Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La semana empieza con una energía favorable para las conversaciones, los acuerdos y las buenas noticias. El 21, Mercurio en Libra forma aspectos favorables con Júpiter en Leo, un tránsito que amplifica las ideas y facilita que nuestro mensaje llegue a las personas correctas. Buen momento para presentar propuestas, negociar contratos, tener reuniones importantes o comunicar algo que requiere una respuesta positiva.
El 22, el Sol entra en Libra y marca el equinoccio, uno de los grandes puntos de giro del año. El día y la noche alcanzan prácticamente la misma duración, símbolo de la búsqueda de equilibrio entre fuerzas opuestas. Comienza una nueva temporada y, con ella, un cambio de energía que puede traer decisiones o noticias que marquen el tono de los próximos tres meses. Libra nos invita a revisar cómo negociamos, cómo construimos vínculos y cuánto estamos dispuestos a ceder.
Pero el 25, el Sol en Libra se opone a Neptuno en Aries, y aparece una advertencia importante: no todo está tan claro como parece. Durante estos meses será fundamental ser muy precisos en negociaciones, acuerdos y especialmente en asuntos económicos. Ese mismo día, sin embargo, el Sol forma un aspecto armónico con Plutón en Acuario, lo que aportará profundidad y capacidad de transformación. //
Aries
Una relación o acuerdo necesita mayor claridad. No asumas nada: pregunta, negocia y pon límites. Una conversación puede cambiar la dinámica entre ustedes.
Tauro
La semana trae movimiento en trabajo y rutinas. Una propuesta puede entusiasmarte, pero revisa bien las condiciones. Tu cuerpo también te pedirá bajar revoluciones.
Géminis
Buenas noticias reactivan tu entusiasmo. Amor, creatividad y diversión toman protagonismo. Eso sí: no idealices demasiado una oportunidad profesional que todavía necesita aterrizarse.
Cáncer
Conversaciones familiares comienzan a acomodarse. Algo que parecía confuso empieza a encontrar dirección. El 24 necesitas descanso y desconexión.
Leo
Tus palabras tienen más poder esta semana. Aprovecha para presentar ideas, negociar o tener esa conversación pendiente. Una noticia puede abrirte una posibilidad que no esperabas.
Virgo
El dinero ocupa tu atención. Puede aparecer una oportunidad interesante, pero evita tomar decisiones económicas desde la ilusión. Pregúntate cuánto vale realmente aquello que negocias.
Libra
Comienza tu temporada y un nuevo capítulo personal. Estás redefiniendo qué quieres y cómo quieres relacionarte. No permitas que las expectativas ajenas confundan tus necesidades.
Escorpio
Necesitas cerrar ciclos antes de comenzar otros. Baja el ritmo y escucha lo que vienes evitando. Una revelación interna puede ayudarte a desprenderte de una situación desgastante.
Sagitario
Amigos, contactos y proyectos futuros traen buenas noticias. Una conversación puede conectarte con una oportunidad interesante. En el amor, evita interpretar señales ambiguas.
Capricornio
Semana importante en lo profesional. Es buen momento para presentar propuestas y mostrar tus ideas. Sin embargo, revisa documentos, cifras y condiciones antes de comprometerte.
Acuario
Se abren horizontes: viajes, estudios o proyectos vuelven a entusiasmarte. Una decisión puede cambiar tus próximos meses. Investiga antes de lanzarte.
Piscis
Dinero compartido, intimidad y acuerdos requieren transparencia. No aceptes condiciones ambiguas para evitar una conversación incómoda. El 24 descansa y escúchate.
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