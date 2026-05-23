El sábado 23 arrancamos con Luna en Virgo, y eso se siente: el fin de semana trae una energía productiva, que impulsa tus ganas de ordenar, enfocarte y retomar hábitos que venimos postergando. Según tu horóscopo, buen momento para darle a la rutina.

El 25 de mayo viene con otra vibra. Marte en Tauro se enfrenta a Plutón en Acuario en un aspecto tenso, y eso no es poca cosa. Conflictos, roces, situaciones que escalan más de lo esperado. Ojo: Marte no avisa, llega antes. Así que los días previos podemos experimentar conflicto en el ambiente. Plutón en Acuario habla de lo colectivo y de las estructuras grupales: lo que estamos viendo en lo social en estas semanas tiene mucho que ver con esta energía. A escala personal, puede presentarse una situación tensa que requiere cabeza fría.

Pero el 26 trae alivio. El Sol en Géminis forma buenos aspectos con Plutón y ahí empiezan a aparecer ideas y soluciones que no habíamos considerado. Es la energía para pasar del problema a la acción.

Y el 28, Venus en Cáncer toca a Saturno. Un aspecto de autocrítica: buen momento para revisar con honestidad, pero sin ser demasiado duros con nosotros mismos.

Horóscopo para esta semana del 23 al 28 de mayo del 2026:

♦◊ ARIES

Marte te activa desde Tauro y el roce con Plutón puede sacar tu lado más impulsivo. Antes de reaccionar, respira. El 26 llega con claridad si eliges escuchar.

♦◊ TAURO

Marte en tu signo te da fuerza, pero también puede hacerte chocar de frente. Esta semana no todo se resuelve con insistencia. A veces, ceder es ganar.

♦◊ GÉMINIS

El Sol en tu signo brilla fuerte el 26 y te abre puertas inesperadas. Hubo tensión, sí, pero tienes las palabras justas para transformar el conflicto en solución.

♦◊ CÁNCER

Venus en tu signo te vuelve más sensible que de costumbre. Algunas cosas pueden doler un poco, pero es una invitación a tratarte con más compasión.

♦◊ LEO

En esta etapa la tensión viene del mundo exterior, no de ti. No cargues conflictos ajenos. Poner límites claros es la mejor decisión ahora.

♦◊ VIRGO

La Luna en tu signo el sábado te recarga. Usa ese foco para ordenar lo que se desacomodó. Tienes más herramientas de las que crees para atravesar la semana.

♦◊ LIBRA

Venus, tu planeta, toca a Saturno el 28 y trae una mirada crítica sobre vínculos o decisiones. No es para castigarte, es para crecer con consciencia.

♦◊ ESCORPIO

La tensión del 25 la sientes en lo más profundo, y eso puede ser incómodo. Pero también eres el signo que mejor sabe transformar la presión en poder.

♦◊ SAGITARIO

El 26 es tu mejor día: el Sol en Géminis activa tu eje y te muestra soluciones creativas. Lo que parecía un callejón sin salida tiene más de una puerta.

♦◊ CAPRICORNIO

Revisa cómo te estás tratando en lo afectivo. La autoexigencia tiene un límite, y esta semana lo encuentras.

♦◊ ACUARIO

Plutón en tu signo protagoniza la tensión del 25. Eres parte del cambio colectivo, pero eso no significa que tengas que cargar con todo. Delega, suelta, respira.

♦◊ PISCIS

Semana de mucha información emocional circulando. La Luna en Virgo del sábado te pide que aterrices todo eso en algo concreto. Un paso pequeño vale más que mil intenciones.//