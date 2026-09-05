Setiembre continúa moviendo emociones y decisiones. El domingo 6, la Luna se une a Marte en Cáncer, creando una atmósfera especialmente sensible y reactiva. Podemos sentir que ciertas situaciones nos tocan más de la cuenta o despiertan emociones contenidas. ¿La mejor forma de canalizarlo? Hacer deporte y mantenernos activos para liberar tensión.

El 7, la Luna forma aspectos tensos con Venus en Libra. Si estabas pensando en un cambio de look, corte de cabello o tratamiento estético, quizás sea mejor esperar: nuestra percepción sobre lo que nos gusta puede estar algo distorsionada.

El gran movimiento llega el 10 de setiembre. Venus entra en Escorpio, intensificando el amor y los vínculos, mientras Mercurio ingresa en Libra, favoreciendo conversaciones, acuerdos y negociaciones.

Además, ese día la Luna nueva en Virgo cierra la temporada de eclipses y abre una nueva etapa. Su mensaje es simple: menos intenciones, pero mejores. Es momento de ordenar prioridades, definir qué queremos construir y dar pasos concretos. Una Luna especialmente favorable para planificar, organizar y lanzar nuevos proyectos. //

Aries

Una conversación pendiente puede destrabarse. En lo laboral, negocia antes de imponer. La Luna nueva te impulsa a ordenar hábitos y rutinas.

Tauro

Se intensifica tu vida amorosa: alguien se acerca con mayor determinación. Buen momento para conversaciones que definan hacia dónde va un vínculo.

Géminis

Momento de poner orden en casa y resolver pendientes familiares. También puedes iniciar una rutina que mejore considerablemente tu día a día.

Cáncer

Emociones a flor de piel. Evita reaccionar impulsivamente durante el fin de semana. Después, una conversación importante puede ayudarte a aclarar lo que quieres.

Leo

Toca ordenar cuentas, gastos y prioridades económicas. También podrías descubrir información que te ayude a tomar una decisión que venías postergando.

Virgo

Tu Luna nueva abre un nuevo capítulo personal. Excelente semana para lanzarte, cambiar de imagen, iniciar un proyecto o tomar una decisión pensando más en ti.

Libra

Mercurio entra en tu signo y te devuelve claridad. Conversaciones, negociaciones y acuerdos avanzan. En el amor, podrías descubrir qué estás dispuesto a aceptar y qué no.

Escorpio

Venus ingresa a tu signo y aumenta tu magnetismo. Buena semana para el amor, las citas y las reconciliaciones, pero también para atraer oportunidades.

Sagitario

Una situación profesional puede empezar a tomar forma. Define una meta concreta y muévete hacia ella: alguien podría abrirte una puerta importante.

Capricornio

Se activa el deseo de salir de la rutina. Viajes, estudios o nuevos proyectos toman protagonismo. Una amistad también podría convertirse en una alianza valiosa.

Acuario

Semana de decisiones económicas y emocionales. Ordena deudas, inversiones o recursos compartidos. En el amor, una conexión puede volverse mucho más intensa.

Piscis

La Luna nueva activa tus relaciones: puede traer inesperados vínculos, acuerdos, clientes o una nueva etapa en pareja. Es momento de definir qué quieres construir con otro.