Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Setiembre continúa moviendo emociones y decisiones. El domingo 6, la Luna se une a Marte en Cáncer, creando una atmósfera especialmente sensible y reactiva. Podemos sentir que ciertas situaciones nos tocan más de la cuenta o despiertan emociones contenidas. ¿La mejor forma de canalizarlo? Hacer deporte y mantenernos activos para liberar tensión.
Setiembre continúa moviendo emociones y decisiones. El domingo 6, la Luna se une a Marte en Cáncer, creando una atmósfera especialmente sensible y reactiva. Podemos sentir que ciertas situaciones nos tocan más de la cuenta o despiertan emociones contenidas. ¿La mejor forma de canalizarlo? Hacer deporte y mantenernos activos para liberar tensión.
El 7, la Luna forma aspectos tensos con Venus en Libra. Si estabas pensando en un cambio de look, corte de cabello o tratamiento estético, quizás sea mejor esperar: nuestra percepción sobre lo que nos gusta puede estar algo distorsionada.
El gran movimiento llega el 10 de setiembre. Venus entra en Escorpio, intensificando el amor y los vínculos, mientras Mercurio ingresa en Libra, favoreciendo conversaciones, acuerdos y negociaciones.
Además, ese día la Luna nueva en Virgo cierra la temporada de eclipses y abre una nueva etapa. Su mensaje es simple: menos intenciones, pero mejores. Es momento de ordenar prioridades, definir qué queremos construir y dar pasos concretos. Una Luna especialmente favorable para planificar, organizar y lanzar nuevos proyectos. //
Aries
Una conversación pendiente puede destrabarse. En lo laboral, negocia antes de imponer. La Luna nueva te impulsa a ordenar hábitos y rutinas.
Tauro
Se intensifica tu vida amorosa: alguien se acerca con mayor determinación. Buen momento para conversaciones que definan hacia dónde va un vínculo.
Géminis
Momento de poner orden en casa y resolver pendientes familiares. También puedes iniciar una rutina que mejore considerablemente tu día a día.
Cáncer
Emociones a flor de piel. Evita reaccionar impulsivamente durante el fin de semana. Después, una conversación importante puede ayudarte a aclarar lo que quieres.
Leo
Toca ordenar cuentas, gastos y prioridades económicas. También podrías descubrir información que te ayude a tomar una decisión que venías postergando.
Virgo
Tu Luna nueva abre un nuevo capítulo personal. Excelente semana para lanzarte, cambiar de imagen, iniciar un proyecto o tomar una decisión pensando más en ti.
Libra
Mercurio entra en tu signo y te devuelve claridad. Conversaciones, negociaciones y acuerdos avanzan. En el amor, podrías descubrir qué estás dispuesto a aceptar y qué no.
Escorpio
Venus ingresa a tu signo y aumenta tu magnetismo. Buena semana para el amor, las citas y las reconciliaciones, pero también para atraer oportunidades.
Sagitario
Una situación profesional puede empezar a tomar forma. Define una meta concreta y muévete hacia ella: alguien podría abrirte una puerta importante.
Capricornio
Se activa el deseo de salir de la rutina. Viajes, estudios o nuevos proyectos toman protagonismo. Una amistad también podría convertirse en una alianza valiosa.
Acuario
Semana de decisiones económicas y emocionales. Ordena deudas, inversiones o recursos compartidos. En el amor, una conexión puede volverse mucho más intensa.
Piscis
La Luna nueva activa tus relaciones: puede traer inesperados vínculos, acuerdos, clientes o una nueva etapa en pareja. Es momento de definir qué quieres construir con otro.
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