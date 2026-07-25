Julio se despide con una de las semanas más intensas del mes. Según el horóscopo, el 27, el Sol en Leo se enfrenta a Plutón en Acuario, una configuración que pone en evidencia aquello que hemos evitado mirar: dinámicas de poder, verdades incómodas o aspectos de nosotros mismos que ya no podemos seguir ignorando. Es un tránsito que nos invita a transformar desde la autenticidad, aunque el proceso pueda sentirse desafiante. En lo colectivo, también puede coincidir con un clima de mayor tensión o polarización, donde viejas estructuras muestran con claridad que necesitan cambiar. Viene fuerte el final de mes.

Dos días después, la Luna llena en Acuario, mientras el Sol permanece junto a Júpiter y Plutón, sigue marcando el trasfondo del cielo. Esta lunación trae un cierre emocional importante. Muchas situaciones que se movieron durante julio encuentran una resolución o muestran con claridad cuál es el siguiente paso.

Es tiempo de procesar lo vivido, integrar los aprendizajes y despedirse de una etapa que ya cumplió su propósito. A veces, cerrar un ciclo no significa perder algo, sino hacer espacio para una versión más auténtica de nosotros mismos. Ese parece ser el verdadero regalo con el que julio nos invita a terminar el mes, aunque muchos no lo vean con claridad.

Horóscopo para esta semana:

♦◊ ARIES

La semana te pide bajar la velocidad y actuar con estrategia. Un cierre importante revela qué merece tu energía y qué es momento de soltar definitivamente.

♦◊ TAURO

Cambios en el trabajo o en tus metas pueden incomodarte al principio, pero abren una oportunidad de crecimiento. Confía en tu capacidad de adaptarte.

♦◊ GÉMINIS

Una conversación, noticia o decisión cambia tu perspectiva. La Luna llena te invita a dejar atrás una creencia limitante y mirar el futuro con confianza.

♦◊ CÁNCER

Es tiempo de cerrar un capítulo emocional o financiero. Soltar el control te permitirá recuperar tranquilidad y enfocarte en relaciones más equilibradas y auténticas.

♦◊ LEO

Las relaciones serán el gran espejo de la semana. Descubrirás qué vínculos fortalecen tu esencia y cuáles ya no acompañan a la persona en la que te conviertes.

♦◊ VIRGO

Los pequeños cambios en tu rutina tendrán un gran impacto. Aprovecha esta energía para reorganizar prioridades y dejar hábitos que ya no suman bienestar.

♦◊ LIBRA

La creatividad y el corazón toman protagonismo. La Luna llena marca el cierre de una etapa afectiva y te anima a expresar lo que realmente deseas.

♦◊ ESCORPIO

Asuntos familiares o del hogar llegan a un punto de definición. Aunque algunos cambios remuevan emociones, terminarán dándote una base mucho más sólida.

♦◊ SAGITARIO

Las palabras tendrán un peso especial. Una conversación pendiente, un acuerdo o una decisión te permitirán cerrar un ciclo y avanzar con mayor claridad.

♦◊ CAPRICORNIO

Es momento de revisar qué valoras y dónde inviertes tu energía. Un cambio en tus recursos o prioridades te ayudará a construir con más seguridad.

♦◊ ACUARIO

La Luna llena en tu signo ilumina quién eres hoy. Se cierra una etapa personal y comienza otra en la que tu autenticidad será tu mayor fortaleza.

♦◊ PISCIS

La semana favorece la introspección y el descanso. Soltar cargas emocionales, perdonar y confiar en tu intuición serán la mejor forma de preparar tu próximo comienzo.//