanecerá allí hasta el 9 de julio. Este tránsito potencia la confianza y el deseo de expresarnos auténticamente. Es un excelente momento para cambios de imagen, glow ups, proyectos creativos y para atrevernos a ocupar más espacio y protagonismo.

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El 14 de junio, la Luna Nueva en Géminis abre un nuevo ciclo en la comunicación, los estudios y las conversaciones importantes. Es tiempo de poner en palabras lo que sentimos y sembrar intenciones relacionadas con ideas, proyectos y conexiones. Su buen aspecto con Saturno aporta claridad y compromiso para convertir planes en realidad.

El 15 y 16 de junio, Venus forma aspectos armónicos con Urano y Neptuno, favoreciendo la creatividad, la inspiración y los cambios personales. Son días ideales para renovar tu estilo, lanzar proyectos o dar forma a una visión que venías imaginando.

El 18 de junio, Venus se enfrenta a Plutón, trayendo intensidad emocional en vínculos y temas de autoestima. Pueden surgir conversaciones reveladoras o situaciones que nos inviten a revisar dónde buscamos validación y qué necesitamos transformar.

Una semana para expresarte con autenticidad, iniciar conversaciones importantes.

Horóscopo para esta semana:

♦◊ ARIES

La Luna Nueva impulsa conversaciones importantes. Atrévete a decir lo que piensas. Un cambio inesperado abre puertas. Tu autenticidad será tu mayor fortaleza.

♦◊ TAURO

Es momento de fortalecer tu autoestima y valorar tus talentos. Noticias positivas sobre dinero o proyectos personales pueden surgir. Confía más en tu valor.

♦◊ GÉMINIS

La Luna Nueva en tu signo marca un reinicio personal. Siembra intenciones claras. Conversaciones reveladoras te ayudan a definir el próximo capítulo.

♦◊ CÁNCER

La semana invita a escuchar tu intuición. Descansar, reflexionar y cerrar ciclos será tan importante como actuar. Respuestas llegan desde adentro.

♦◊ LEO

Venus en tu signo te vuelve magnético. Es tiempo de brillar, renovar tu imagen o mostrar un proyecto. Tu presencia atrae oportunidades.

♦◊ VIRGO

Nuevos objetivos profesionales comienzan a tomar forma. Conversaciones con jefes o figuras de autoridad pueden abrir caminos. Confía en tu experiencia.

♦◊ LIBRA

Nuevos objetivos profesionales comienzan a tomar forma. Conversaciones con jefes o figuras de autoridad pueden abrir caminos. Confía en tu experiencia.

♦◊ ESCORPIO

La semana trae transformaciones emocionales profundas. Hablar con honestidad fortalece vínculos. Es momento de soltar viejos miedos y recuperar poder personal.

♦◊ SAGITARIO

La Luna Nueva activa tu sector de relaciones. Nuevos acuerdos, conexiones o conversaciones importantes marcan el inicio de una etapa diferente.

♦◊ CAPRICORNIO

Es una excelente semana para reorganizar hábitos y rutinas. Pequeños cambios generan grandes resultados. La disciplina que siembres ahora dará frutos.

♦◊ ACUARIO

Venus despierta movimiento en el amor y los vínculos. La creatividad también se potencia. Permite que tu lado más auténtico sea visto.

♦◊ PISCIS

La atención se dirige al hogar, la familia y la estabilidad emocional. Conversaciones pendientes encuentran espacio para sanar y construir nuevas bases.

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Nació un día como hoy

Nacido el 13 de junio de 1951, el destacado actor sueco Stellan Skarsgård nació bajo el signo de Géminis.

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