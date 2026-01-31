“Cambios con sentido”: lo que dice tu horóscopo para el arranque de febrero del 2026

Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Comenzamos febrero con una luna llena potente y movilizadora, que tendrá lugar el domingo 1 en el signo de Leo, grado 13. Esta lunación, según el horóscopo, se da con el Sol acompañado por un cúmulo de planetas en Acuario —Marte, Venus y Mercurio—, configuración que además forma aspectos armónicos con Quirón en Aries, el planeta de la sanación. El gran tema de esta luna llena está vinculado a la culminación y toma de conciencia, especialmente en torno a la pregunta: ¿quién soy yo frente al grupo?
MIRA: Carta Astral: ¿para qué sirve, cómo calcularla y por qué las personas se guían de ella?
¿Desde dónde me posiciono en esta nueva etapa que comienza? Es un evento que invita a definir posturas, marcar límites y clarificar roles.
El 3 de febrero, Urano —planeta del cambio y lo inesperado— retoma su movimiento directo en los grados finales de Tauro. Cuando Urano arranca directo, suele manifestarse a escala colectiva a través de noticias inesperadas, movimientos sísmicos o eventos relacionados con la economía. El 5 de febrero, Mercurio en Acuario forma aspectos tensos con Urano, configurando un día de información sorpresiva, anuncios disruptivos.
Finalmente, el 6 de febrero, Mercurio ingresa en Piscis, donde permanecerá hasta el 14 de abril. Este tránsito nos invita a una comunicación más intuitiva, sensible y empática.
Horóscopo para esta semana del 31 de enero al 6 de febrero del 2026:
♦◊ ARIES
Definiciones grupales te impulsan a liderar distinto. Noticias inesperadas activan algunas decisiones. Cierras una etapa familiar y avanzas con claridad interior hoy mismo.
♦◊ TAURO
Algunas conversaciones revelan verdades. Ordena tus prioridades y prepara un nuevo rumbo sostenible con paciencia, visión y práctica personal.
♦◊ GÉMINIS
Las ideas disruptivas abren caminos. Los viajes o estudios se redefinen. Elige compromisos con criterio claro hoy.
♦◊ CÁNCER
Defines límites emocionales. Los proyectos colectivos cambian. Confía en tu intuición al comunicar y suelta cargas antiguas con amor propio.
♦◊ LEO
La exposición profesional marca un giro decisivo. El reconocimiento llega. Ajusta acuerdos. Cambios laborales activan el liderazgo auténtico, sin miedo ni culpas pasadas.
♦◊ VIRGO
Culminan amistades y metas compartidas. Reorganizas tu rol. Algunas noticias te reubican. Simplifica los planes y prioriza tu bienestar emocional.
♦◊ LIBRA
Los movimientos sociales traen oportunidades. Evita idealizar. Disfruta, pero decide con equilibrio emocional mental práctico hoy mismo Libra.
♦◊ ESCORPIO
Algunas noticias te sorprenderán. Prioriza tu salud. Comunica tus límites con firmeza y abre espacio a lo nuevo sin drama.
♦◊ SAGITARIO
Amor y creatividad atraviesan cierres. Expresa tu verdad. Confía en los procesos largos con fe, constancia, paciencia y visión futura.
♦◊ CAPRICORNIO
Tus bases emocionales se redefinen. Hogar y carrera piden decisiones. Escucha con empatía y suelta el control excesivo para crecer seguro y libre.
♦◊ ACUARIO
Mes clave de identidad. Los mensajes disruptivos cambian planes. Conversa con honestidad. Alianzas que se renuevan. Elige tu lugar en el grupo con valentía, coherencia y visión futura.
♦◊ PISCIS
Revisa tus finanzas y valores. Los cierres creativos liberan. Descansa. Escucha tus sueños y prioriza la sensibilidad emocional profunda diaria con límites claros y amor.//
JUSTIN TIMBERLAKE, EXINTEGRANTE DE NSYNC, CUMPLE HOY 45 AÑOS.
TE PUEDE INTERESAR
- Ojos bien abiertos: clima astral y las predicciones de Somos signo por signo para esta semana
- Nuevas energías: clima astral y las predicciones de Somos signo por signo para esta semana
- Julio llega con prisa: clima astral y las predicciones de Somos signo por signo para esta semana
- Intensidad y armonía: clima astral y las predicciones de Somos signo por signo para esta semana
- Calma ante el cambio: clima astral y las predicciones de Somos signo por signo para esta semana