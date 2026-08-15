La semana comienza con movimientos importantes y una sensación de que algunas piezas finalmente empiezan a encajar. Según el horóscopo, el sábado 15, Mercurio se une a Júpiter en Leo, una combinación expansiva que puede traer grandes revelaciones, noticias y anuncios inesperados. Una conversación o información que sale a la luz podría convertirse en el detonante de cambios repentinos. Atención a lo que escuchamos: puede haber algo grande detrás.

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El domingo 16, la energía cambia. Marte en Cáncer forma un aspecto tenso con Neptuno en Capricornio y puede dejarnos con menos vitalidad y, sobre todo, poca claridad respecto a cómo actuar. No es momento de forzar decisiones. Mejor descansar, observar y esperar a tener toda la información.

El lunes 17 será uno de los mejores días para aprovechar. Mercurio en Leo conecta favorablemente con Saturno en Aries, mientras Venus en Libra armoniza con Júpiter en Leo. Buenas noticias, reuniones productivas, acuerdos y conversaciones que permiten avanzar.

Hacia el viernes 21, Venus en Libra entra en tensión con Saturno en Aries. Los vínculos, compromisos y expectativas pasan por una prueba de realidad. Puede sentirse cierta distancia o frialdad, pero también será una oportunidad para reconocer qué relaciones tienen bases suficientemente sólidas para seguir creciendo.

Horóscopo para esta semana hasta el 21 de agosto del 2026:

♦◊ ARIES

Una noticia importante cambia tus planes y abre nuevas oportunidades. Aprovecha el lunes para avanzar. En el amor, el viernes exigirá decisiones y madurez.

♦◊ TAURO

Conversaciones familiares traen revelaciones y movimientos inesperados. Evita decidir desde la confusión el domingo. El lunes llegan acuerdos favorables y buenas noticias laborales.

♦◊ GÉMINIS

Una conversación puede cambiarlo todo. Noticias, propuestas o encuentros abren caminos inesperados. Aprovecha el lunes para negociar.

♦◊ CÁNCER

Cuida tu energía y evita actuar impulsivamente el domingo. Una oportunidad económica puede sorprenderte. El lunes favorece decisiones importantes relacionadas con hogar, dinero y familia.

♦◊ LEO

Prepárate para ser protagonista: llegan anuncios, revelaciones y oportunidades inesperadas. El lunes abre puertas en amor y proyectos. El viernes pondrá límites necesarios.

♦◊ VIRGO

Algo que estaba oculto finalmente sale a la luz. Escucha tu intuición, pero evita decisiones precipitadas. El lunes favorece dinero, acuerdos y conversaciones importantes.

♦◊ LIBRA

Tus relaciones y proyectos reciben un impulso importante. El lunes puede traer una oportunidad, encuentro o noticia feliz. El viernes pondrá a prueba un vínculo.

♦◊ ESCORPIO

Noticias profesionales pueden cambiar tus próximos pasos. Aprovecha las oportunidades y conversaciones del lunes. Hacia el viernes, baja el ritmo y protege tu energía.

♦◊ SAGITARIO

Una propuesta, viaje o noticia inesperada amplía tus horizontes. El lunes será excelente para reuniones y contactos. El viernes revelará quién realmente comparte tus planes.

♦◊ CAPRICORNIO

Una situación económica o emocional finalmente se aclara. No fuerces respuestas el domingo. El lunes favorece acuerdos profesionales; el viernes exige revisar asuntos sentimentales pendientes.

♦◊ ACUARIO

Una persona puede sorprenderte con una noticia, propuesta o confesión. El lunes favorece encuentros y acuerdos. El viernes mostrará qué relación necesita mayor compromiso.

♦◊ PISCIS

Cambios inesperados alteran tu rutina, pero pueden terminar beneficiándote. Descansa el domingo. El lunes trae buenas noticias laborales; el viernes evita cargar responsabilidades ajenas.//