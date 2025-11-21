“Tiempo de paz”: horóscopo, clima astral y predicciones de Somos para esta semana

Escucha la noticia
Resumen generado por Inteligencia Artificial
Después de varias semanas intensas, esta se siente más suave y mucho más clara. El 22, Mercurio retrógrado en Escorpio forma excelentes aspectos con Júpiter en Cáncer y Saturno en Piscis, abriendo un espacio ideal para el entendimiento profundo. Es una energía perfecta para tocar puertas, pedir una conversación pendiente, reconciliarse o aclarar malentendidos que venían arrastrándose. El lunes 24, Mercurio se une a Venus en signo de escorpio. Este encuentro le da al ambiente un tono emocional más conciliador: las conversaciones se vuelven honestas, sanadoras y necesarias.
Hacia el 27, Saturno —planeta del karma y las responsabilidades— retoma su movimiento directo en Piscis y se quedará así hasta febrero. Esta es una fase clave: muchas personas tomarán decisiones definitivas, cerrarán ciclos, asumirán compromisos o pondrán límites que marcarán un antes y un después.
Finalmente, el 28, Mercurio se prepara para arrancar directo. Esta transición suele traer pequeñas confusiones: cuidado con la comunicación, los mensajes mal enviados, acuerdos poco claros o transacciones importantes, porque la tecnología puede fallar y los detalles se pueden mezclar. //
Horóscopo para esta semana:
♦◊ ARIES
Semana ideal para hablar desde el corazón. Viejos conflictos se aclaran y un acuerdo económico o emocional puede finalmente destrabarse.
♦◊ TAURO
Mercurio y Venus te impulsan a reconciliarte con alguien importante. Se activa una decisión de pareja o asociación. Saturno directo te ayuda a ordenar metas y elegir con madurez.
♦◊ GÉMINIS
Tu mente se calma y logras aclarar algo que venías rumiando desde hace semanas. Conversaciones laborales se acomodan. Evita firmar contratos importantes hasta después del 1 de diciembre.
♦◊ CÁNCER
Energía emocional intensa pero sanadora. Se reabre un diálogo familiar o romántico que termina siendo liberador. Saturno directo te pide asumir un compromiso con tu crecimiento personal.
♦◊ LEO
Mercurio–Venus suavizan tensiones del hogar. Semana perfecta para arreglar asuntos domésticos, mudanzas o asuntos con padres. Un proyecto creativo retoma fuerza a partir del 27.
♦◊ VIRGO
Se aclara un malentendido que te venía desgastando. Conversaciones pendientes vuelven con un tono más amoroso. Saturno directo impacta en tus vínculos.
♦◊ LIBRA
Excelente semana para ordenar tus finanzas, renegociar pagos o cerrar acuerdos. Las conversaciones con tu pareja o socios se vuelven honestas y productivas. No te apresures con compras grandes.
♦◊ ESCORPIO
Mercurio y Venus en tu signo te dan brillo, claridad y magnetismo. Vuelves a sentir control emocional. Se activa una reconciliación o una conversación definitiva. Momento clave para decidir tu próximo paso.
♦◊ SAGITARIO
Tu intuición está muy afinada. Presta atención a sueños, señales y conversaciones profundas. Saturno directo te obliga a anclarte, poner límites y tomar una decisión familiar importante.
♦◊ CAPRICORNIO
Semana social, llena de reencuentros y oportunidades perdidas que reaparecen. Un proyecto profesional renace cuando pensabas que estaba congelado. Evita choques verbales los días 28–30.
♦◊ ACUARIO
Decisiones profesionales se activan. Saturno directo te exige madurez financiera. Conversaciones con jefes o socios fluyen mejor. Cuidado con mensajes enviados a la persona equivocada.
♦◊ PISCIS
Saturno directo en tu signo marca un antes y un después: tomas una decisión seria, madura y necesaria. Evitas un conflicto gracias a una conversación sincera.
//
Un día como hoy, en 1984, nació la célebre actriz estadounidense Scarlett Johansson. Hoy cumple 41 años.
