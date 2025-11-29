“La honestidad cuenta”: horóscopo, clima astral y predicciones de Somos para esta semana

El cierre de noviembre trae un movimiento clave: el 29, Mercurio arranca directo en Escorpio. Aunque esto suele sentirse como un alivio, los primeros días del cambio son los más complejos. Se pueden presentar fallas en la comunicación, mensajes confusos, retrasos, conversaciones truncas y tecnología inestable. Es un período en el que conviene ir despacio, revisar bien lo que decimos y leer entre líneas antes de reaccionar. La claridad llega, pero no inmediatamente.

El 2 de diciembre, Venus en Sagitario forma un aspecto armónico con Plutón en Acuario, lo que abre la puerta a vínculos más honestos y expansivos. Esta energía favorece conversaciones profundas sin drama, atracción hacia personas diferentes y oportunidades que surgen a partir de ideas innovadoras o colaborativas. Las relaciones que nacen o se fortalecen bajo este tránsito suelen tener un propósito evolutivo.

El 4, casi al final del día, se perfecciona la luna llena en Géminis, un llamado directo a expresar lo que estaba guardado. Su oposición a Marte en Sagitario genera urgencia por actuar o decir “la verdad”, mientras que la cuadratura con Saturno en Piscis obliga a medir consecuencias. Momento ideal para hablar con conciencia, no desde el impulso. //

Horóscopo para esta semana:

♦◊ ARIES

Aclaras un malentendido. Surgen oportunidades profesionales inesperadas. Una conversación redefine vínculos importantes para tu futuro inmediato.

♦◊ TAURO

Un asunto económico obtiene claridad. Conversaciones profundas fortalecen un vínculo. Se libera un bloqueo emocional antiguo. Surgen planes de viaje, expansión y estudio.

♦◊ GÉMINIS

La luna llena en tu signo te impulsa a expresarte. Decisiones importantes llegan. Terminas un ciclo emocional. Avances laborales inesperados fortalecen tu confianza y confirman tu crecimiento personal.

♦◊ CÁNCER

Recibes noticias que cambian planes. Un vínculo afectivo se transforma para mejor. Recuperas energía. Renace una oportunidad laboral o creativa potente.

♦◊ LEO

Se activan proyectos grandes. Una revelación cambia tu perspectiva. Surgen alianzas poderosas. Retomas tu seguridad personal y das un paso necesario hacia la expansión profesional.

♦◊ VIRGO

Cierras pendientes laborales. Una conversación incómoda revela verdades necesarias. Cambios en casa o rutina te impulsan hacia la libertad y autenticidad personal.

♦◊ LIBRA

Regresa una persona para aclarar algo. El trabajo trae crecimiento. Rompes un patrón emocional. Planes de viaje, estudios o mudanza se reactivan.

♦◊ ESCORPIO

Mercurio directo te libera. Un acuerdo financiero mejora. Surge conexión intensa con alguien. La luna llena revela algo familiar.

♦◊ SAGITARIO

Marte intensifica tu energía. Una verdad sale a la luz. Sientes impulso de avanzar. La luna llena trae decisión crucial sobre vínculos y autonomía.

♦◊ CAPRICORNIO

Llega claridad emocional. Una conversación te muestra un límite. Sueltas una carga. Recuperas libertad. Se abre una oportunidad profesional con impacto a largo plazo.

♦◊ ACUARIO

Sueltas un plan viejo. Conexiones nuevas abren caminos. La Luna Llena trae una revelación amorosa. Recuperas tu voz y decides desde la autenticidad completa.

♦◊ PISCIS

La luna llena revela una verdad emocional. Surgen oportunidades laborales que amplían tu horizonte inmediato.

//