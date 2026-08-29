Estamos en los días posteriores al eclipse de Luna llena en Piscis, un evento que para muchos puede marcar grandes cierres, revelaciones y etapas que se disuelven para dar paso a algo nuevo. Esta energía seguirá sintiéndose durante toda la semana, por lo que no sería extraño experimentar cambios importantes, tomar decisiones definitivas o sentir que un ciclo de nuestra vida está llegando a su fin.

El 31 de agosto, Júpiter en Leo forma un aspecto armónico con Saturno en Aries. La expansión encuentra estructura: creatividad, confianza y disciplina pueden trabajar de la mano. Para muchos, representa la materialización de un proyecto, una oportunidad que empieza a tomar forma o el momento de convertir una visión en algo concreto. Es un excelente tránsito para pensar en grande, pero construir con bases sólidas.

El 1 de setiembre, Marte en Cáncer forma un aspecto tenso con Saturno en Aries. Podemos sentir frustración, bloqueos o la sensación de querer avanzar y encontrar resistencia. No es un día para forzar las cosas: conviene bajar la velocidad, observar qué nos está frenando y replantear la estrategia antes de actuar. //

Aries

Una decisión importante te obliga a madurar. Avanza con paciencia: un proyecto puede consolidarse si equilibras ambición, creatividad y disciplina.

Tauro

Una amistad, un proyecto o un sueño puede cerrar su ciclo. Nuevas oportunidades aparecen cuando dejas de insistir en aquello que ya perdió sentido.

Géminis

Un ciclo profesional llega a su fin. Puede haber cambios de rumbo, culminaciones o decisiones importantes que te invitan a replantear hacia dónde quieres crecer.

Cáncer

Una revelación cambia tu perspectiva. Evita reaccionar impulsivamente ante obstáculos profesionales; esta semana será más importante replantear tu estrategia que acelerar.

Leo

Una oportunidad personal comienza a materializarse. Confía en tu creatividad, pero acompáñala de estructura. También podrías cerrar definitivamente una situación emocional pendiente.

Virgo

Los vínculos atraviesan definiciones importantes. Una relación está a punto de transformarse, comenzar o terminar. No intentes controlar el resultado: observa qué te está mostrando.

Libra

Es momento de transformar rutinas y hábitos. Una oportunidad social o creativa entusiasma, pero primero tendrás que ordenar responsabilidades y prioridades.

Escorpio

Amor, creatividad o proyectos personales llegan a un punto decisivo. Algo puede culminar para abrir espacio a una etapa mucho más auténtica.

Sagitario

Cambios importantes en torno al hogar o la familia. Un proyecto creativo comienza a consolidarse. Evita tomar decisiones económicas desde la frustración.

Capricornio

Una conversación, noticia o decisión trae claridad. Es buen momento para construir algo a largo plazo, aunque primero necesites resolver tensiones familiares.

Acuario

Semana de definiciones económicas y personales. Puedes cerrar una etapa relacionada con dinero o autoestima. Una conversación tensa requiere paciencia antes de responder.

Piscis

El eclipse marca un antes y un después. Estás cerrando una versión de ti para comenzar otra. Cuida especialmente las decisiones impulsivas sobre el dinero.