Semana intensa en el cielo. Hoy, 26 de setiembre, tendremos la Luna llena en Aries: un momento para reconocer qué llegó a su punto culminante, celebrar lo que hemos construido y soltar aquello que ya cumplió su ciclo. Aries nos impulsa a actuar, pero esta lunación también invita a preguntarnos si estamos respondiendo desde el deseo o desde la impaciencia.

Con Neptuno muy cerca de la Luna, pueden aparecer emociones difíciles de descifrar. Saturno, también en Aries, nos recuerda que una decisión valiente necesita límites y sostén. Además, la tensión entre Marte en Cáncer y Quirón puede remover heridas antiguas, especialmente ligadas a la seguridad emocional y la familia. Si aparece la rabia, vale la pena escuchar qué límite está pidiendo antes de reaccionar.

Esta es una lectura simbólica de los tránsitos, no una predicción literal. El 27 de setiembre por la noche, Marte entra en Leo y cambia el tono: regresan las ganas de crear, jugar y mostrarnos. El 30 de setiembre, Mercurio ingresa en Escorpio y nos invita a leer entre líneas, hacer preguntas más profundas y llegar al fondo de las situaciones. //

Aries

La Luna llena ilumina una decisión personal. Escucha lo que sientes antes de actuar. Esta semana pon un límite y recupera tu dirección con calma.

Tauro

Tu cuerpo pide descanso y tu intuición, silencio. Atiende lo que vienes postergando. Hacia el final de la semana, una conversación revela algo que necesitabas entender.

Géminis

Una amistad o proyecto compartido llega a un punto decisivo. Pregúntate dónde quieres invertir tu energía. Tu entusiasmo vuelve cuando eliges lo que te inspira.

Cáncer

La Luna llena pone bajo la luz una meta profesional. Reconoce cuánto avanzaste sin exigirte más. En casa, expresar lo que necesitas puede aliviar viejas tensiones.

Leo

Una idea, viaje o aprendizaje abre posibilidades. Marte entra en tu signo y despierta tus ganas de mostrarte. Elige una dirección que puedas sostener con ilusión.

Virgo

Esta semana es ideal para reconocer qué cargas emocionales o acuerdos ya pesan demasiado. Hablarlo con honestidad te ayudará a recuperar espacio para ti y tomar perspectiva.

Libra

La Luna llena ilumina tus vínculos. Observa dónde cedes demasiado y expresa tus necesidades. Una relación crece si ambos hablan con franqueza.

Escorpio

Tu rutina necesita ajustes. Escucha las señales de cansancio antes de comprometerte con más. Mercurio entra en tu signo y te ayuda a nombrar lo importante.

Sagitario

Una emoción o deseo que habías guardado pide salir. Date permiso para crear y disfrutar. La inspiración crece cuando dejas de juzgar cada impulso.

Capricornio

Un asunto familiar es capaz de despertar emociones antiguas. Atiéndelo sin apresurarte a resolverlo todo. Mereces construir un espacio donde puedas sentirte en paz.

Acuario

Una conversación pendiente puede aclarar mucho si dices lo que sientes con calma. Pregunta antes de sacar conclusiones. Tus ideas merecen ser escuchadas y desarrolladas.

Piscis

La Luna llena ilumina tus recursos y tu valor personal. Revisa qué merece tu tiempo y energía. Esta semana, ponle forma concreta a un deseo.