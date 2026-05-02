La semana arranca con buenas noticias: el 2 de mayo, Mercurio, según el horóscopo, ingresa en Tauro y se queda hasta el 17. La mente se vuelve práctica y paciente, ideal para negociar, revisar finanzas y encontrar soluciones concretas en asuntos de trabajo y dinero.

Pero el cielo no tarda en complicarse. El 4, Marte en Aries choca con Júpiter en Cáncer en un aspecto tenso que despierta el impulso de actuar solos, de ir a por todo sin mirar atrás. El problema es que esa energía puede descontrolarse: hay riesgo de exceso de confianza, de lanzarse sin medir consecuencias o de prometer más de lo que se puede cumplir. La clave de la semana se resume en una pregunta simple: ¿estoy decidiendo desde la claridad o desde la prisa?

El momento más intenso llega el 5, cuando Mercurio cuadra a Plutón en Acuario. Las conversaciones se cargan, aparecen luchas de poder y la tentación de adoptar posturas radicales. Las palabras tienen un peso especial estos días: pueden transformar o destruir. No todo requiere respuesta inmediata. A veces, el silencio consciente es la jugada más inteligente.

Horóscopo para esta semana del 2 de mayo del 2026:

♦◊ ARIES

Marte te empuja a actuar ya, pero Júpiter exige mesura. Tu mayor victoria esta semana no es lanzarte: es saber cuándo esperar.

♦◊ TAURO

Mercurio transita tu signo y agudiza tu mente para los negocios. Habla con precisión el día 5: tus palabras tienen más peso del que imaginas.

♦◊ GÉMINIS

La tensión entre velocidad y prudencia te afecta directamente. Negocia con calma, evita promesas apresuradas y confía en los datos, no en el entusiasmo.

♦◊ CÁNCER

Júpiter en tu signo amplifica todo. El riesgo es exagerar reacciones emocionales. Pon límites con afecto y protege tu energía de conversaciones desgastantes.

♦◊ LEO

Semana de revisión más que de brillo. Mercurio favorece acuerdos. El protagonismo llega después: primero, consolida lo que ya tienes.

♦◊ VIRGO

Tu mente analítica brilla con Mercurio en Tauro. Aprovecha para reorganizar tus finanzas o renegociar las condiciones. El 5, filtra bien lo que dices en el trabajo.

♦◊ LIBRA

Plutón activa tensiones en tus relaciones. Alguien puede presionarte a tomar partido. Mantén tu centro: la diplomacia es tu superpoder.

♦◊ ESCORPIO

Plutón, tu regente, sacude la semana. Percibes lo que otros no ven. Usa esa claridad para transformar, no para controlar.

♦◊ SAGITARIO

Júpiter te exige responsabilidad sobre tus excesos. Una buena idea mal ejecutada no llega lejos. Planifica con más detalle del que te resulta cómodo.

♦◊ CAPRICORNIO

Mercurio en tierra activa tu instinto práctico. Cierra acuerdos pendientes antes del fin de semana. Las negociaciones que inicies ahora tienen base sólida.

♦◊ ACUARIO

Plutón en tu signo protagoniza la semana. Algo en ti está cambiando de raíz. No resistas la transformación: solo decide conscientemente qué quieres conservar.

♦◊ PISCIS

La tensión del cielo te afecta emocionalmente más que a otros. Ponle nombre a lo que sientes antes de reaccionar. La introspección esta semana vale más que la acción.//