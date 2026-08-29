Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Estamos en los días posteriores al eclipse de Luna llena en Piscis, un evento que para muchos puede marcar grandes cierres, revelaciones y etapas que se disuelven para dar paso a algo nuevo. Esta energía seguirá sintiéndose durante toda la semana, por lo que no sería extraño experimentar cambios importantes, tomar decisiones definitivas o sentir que un ciclo de nuestra vida está llegando a su fin.
Estamos en los días posteriores al eclipse de Luna llena en Piscis, un evento que para muchos puede marcar grandes cierres, revelaciones y etapas que se disuelven para dar paso a algo nuevo. Esta energía seguirá sintiéndose durante toda la semana, por lo que no sería extraño experimentar cambios importantes, tomar decisiones definitivas o sentir que un ciclo de nuestra vida está llegando a su fin.
El 31 de agosto, Júpiter en Leo forma un aspecto armónico con Saturno en Aries. La expansión encuentra estructura: creatividad, confianza y disciplina pueden trabajar de la mano. Para muchos, representa la materialización de un proyecto, una oportunidad que empieza a tomar forma o el momento de convertir una visión en algo concreto. Es un excelente tránsito para pensar en grande, pero construir con bases sólidas.
El 1 de setiembre, Marte en Cáncer forma un aspecto tenso con Saturno en Aries. Podemos sentir frustración, bloqueos o la sensación de querer avanzar y encontrar resistencia. No es un día para forzar las cosas: conviene bajar la velocidad, observar qué nos está frenando y replantear la estrategia antes de actuar. //
Aries
Una decisión importante te obliga a madurar. Avanza con paciencia: un proyecto puede consolidarse si equilibras ambición, creatividad y disciplina.
Tauro
Una amistad, un proyecto o un sueño puede cerrar su ciclo. Nuevas oportunidades aparecen cuando dejas de insistir en aquello que ya perdió sentido.
Géminis
Un ciclo profesional llega a su fin. Puede haber cambios de rumbo, culminaciones o decisiones importantes que te invitan a replantear hacia dónde quieres crecer.
Cáncer
Una revelación cambia tu perspectiva. Evita reaccionar impulsivamente ante obstáculos profesionales; esta semana será más importante replantear tu estrategia que acelerar.
Leo
Una oportunidad personal comienza a materializarse. Confía en tu creatividad, pero acompáñala de estructura. También podrías cerrar definitivamente una situación emocional pendiente.
Virgo
Los vínculos atraviesan definiciones importantes. Una relación está a punto de transformarse, comenzar o terminar. No intentes controlar el resultado: observa qué te está mostrando.
Libra
Es momento de transformar rutinas y hábitos. Una oportunidad social o creativa entusiasma, pero primero tendrás que ordenar responsabilidades y prioridades.
Escorpio
Amor, creatividad o proyectos personales llegan a un punto decisivo. Algo puede culminar para abrir espacio a una etapa mucho más auténtica.
Sagitario
Cambios importantes en torno al hogar o la familia. Un proyecto creativo comienza a consolidarse. Evita tomar decisiones económicas desde la frustración.
Capricornio
Una conversación, noticia o decisión trae claridad. Es buen momento para construir algo a largo plazo, aunque primero necesites resolver tensiones familiares.
Acuario
Semana de definiciones económicas y personales. Puedes cerrar una etapa relacionada con dinero o autoestima. Una conversación tensa requiere paciencia antes de responder.
Piscis
El eclipse marca un antes y un después. Estás cerrando una versión de ti para comenzar otra. Cuida especialmente las decisiones impulsivas sobre el dinero.
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