Esta semana el cielo nos pide bajar el ritmo en el amor. Venus, el planeta de los vínculos, el placer y la autoestima, sigue retrógrado en Escorpio, el signo de las emociones profundas. ¿Qué significa? Cada año y medio, Venus parece retroceder en el cielo durante unas seis semanas. Es un efecto óptico, pero lo leemos como una pausa para revisar: regresan exparejas, reaparecen sentimientos y nos preguntamos si lo que tenemos es lo que de verdad queremos.

20 de octubre. Venus entra en tensión con Plutón en Acuario. Las emociones están a flor de piel y aparece la tentación de controlar o exigir respuestas. No es momento de situaciones intensas.

21 de octubre. El Sol en Libra se opone a Quirón en Aries. Puede volver una herida antigua en tus relaciones. En lugar de evitarla, mírala de frente: reconocerla es el primer paso para sanar.

23 de octubre. El Sol entra en Escorpio y se une a Venus. Es el Venus Star Point, el encuentro que abre un nuevo ciclo venusino. Su nombre viene de la estrella de cinco puntas que Venus dibuja en el cielo cada ocho años. Es un renacimiento: poco a poco llegarán la claridad y la fuerza.

El consejo: evita las decisiones impulsivas en el amor y pregúntate qué ya no estás dispuesta a aceptar. //

Aries

Quirón en tu signo reabre una herida que creías cerrada. El 21, no huyas de esa conversación incómoda: decir la verdad te liberará más de lo que imaginas.

Tauro

Alguien de tu pasado amoroso podría escribirte esta semana. Antes de responder, pregúntate si extrañas a esa persona o solo la costumbre. Tu paz vale más.

Géminis

Tu cuerpo te está pidiendo una pausa. Revisa tus hábitos, tus horarios y ese pendiente laboral que te quita el sueño. Un pequeño cambio hará una gran diferencia.

Cáncer

El coqueteo y las ganas de disfrutar vuelven con fuerza. Un antiguo amor reaparecería con aires de nostalgia. Diviértete, pero no prometas nada aún.

Leo

El hogar se vuelve tu refugio. El 20, una conversación familiar pendiente pide salir: habla desde el corazón y no desde el orgullo. Sanarás algo importante.

Virgo

Ojo con los mensajes enviados en caliente. Un reencuentro con un antiguo contacto trae respuestas que llevabas tiempo buscando. Escucha más de lo que hablas.

Libra

Es tu temporada, pero el 21 Quirón te recuerda dónde te duele. No busques validación afuera: tu valor no depende de nadie. Ordena también tus finanzas.

Escorpio

El 23, el Sol y Venus se unen en tu signo: es tu renacimiento. Suelta la versión de ti que ya no encaja y muéstrate tal cual eres. Tu magnetismo crecerá.

Sagitario

Es una semana para bajar el volumen y escucharte. Los sueños, las intuiciones y los recuerdos te darán pistas valiosas. Un tiempo a solas te hará bien.

Capricornio

Un amigo de antes vuelve a tu vida con una propuesta interesante. También notarás quién está a tu lado solo por conveniencia. Rodéate de quienes celebran tus logros.

Acuario

Plutón en tu signo te pide poder, pero Venus te pide suavidad. El 20, evita discusiones en el trabajo: la diplomacia te abrirá una puerta inesperada.

Piscis

Se encienden las ganas de escapar: un viaje, un curso o una nueva filosofía te llaman. Antes de comprar el pasaje, pregúntate si estás huyendo o buscando crecer.