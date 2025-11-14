“Días de tensión”: horóscopo, clima astral y predicciones de Somos para esta semana

Arrancamos una semana intensa, con la energía eléctrica de Urano —el planeta de los cambios y lo inesperado— marcando el ritmo. Nada está quieto bajo su influencia: las revelaciones, los giros y los despertares estarán a la orden del día.

El lunes 17, el Sol en Escorpio se conecta armónicamente con Júpiter en Cáncer y Saturno en Piscis, generando un clima de estabilidad dentro del movimiento, lo que favorece a los signos de agua. Pero el miércoles 19, la calma se sacude. Mercurio retrógrado en Escorpio forma un aspecto tenso con Urano en Tauro, activando sorpresas y noticias que nos obligan a abrir los ojos. Puede tratarse de una verdad que emerge o una situación que se precipita.

Newsletter exclusivo para suscriptores Juan Carlos Fangacio presenta en exclusiva lo que traerá nuestro suplemento sabatino, cada viernes.

El jueves 20, en la madrugada, llega la luna nueva en Escorpio y con ella un punto de inflexión. Es una lunación poderosa, acompañada por Mercurio retrógrado, que nos enfrenta a algo que no habíamos visto antes. Y como si el cielo no quisiera dejarnos dormir, el viernes 21 el Sol en Escorpio vuelve a encontrarse en tensión con Urano, recordándonos que aún hay cosas que deben transformarse o soltarse. Sin embargo, por la noche, el Sol ingresa en Sagitario, abriendo una nueva temporada más optimista. //

Horóscopo para esta semana:

♦◊ ARIES

Revelaciones que te sacuden, pero te liberan. Algo se rompe para abrir espacio a lo nuevo. Confía en el cambio, no lo resistas.

♦◊ TAURO

Urano te empuja a soltar el control. Una conversación o decisión inesperada puede cambiar tu rumbo. Abraza lo incierto con valentía.

♦◊ GÉMINIS

Tu mente se aclara tras semanas de confusión. Noticias laborales o de salud traen ajustes necesarios. Reorganiza rutinas y prioridades.

♦◊ CÁNCER

El amor o la creatividad traen una sorpresa. Lo emocional se transforma profundamente. Escucha tu intuición: sabe hacia dónde moverte.

♦◊ LEO

Cambios en el hogar o en la familia te obligan a replantear tu seguridad. No temas reinventar tu base.

♦◊ VIRGO

Un mensaje o noticia inesperada cambia tu perspectiva. Aprende a soltar el control mental. Lo imprevisto te guía hacia una nueva claridad.

♦◊ LIBRA

Movimiento en asuntos económicos. Algo se suelta para dar paso a una nueva forma de administrar tus recursos.

♦◊ ESCORPIO

Semana de renacimiento. La luna nueva en tu signo te impulsa a cerrar un ciclo y tomar el poder sobre tu propia historia.

♦◊ SAGITARIO

Se despide una etapa silenciosamente. Algo termina para que nazca una nueva versión de ti. Tu temporada traerá expansión, pero primero: introspección.

♦◊ CAPRICORNIO

Un vínculo o colaboración cambia repentinamente. No te aferres al plan original. El universo reordena tus alianzas para que avances más ligero.

♦◊ ACUARIO

Urano, tu regente, remueve el terreno profesional. Se avecina un cambio de rumbo o un llamado inesperado. Prepárate para destacar.

♦◊ PISCIS

Un nuevo propósito empieza a gestarse. Deja que la intuición te guíe. Lo que parecía incierto se vuelve inspiración pura.

//