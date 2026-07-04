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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Consulta el horóscopo de Somos de esta semana del 4 al 9 de julio del 2026. (Ilustración: IA)
Consulta el horóscopo de Somos de esta semana del 4 al 9 de julio del 2026. (Ilustración: IA)
Por Eleni Polizogopulos

La semana comienza con uno de los tránsitos más intensos del año. Según el , Marte se une a Urano en Géminis, una combinación asociada a acontecimientos inesperados, giros de rumbo y cambios que llegan sin previo aviso. Como suele ocurrir con los aspectos de Marte, esta energía puede empezar a sentirse uno o dos días antes de que el tránsito sea exacto.

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El 5 de julio, Marte en Géminis forma un aspecto armónico con Plutón en Acuario. Esta configuración nos impulsa a tomar acción para generar transformaciones profundas, especialmente en proyectos colectivos, equipos o comunidades. El 6 de julio, el Sol en Cáncer forma aspectos tensos con Saturno en Aries. Pueden surgir retrasos, bloqueos o una carga de trabajo importante, recordándonos la importancia de actuar con paciencia, disciplina y perseverancia.

El 9 de julio, Venus ingresa en Virgo, llevando nuestras relaciones a un terreno más práctico y consciente. También es un excelente momento para ordenar hábitos, priorizar el bienestar y encontrar belleza en lo simple. En conjunto, es una semana que nos invita a adaptarnos a los cambios, actuar con inteligencia y entender que muchas veces las mayores oportunidades nacen de aquello que no vimos venir.

Horóscopo para esta semana de julio del 2026:

♦◊ ARIES

Los cambios llegan sin pedir permiso. Actúa con estrategia, evita impulsos y acepta que soltar el control será la puerta hacia nuevas oportunidades y crecimiento.

♦◊ TAURO

Es momento de revisar tus prioridades y recursos. Pequeños ajustes traerán grandes resultados. En el amor, los gestos cotidianos fortalecerán vínculos más que las palabras.

♦◊ GÉMINIS

Con Marte y Urano en tu signo, eres protagonista de la semana. Habrá giros inesperados y decisiones rápidas. Confía en tu capacidad de reinventarte.

♦◊ CÁNCER

Las responsabilidades podrían sentirse más pesadas. No confundas demora con fracaso. Dosifica tu energía y recuerda que avanzar despacio también es avanzar con firmeza.

♦◊ LEO

Tu círculo social cobra protagonismo. Un suceso imprevisto puede abrir una puerta importante. Escucha nuevas ideas y rodéate de personas que impulsen tu crecimiento.

♦◊ VIRGO

Venus llega a tu signo y pone el foco en ti. Es tiempo de cuidarte, priorizarte y fortalecer relaciones desde la autenticidad, los detalles y la coherencia.

♦◊ LIBRA

Una nueva perspectiva transformará la forma en que ves un desafío. Suelta la necesidad de controlar cada resultado y permite que la vida te sorprenda.

♦◊ ESCORPIO

Es momento de transformar dinámicas que ya no funcionan. Conversaciones profundas traerán claridad. Actúa con inteligencia y evita responder desde la intensidad del momento.

♦◊ SAGITARIO

Las relaciones serán protagonistas. Un encuentro o conversación inesperada puede cambiar el rumbo de un vínculo. Escucha antes de reaccionar y mantén la mente abierta.

♦◊ CAPRICORNIO

La semana pide reorganizar prioridades. Habrá más trabajo o responsabilidades, pero también la oportunidad de construir bases más sólidas para los próximos meses.

♦◊ ACUARIO

Tu creatividad recibe un impulso poderoso. Atrévete a probar algo diferente. Un cambio inesperado puede convertirse en el comienzo de un proyecto muy prometedor.

♦◊ PISCIS

Los cambios empiezan desde casa y desde tu mundo emocional. Ordenar, cerrar ciclos y cuidar tus vínculos más cercanos te devolverá estabilidad y tranquilidad.//

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