El 31 de mayo tenemos la luna llena en Sagitario, la luna llena de la verdad. Si bien forma buenos aspectos con Plutón, Saturno y Neptuno, según tu horóscopo, también entra en tensión con Urano en Géminis, lo que trae cambios repentinos. Muchos pueden vivir revelaciones y verdades que queman; algo puede salir a la luz, lo que nos ayuda a habitar nuestra verdad.

Desde el 1 de junio hasta el 9 de agosto, Mercurio transita por Cáncer. El pensamiento se vuelve más intuitivo, más emocional, más ligado a la memoria. Si bien existe el riesgo de caer en la nostalgia o el rumiar, este tránsito es especialmente útil para conversaciones vinculadas al hogar, la familia y nuestras emociones (todo lo que normalmente cuesta poner en palabras).

El 3 de junio, Mercurio en Cáncer forma aspecto tenso con Neptuno en Aries. Un día para ir despacio: la percepción puede distorsionarse, los mensajes pueden malinterpretarse y la confusión emocional puede confundirse con la verdad. Ideal para escuchar, no para concluir.

Horóscopo para esta semana:

♦◊ ARIES

Esta semana, una verdad incómoda puede sacudir tu relato personal. No la esquives: es exactamente lo que necesitas escuchar.

♦◊ TAURO

Cambios inesperados alteran acuerdos, rutinas o planes económicos. La luna llena ilumina deseos profundos y apegos emocionales. Escucha tu intuición antes de tomar decisiones definitivas.

♦◊ GÉMINIS

La luna llena impacta relaciones y asociaciones importantes. Algo se revela en un vínculo. Urano en tu signo acelera cambios personales inesperados.

♦◊ CÁNCER

Mercurio en tu signo intensifica sensibilidad, recuerdos y necesidad de expresar emociones guardadas. La luna llena muestra excesos o agotamiento.

♦◊ LEO

Verdades emocionales emergen en el amor, amistades o proyectos creativos. Un cambio inesperado puede alterar planes futuros.

♦◊ VIRGO

La luna llena mueve asuntos familiares, hogar y emociones antiguas. Tensiones inesperadas pueden remover certezas. Mercurio favorece conversaciones sensibles, aunque no todo debe resolverse inmediatamente.

♦◊ LIBRA

Noticias, conversaciones o verdades salen a la luz inesperadamente. Cuida malentendidos. La luna llena te impulsa a expresar lo que venías callando.

♦◊ ESCORPIO

La luna llena ilumina asuntos de valor personal, dinero y autoestima. Cambios inesperados en vínculos o acuerdos remueven tu estabilidad.

♦◊ SAGITARIO

La luna llena en tu signo marca decisiones importantes. Algo cambia en relaciones o proyectos. Habitar tu verdad será incómodo, pero liberador.

♦◊ CAPRICORNIO

Emergen emociones, recuerdos y verdades internas. Necesitas descanso y silencio mental. Evita asumir cosas en momentos de confusión emocional.

♦◊ ACUARIO

La luna llena revela quiénes realmente acompañan tu camino. Cambios inesperados alteran dinámicas afectivas. Escucha tu intuición antes de responder.

♦◊ PISCIS

Movimientos importantes en trabajo y dirección profesional. Mercurio sensibiliza pensamientos y recuerdos. No todo lo que sientes necesita resolverse inmediatamente.//