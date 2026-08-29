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Resumen

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Consulta el horóscopo de Somos de esta semana del 29 de agosto al 4 de septiembre del 2026. (Ilustración: IA)
Consulta el horóscopo de Somos de esta semana del 29 de agosto al 4 de septiembre del 2026. (Ilustración: IA)
/ horóscopo
Por Eleni Polizogopulos

Estamos en los días posteriores al eclipse de Luna llena en Piscis, un evento que para muchos puede marcar grandes cierres, revelaciones y etapas que se disuelven para dar paso a algo nuevo. Esta energía seguirá sintiéndose durante toda la semana, por lo que no sería extraño experimentar cambios importantes, tomar decisiones definitivas o sentir que un ciclo de nuestra vida está llegando a su fin.

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