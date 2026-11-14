La sensación de que lo trabado empieza a moverse viene de Mercurio y Venus, que retomaron su marcha directa el 13 de noviembre: Mercurio en Escorpio y Venus en Libra. Toda la semana avanzan lentos y van saliendo de su sombra retrógrada. Como Mercurio rige la comunicación y los planes y Venus las relaciones y los acuerdos, lo que quedó en pausa en esos temas vuelve a fluir poco a poco.

El lunes 16 es el día fuerte porque Marte y Júpiter se juntan en Leo. Marte pone el impulso y Júpiter la expansión y la buena fortuna. De ahí la invitación a lanzarse, y también la advertencia: Júpiter tiende a exagerar, y en Leo eso puede volverse promesas de más o gastos impulsivos.

El miércoles 18 y el jueves 19 el Sol, en Escorpio, entra en tensión primero con Júpiter y luego con Marte, lo que se traduce en orgullo, poca paciencia y choques de voluntades.

El viernes 20 la Luna entra a Aries y se encuentra con Neptuno en la madrugada y con Saturno por la tarde. Saturno habla de estructura y responsabilidad, y por eso el día pide poner límites y ordenar prioridades.

El consejo final resume toda la semana: hay mucha fuerza disponible en algo que sume a los demás, no solo para competir. //

Aries

Una propuesta romántica o creativa te sorprende el lunes. Aprovecha el impulso, pero el jueves evita discutir por celos o dinero compartido. Terminas la semana fortalecido.

Tauro

Novedades en casa o con la familia te llenan de energía el lunes. Con tu pareja o tus socios habrá roces a mitad de semana: escucha antes de imponer.

Géminis

Una conversación o un viaje corto te abre una puerta inesperada. En el trabajo, la carga sube el jueves, así que organízate. Buenas noticias llegan por mensaje.

Cáncer

El dinero se mueve a tu favor: llega un ingreso o una oportunidad para ganar más. En el amor, una pasión intensa te pide equilibrio. Evita gastos impulsivos.

Leo

Es tu semana. Te sentirás imparable y la gente lo notará: pronto llega un reconocimiento. Eso sí, cuida tu carácter el jueves, porque en casa podría haber tensiones.

Virgo

Algo se gesta en silencio: intuiciones, sueños reveladores y un proyecto que aún no muestras. Mercurio, tu regente, retoma el rumbo y aclara una conversación pendiente.

Libra

Venus, tu regente, retoma el rumbo y vuelves a sentirte tú. Los amigos o un grupo te traen una oportunidad valiosa. El jueves, no mezcles dinero con amistad.

Escorpio

Tu carrera da un salto: un jefe o un cliente reconoce tu trabajo. Con el Sol en tu signo brillas, pero evita los choques de poder el jueves.

Sagitario

Júpiter, tu regente, te abre horizontes: se concreta un viaje, un estudio o un contacto extranjero. Mientras tanto, procesas emociones internas, así que date pausas para descansar.

Capricornio

Los temas de dinero compartido, deudas o herencias se mueven a tu favor. Un amigo podría decepcionarte a mitad de semana: no tomes decisiones en caliente.

Acuario

Una pareja o un socio llega con fuerza a tu vida. En el trabajo, habrá presión de la autoridad el jueves: mantén la calma y negocia en vez de confrontar.

Piscis

Mucho trabajo, pero bien recompensado: llegan nuevos encargos y más impulso. Es buen momento para empezar una rutina de ejercicio. El miércoles te entusiasma una noticia de lejos.