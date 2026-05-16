El sábado 16 tenemos luna nueva en Tauro, y con ella, una invitación a replantear lo que nos da seguridad. Esta lunación, según el horóscopo, junto a Mercurio en Tauro sugiere que para muchos llegará en forma de noticia o anuncio vinculado a decisiones de estabilidad laboral, económica o personal. Ese mismo día, Marte en Aries forma aspectos tensos. Lo que comience ahora tiene el potencial de sacarnos de nuestra zona de confort, no siempre de manera suave.

El 17, Mercurio ingresa a Géminis, su signo natal, y casi de inmediato se une a Urano. La combinación es clara: noticias que sorprenden, revelaciones inesperadas. El 19 es, quizá, el día más rico de la semana en materia energética. Mercurio en Géminis forma un aspecto armonioso con Plutón en Acuario, lo que favorece negociaciones profundas y transformadoras.

El 20, ya entrada la noche, el Sol ingresa a Géminis y da inicio oficial a la temporada del signo de los gemelos. Agilidad mental, curiosidad y ganas de comunicarse serán las notas dominantes en las semanas por venir. El 21, la Luna transita por Leo formando aspectos favorables con Urano y Mercurio en Géminis: un momento ideal para los cambios de imagen. Finalmente, el 22, el Sol se une a Urano en Géminis, cerrando la semana con energía de imprevistos.

Horóscopo para esta semana:

♦◊ ARIES

La luna nueva activa tu zona económica justo cuando Marte, tu regente, cambia de marcha. Decisiones de estabilidad que no admiten más demora. Actúa con calma.

♦◊ TAURO

La luna nueva ocurre en tu propio signo: un reinicio poderoso. Llega un anuncio o noticia que redefine tu rumbo. Confía en lo que sientes.

♦◊ GÉMINIS

El Sol te ilumina al final de la semana. Tu mente está afilada. Conversaciones clave, ideas brillantes y un giro inesperado.

♦◊ CÁNCER

Venus entra en tu signo el 18 y lo cambia todo en el plano afectivo. Recibe con el corazón abierto.

♦◊ LEO

La Luna pasa por tu signo el 21 y el 22 con energía fresca. Cambios de imagen que te favorecen.

♦◊ VIRGO

Mercurio, tu regente, se activa fuertemente esta semana. Noticias laborales o de salud que sorprenden. El 19 trae conversaciones que valen más de lo que parece.

♦◊ LIBRA

Venus activa tu zona profesional con calidez. Relaciones laborales que se nutren. El aspecto Venus-Marte del 19 enciende además tu vida romántica de forma inesperada.

♦◊ ESCORPIO

Plutón (tu regente) recibe un aspecto favorable de Mercurio el 19: transformaciones que encuentran las palabras justas. Lo que inicias ahora tiene raíces profundas.

♦◊ SAGITARIO

La semana te mueve en lo filosófico y expansivo. Urano y Mercurio en Géminis, tu opuesto, traen revelaciones desde el otro. Escucha antes de responder.

♦◊ CAPRICORNIO

La luna nueva en Tauro activa tu zona de creatividad y estabilidad. Mercurio trae noticias concretas. Semana ideal para planificar con paciencia y dar pasos firmes hacia tus metas.

♦◊ ACUARIO

Urano, tu regente, recibe múltiples contactos esta semana. Los cambios se aceleran, pero a tu favor. El 22, el Sol se une a Urano: un día para recordar.

♦◊ PISCIS

Venus en Cáncer forma un trígono armonioso con tu signo: el amor y la intuición fluyen con naturalidad. Semana para conectar desde el alma, no desde la razón.//