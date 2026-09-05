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Resumen

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Consulta el horóscopo de Somos de esta semana del 5 al 11 de septiembre del 2026. (Ilustración: IA)
Consulta el horóscopo de Somos de esta semana del 5 al 11 de septiembre del 2026. (Ilustración: IA)
/ horóscopo
Por Eleni Polizogopulos

Setiembre continúa moviendo emociones y decisiones. El domingo 6, la Luna se une a Marte en Cáncer, creando una atmósfera especialmente sensible y reactiva. Podemos sentir que ciertas situaciones nos tocan más de la cuenta o despiertan emociones contenidas. ¿La mejor forma de canalizarlo? Hacer deporte y mantenernos activos para liberar tensión.

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