El 22 de noviembre el Sol entra en Sagitario y empieza un mes para expandirnos en lo mental, en lo físico y en lo espiritual. Es la temporada de mirar más allá de lo conocido, de superar nuestros propios límites y de recuperar el entusiasmo por aprender, viajar y creer.

Al día siguiente, el 23, el Sol en Sagitario hace un aspecto armonioso con Neptuno en Aries. Se aproxima un impulso de energía lleno de esperanza y confianza. El 24 llega la Luna llena en Géminis. El Sol en Sagitario está frente a la Luna, que brilla cerca de Urano. Es una lunación eléctrica que favorece la comunicación y trae revelaciones inesperadas, cambios de rutina o de perspectiva. También nos invita a cerrar ciclos mentales y a tomar decisiones importantes antes de que empiece diciembre.

El 25, Marte entra en Virgo y se quedará allí hasta julio de 2027, porque en ese tiempo hará su movimiento retrógrado. Este tránsito largo nos pide orden, método y paciencia. La acción se vuelve más precisa y estratégica: es tiempo de perfeccionar, organizar y sostener el esfuerzo en el día a día.

Noviembre se despide con fuego y claridad: sueña en grande y aterriza bien cada paso. //

Aries

Un viaje, un curso o una propuesta extranjera te devuelve el entusiasmo. La Luna llena trae una noticia inesperada. Ordena tu rutina: tu cuerpo te lo pedirá.

Tauro

Se destraban recursos compartidos o un acuerdo económico. La Luna llena te pide revisar tus gastos. Una pasión creativa renace y te pide constancia, no prisa.

Géminis

Tus vínculos están en el centro. La Luna llena en tu signo trae una revelación personal y cierra un capítulo. En casa necesitarás orden y algunos ajustes.

Cáncer

Tu trabajo se expande y trae nuevas tareas. La Luna llena saca a la luz algo oculto. Una conversación pendiente se vuelve urgente: habla claro, pero con cuidado.

Leo

Vuelven el romance, el juego y la creatividad. La Luna llena sacude a tus amistades y tus redes. Tus finanzas piden estrategia: un plan sólido traerá ganancias reales.

Virgo

Marte entra en tu signo y te da energía y determinación hasta julio. La Luna llena le dará un giro a tu carrera. En familia se cierra un ciclo.

Libra

Llegan mensajes, ideas y trámites que fluyen. La Luna llena amplía tu visión y despierta las ganas de viajar. Descansa más: tu energía necesita recargarse en silencio.

Escorpio

Aparecen oportunidades para ganar más y valorar tu talento. La Luna llena te libera de un lazo emocional. Un grupo o un proyecto colectivo empieza a tomar forma.

Sagitario

Es tu temporada: brillas, te renuevas y te atreves. La Luna llena revela algo importante en una relación. Tu carrera te exige disciplina y un plan a largo plazo.

Capricornio

Necesitas una pausa interior para soñar tu próximo paso. La Luna llena te pide cambiar hábitos de salud. Un estudio o un viaje te abrirá puertas en 2027.

Acuario

Tus amigos y tus redes te impulsan hacia una meta grande. La Luna llena enciende un romance o una idea creativa. Toca revisar deudas y acuerdos compartidos.

Piscis

Tu carrera gana visibilidad y reconocimiento. La Luna llena remueve asuntos del hogar y la familia. En pareja o en sociedades, la claridad vale más que la fantasía.