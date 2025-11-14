“Días de tensión”: horóscopo, clima astral y predicciones de Somos para esta semana

Escucha la noticia
Arrancamos una semana intensa, con la energía eléctrica de Urano —el planeta de los cambios y lo inesperado— marcando el ritmo. Nada está quieto bajo su influencia: las revelaciones, los giros y los despertares estarán a la orden del día.
El lunes 17, el Sol en Escorpio se conecta armónicamente con Júpiter en Cáncer y Saturno en Piscis, generando un clima de estabilidad dentro del movimiento, lo que favorece a los signos de agua. Pero el miércoles 19, la calma se sacude. Mercurio retrógrado en Escorpio forma un aspecto tenso con Urano en Tauro, activando sorpresas y noticias que nos obligan a abrir los ojos. Puede tratarse de una verdad que emerge o una situación que se precipita.
El jueves 20, en la madrugada, llega la luna nueva en Escorpio y con ella un punto de inflexión. Es una lunación poderosa, acompañada por Mercurio retrógrado, que nos enfrenta a algo que no habíamos visto antes. Y como si el cielo no quisiera dejarnos dormir, el viernes 21 el Sol en Escorpio vuelve a encontrarse en tensión con Urano, recordándonos que aún hay cosas que deben transformarse o soltarse. Sin embargo, por la noche, el Sol ingresa en Sagitario, abriendo una nueva temporada más optimista. //
Horóscopo para esta semana:
♦◊ ARIES
Revelaciones que te sacuden, pero te liberan. Algo se rompe para abrir espacio a lo nuevo. Confía en el cambio, no lo resistas.
♦◊ TAURO
Urano te empuja a soltar el control. Una conversación o decisión inesperada puede cambiar tu rumbo. Abraza lo incierto con valentía.
♦◊ GÉMINIS
Tu mente se aclara tras semanas de confusión. Noticias laborales o de salud traen ajustes necesarios. Reorganiza rutinas y prioridades.
♦◊ CÁNCER
El amor o la creatividad traen una sorpresa. Lo emocional se transforma profundamente. Escucha tu intuición: sabe hacia dónde moverte.
♦◊ LEO
Cambios en el hogar o en la familia te obligan a replantear tu seguridad. No temas reinventar tu base.
♦◊ VIRGO
Un mensaje o noticia inesperada cambia tu perspectiva. Aprende a soltar el control mental. Lo imprevisto te guía hacia una nueva claridad.
♦◊ LIBRA
Movimiento en asuntos económicos. Algo se suelta para dar paso a una nueva forma de administrar tus recursos.
♦◊ ESCORPIO
Semana de renacimiento. La luna nueva en tu signo te impulsa a cerrar un ciclo y tomar el poder sobre tu propia historia.
♦◊ SAGITARIO
Se despide una etapa silenciosamente. Algo termina para que nazca una nueva versión de ti. Tu temporada traerá expansión, pero primero: introspección.
♦◊ CAPRICORNIO
Un vínculo o colaboración cambia repentinamente. No te aferres al plan original. El universo reordena tus alianzas para que avances más ligero.
♦◊ ACUARIO
Urano, tu regente, remueve el terreno profesional. Se avecina un cambio de rumbo o un llamado inesperado. Prepárate para destacar.
♦◊ PISCIS
Un nuevo propósito empieza a gestarse. Deja que la intuición te guíe. Lo que parecía incierto se vuelve inspiración pura.
//
PAULO DYBALA, JUGADOR ARGENTINO DEL CLUB ITALIANO AS ROMA, NACIÓ UN DÍA COMO HOY EN 1993. CUMPLE 32 AÑOS.
