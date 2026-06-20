Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Junio es un mes que desde ya tenemos que aprovechar, porque julio traerá inicios decisivos para muchos, pero también una narrativa colectiva que se va a complejizar.
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Según el horóscopo, el 21 comienza la temporada Cáncer y, con la llegada del solsticio de invierno oficial, el Sol ingresa en este signo y forma buenos aspectos con Quirón en Tauro. Quirón es el asteroide de la sanación profunda, y en Tauro nos habla de sanar nuestra relación con el cuerpo, con la tierra y con lo que nos da seguridad. Un mes que comienza centrado en darnos estabilidad emocional y material.
El 24, el Sol en Cáncer forma buenos aspectos con el Nodo Norte en Piscis. El Nodo Norte es la dirección hacia donde el alma colectiva está evolucionando, la brújula de nuestro propósito más elevado. Una energía muy fértil: dale tiempo y energía a eso que amas y que llama a tu alma.
El 25, Venus en Leo forma buenos aspectos con Saturno en Leo. Una combinación que pide acción verdadera: moverse de lo familiar, salir de las maneras conocidas de hacer las cosas. No basta con desear, hay que atreverse y trabajar de forma constante.
Horóscopo para esta semana:
♦◊ ARIES
La energía semanal te invita a revisar tu relación con el dinero y el cuerpo. Algo sana. Dale espacio a ese proceso y confía en lo que estás construyendo.
♦◊ TAURO
Es momento de reconocer cuánto vales. Suelta esa historia antigua que te achica. La energía de la semana te pide un paso concreto hacia algo que llevas tiempo postergando.
♦◊ GÉMINIS
Pausa, respira, cierra lo que ya no va. Este mes es para procesar en silencio. Lo que siembres hoy florecerá pronto con más fuerza de lo que imaginas.
♦◊ CÁNCER
Tu momento llegó. El cielo está de tu lado: nutre lo que amas, confía en lo que sientes y ábrete a recibir. Mereces todo lo que está viniendo.
♦◊ LEO
Ya no basta con querer, hay que moverse. Este mes te pide coherencia entre lo que dices y lo que haces. Da ese paso que tanto has evitado.
♦◊ VIRGO
Hay algo que te llama el alma y que has ignorado por ocuparte de todo lo demás. Este mes es para escucharlo. Suelta el control y confía un poco más.
♦◊ LIBRA
El cielo te invita a mostrarte tal como eres, sin filtros ni actuaciones. Sanar cómo te presentas al mundo es tu gran tarea este mes. Tu autenticidad es la clave.
♦◊ ESCORPIO
Algo en ti está listo para cambiar: una creencia, una forma de ver la vida. No le tengas miedo a esa transformación. Del otro lado hay mucha más libertad.
♦◊ SAGITARIO
El mes toca tus vínculos más cercanos. Es tiempo de ser honesto contigo mismo sobre lo que das y lo que recibes. Las intenciones bonitas ya no alcanzan.
♦◊ CAPRICORNIO
Lo que has construido con tanto esfuerzo está a punto de dar frutos. No te rindas ahora. Sigue adelante.
♦◊ ACUARIO
Tu cuerpo y tus hábitos piden atención. No tiene que ser un cambio radical: pequeños ajustes consistentes hacen toda la diferencia. Empieza por lo más simple.
♦◊ PISCIS
Lo que sientes, creas y compartes tiene un impacto mayor del que crees. Confía en tu intuición y en el camino que estás recorriendo. Después de varios baches, ten fe en que las cosas van a mejorar.//
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