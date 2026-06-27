Julio es un mes que traerá algunos de los movimientos astrológicos más intensos y decisivos de todo el año. Y esta última semana de junio, según el horóscopo, ya nos ha dado una pequeña muestra de ello: el lunes 29 tendremos una luna llena en Capricornio, un momento de culminaciones y resultados. Muchas personas comenzarán a recoger la cosecha de aquello que han venido construyendo con esfuerzo y dedicación.

Apenas un día después, Mercurio comienza su retrogradación en Cáncer, donde permanecerá hasta el 23 de julio. Aunque Mercurio retrógrado suele tener mala fama, en realidad su función es bastante simple: obligarnos a bajar la velocidad. Es un tiempo para revisar, escuchar, recordar y comprender. Al suceder en Cáncer, el signo de la memoria emocional, la familia y nuestras raíces, es probable que reaparezcan temas del pasado que necesitan una nueva mirada.

Y como si eso fuera poco, el 30 de junio ocurre uno de los grandes eventos astrológicos del año: Júpiter entra en Leo, donde permanecerá hasta julio de 2027. Después de un año en Cáncer, Júpiter en Leo nos invita a expandirnos a través de la creatividad, la confianza, la autenticidad y la capacidad de ocupar nuestro lugar en el mundo. Durante los próximos doce meses el aprendizaje estará en atrevernos a mostrarnos.

Horóscopo para esta semana:

♦◊ ARIES

La vida te pide madurez emocional. Cierras un ciclo profesional importante mientras revisas aspectos familiares.

♦◊ TAURO

Nuevas oportunidades amplían tu visión de futuro. Conversaciones del pasado regresan para aclararse. Un viaje, estudio o proyecto despierta entusiasmo renovado.

♦◊ GÉMINIS

Julio marca transformaciones profundas. Revisas acuerdos, finanzas compartidas y vínculos íntimos. Lo que parecía seguro cambia para abrir espacio a mayor autenticidad.

♦◊ CÁNCER

Tus relaciones ocupan el centro del escenario. Personas del pasado pueden reaparecer. Aprenderás que poner límites claros también es una forma de amor.

♦◊ LEO

Comienza uno de tus años más expansivos. Tu confianza crece y nuevas oportunidades aparecen. El protagonismo llega cuando dejas de pedir permiso.

♦◊ VIRGO

La creatividad y el disfrute vuelven a tomar fuerza. Mercurio te invita a replantear amistades y proyectos. Una pasión olvidada vuelve a inspirarte.

♦◊ LIBRA

La luna llena ilumina asuntos de hogar y familia. Cierras una etapa emocional importante. Tu crecimiento profesional exige nuevas prioridades personales.

♦◊ ESCORPIO

Información reveladora cambia tu perspectiva. Conversaciones pendientes encuentran resolución. Tu voz adquiere más influencia; úsala para construir puentes, no muros.

♦◊ SAGITARIO

Revisas tu relación con el dinero y el valor personal. Una oportunidad futura comienza a tomar forma. Confía más en tus talentos.

♦◊ CAPRICORNIO

La luna llena en tu signo marca un punto culminante personal. Ves resultados concretos. Es momento de reconocer cuánto has evolucionado.

♦◊ ACUARIO

Julio trae cierres silenciosos y mucha introspección. Viejos patrones emocionales salen a la superficie. Descansar será tan importante como avanzar.

♦◊ PISCIS

Julio trae claridad emocional y respuestas esperadas. Un asunto afectivo o familiar se redefine. Nuevos hábitos impulsan tu crecimiento. Confía en tu intuición: te guía correctamente.//