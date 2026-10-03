Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Este sábado 3, Venus empieza a retrogradar en Escorpio hasta el 13 de noviembre, cuando despierte en el grado veintitrés de Libra. Empiezan alrededor de 40 días de revisión interna sobre el amor, los vínculos, el deseo, la autoestima y aquello que realmente valoramos. Es un buen período para trabajar el amor propio, sanar heridas afectivas y revisar patrones de relación. También se recomienda evitar cambios estéticos importantes, ya que nuestra percepción puede cambiar durante este tránsito.
Ese mismo día, Marte en Leo tensiona a Plutón en Acuario, intensificando emociones, luchas de poder y reacciones impulsivas.
El 4 de octubre, el Sol en Libra se opone a Saturno en Aries, invitándonos a asumir responsabilidades, poner límites y mirar la realidad con mayor madurez. El 6, Mercurio se une a Venus en Escorpio: gran momento para conversaciones honestas y profundas en nuestros vínculos. Finalmente, el 7, Marte conecta armónicamente con Urano en Géminis, favoreciendo cambios, nuevas ideas, creatividad e innovación, especialmente en proyectos personales y profesionales. //
Aries
Revisa cómo das y recibes amor. Los límites serán protagonistas. Una conversación profunda puede aclarar deseos y abrir espacio para decisiones más auténticas ahora mismo.
Tauro
Venus te invita a revisar vínculos, acuerdos y expectativas. No fuerces respuestas. Hablar con honestidad puede transformar una relación y mostrarte qué necesitas realmente hoy.
Géminis
Tu rutina pide ajustes. Observa qué hábitos ya no te sostienen. Surgen ideas frescas para trabajar diferente, ordenar prioridades y recuperar mucha motivación esta semana.
Cáncer
El corazón entra en revisión. Viejos deseos, romances o inseguridades pueden reaparecer. No busques certezas rápidas; escucha lo que realmente te mueve por dentro ahora.
Leo
La intensidad sube y puedes reaccionar desde el orgullo. Revisa asuntos familiares, emocionales o del hogar. Cambiar tu enfoque abrirá también nuevas posibilidades esta semana.
Virgo
Hay conversaciones pendientes que necesitan profundidad. Cuida las palabras, pero no evites lo incómodo. Una verdad bien dicha puede sanar vínculos y ordenar tu mente.
Libra
Toca revisar autoestima, dinero y merecimiento. Pregúntate qué valoras realmente. Los límites pueden incomodar, pero también ayudarte a construir relaciones mucho más equilibradas esta semana.
Escorpio
Venus retrograda en tu signo y te pone frente al espejo. Revisa deseos, vínculos e identidad. No te apresures: estás redefiniendo lo que quieres hoy.
Sagitario
Necesitas bajar el ritmo y escuchar lo que sucede internamente. Viejas emociones pueden emerger. Suelta el control, descansa y permite que algo se acomode lentamente dentro.
Capricornio
Amistades, grupos y proyectos futuros entran en revisión. Observa quién suma realmente. Una conversación puede redefinir alianzas y abrir oportunidades diferentes para ti también ahora.
Acuario
Tu vida profesional pide ajustes importantes. Revisa ambiciones, imagen y objetivos. Evita luchas de poder; innovar con estrategia puede llevarte hacia algo mucho mejor pronto.
Piscis
Tus creencias, planes y visión de futuro están cambiando. Cuestiona viejas certezas. Una conversación profunda o una idea inesperada puede ampliar tu perspectiva esta semana.
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