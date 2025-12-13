Escucha la noticia
"Marte en Sagitario creará una sensación de exceso": consulta tu horóscopo del 13 al 19 de diciembre
La semana se mueve entre claridad, verdad y un renacer interno, según tu horóscopo. El 14, Marte en Sagitario forma un aspecto tenso con Neptuno y crea una sensación de exceso: hay impulso, pero no dirección. Es ese día en el que uno quiere avanzar a toda velocidad, pero el camino se ve borroso. La energía invita a bajar el ritmo.
Capricornio. La acción se ordena, aparece el enfoque y sentimos que por fin podemos avanzar con un plan claro. Todo lo que parecía disperso empieza a tomar forma y la motivación se vuelve más estratégica. El 16, el Sol en Sagitario se encuentra con Saturno en Piscis y trae un llamado a la honestidad con uno mismo. Es un día que puede sentirse pesado, porque evidencia lo que ya no se sostiene y revela responsabilidades que necesitan atención. No es un tránsito suave, pero sí profundamente clarificador.
Y el 19 llega la luna nueva en Sagitario, en el grado 28, marcando el nacimiento de algo que hemos venido procesando internamente. No es un inicio impulsivo: es un sí que surge desde la verdad personal. Un nuevo ciclo que invita a expandirnos desde convicciones más sinceras y maduras.
Horóscopo para esta semana del 13 al 19 de diciembre del 2025:
♦◊ ARIES
Semana de claridad interna: sueltas impulsos confusos, ordenas prioridades y retomas disciplina. La luna nueva inaugura un camino que nace de una verdad finalmente aceptada.
♦◊ TAURO
Energía intensa en lo emocional: viejas confusiones se disuelven y aparece estructura. Un inicio profundo te invita a confiar en tu intuición y tomar decisiones más valientes.
♦◊ GÉMINIS
Relaciones y acuerdos se redefinen. Evitas excesos, aclaras intenciones y recuperas foco. La luna nueva marca un compromiso importante que surge desde la honestidad y la expansión compartida.
♦◊ CÁNCER
Semana de reajustes: cuidas tu energía, ordenas rutinas y cierras pendientes. La luna nueva impulsa un nuevo hábito que fortalece el bienestar y te invita a creer en tu visión.
♦◊ LEO
Creatividad y corazón se alinean. Disuelves inseguridades, asumes responsabilidad emocional y nace un proyecto que refleja tu verdad. La luna nueva te motiva a mostrarte con firmeza.
♦◊ VIRGO
El hogar o asuntos familiares piden claridad. Sueltas el agotamiento, estableces límites y nace un nuevo camino emocional. La luna nueva te da fuerza para reorganizar tu base interna.
♦◊ LIBRA
Conversaciones clave revelan verdades necesarias. Ordenas ideas, evitas malentendidos y recuperas dirección. La luna nueva abre un ciclo mental más honesto, directo y libre de confusión.
♦◊ ESCORPIO
Movimiento financiero y emocional. Sueltas excesos, enfocas recursos y tomas decisiones sólidas. La luna nueva abre una nueva relación con el valor personal y la seguridad interna.
♦◊ SAGITARIO
Semana de sinceridad contigo mismo: cierras lo que pesa, ordenas tu energía y renaces. La luna nueva en tu signo genera un ciclo profundamente auténtico.
♦◊ CAPRICORNIO
Entras en tu fuerza: Marte te impulsa, pero el cuerpo pide descanso inicial. Cierra cargas del pasado y abre un ciclo interno más alineado con tu paz.
♦◊ ACUARIO
Amistades, comunidades o proyectos grupales muestran su verdadera forma. Tomas distancia de lo confuso y eliges la claridad. La luna nueva trae un nuevo deseo de expansión social.
♦◊ PISCIS
Semana reveladora: Marte tensiona y Saturno ordena. Recuperas enfoque, cierras un capítulo laboral y la luna nueva te invita a apostar por una dirección profesional auténtica.
