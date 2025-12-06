Consulta el horóscopo de Somos de esta semana. (Ilustración: IA)
Consulta el horóscopo de Somos de esta semana. (Ilustración: IA)
Eleni Polizogopulos
Eleni Polizogopulos

Escucha la noticia

00:0000:00
“Mercurio ingresa en Sagitario con un tono más ligero y celebratorio”: tu horóscopo del 6 al 11 de diciembre
Resumen de la noticia por IA
“Mercurio ingresa en Sagitario con un tono más ligero y celebratorio”: tu horóscopo del 6 al 11 de diciembre

“Mercurio ingresa en Sagitario con un tono más ligero y celebratorio”: tu horóscopo del 6 al 11 de diciembre

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Esta es una semana marcada por sacudidas y decisiones que nos llevan hacia adelante. El 6 de diciembre, según tu , Mercurio en Escorpio se armoniza con Júpiter en Cáncer y con Saturno y Neptuno en Piscis. La fuerte presencia del elemento agua abre un caudal de información que necesitábamos para tomar una decisión importante. También puede sentirse como un momento ideal para detenernos, recargarnos y escuchar lo que nuestra intuición intenta decirnos.

MIRA: Carta Astral: ¿para qué sirve, cómo calcularla y por qué las personas se guían de ella?

El 8 de diciembre, Marte en Sagitario entra en tensión con Saturno en Piscis. Marte en Sagitario simboliza la búsqueda de la verdad y la expansión; Saturno en Piscis, la necesidad de darle forma a un sueño. Este encuentro revela dónde debemos ajustar una estructura para poder crecer. Puede sentirse como una lucha interna, días de conflictos o la sensación de que algo aún no termina de concretarse.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Juan Carlos Fangacio

El 10 de diciembre, Mercurio se enfrenta a Urano y genera revelaciones inesperadas, conversaciones o noticias sorprendentes. Es la oportunidad de comprender algo que se movía en silencio. Finalmente, el 11 de diciembre, Mercurio ingresa en Sagitario con un tono más ligero y celebratorio, aunque es clave no saturarnos de información. Será un buen cierre de semana que aclara, libera y nos prepara para lo que viene. //

Horóscopo para esta semana:

♦◊ ARIES

Revelaciones que aclaran un camino profesional. Ajustas metas y tomas una decisión valiente que te impulsa a crecer.

♦◊ TAURO

Una verdad pendiente sale a la luz. Cambias una estructura personal para sentir mayor libertad y autenticidad.

♦◊ GÉMINIS

Conversaciones tensas pero necesarias. Comprendes algo que libera un bloqueo emocional y redefine tus prioridades.

♦◊ CÁNCER

Semana decisiva en vínculos. Recibes información clave para fortalecer o replantear una relación importante.

♦◊ LEO

Ajustes en rutinas y trabajo. Entiendes qué hábito debes soltar para avanzar sin agotarte.

♦◊ VIRGO

Sorpresas en asuntos afectivos. Una verdad te ayuda a reorganizar expectativas y abrir espacio para algo más auténtico.

♦◊ LIBRA

Claridad en asuntos familiares. Una estructura emocional antigua se disuelve y encuentras un rumbo más estable.

♦◊ ESCORPIO

Noticias inesperadas cambian un plan. Tienes conversaciones que iluminan algo esencial sobre tu manera de relacionarte.

♦◊ SAGITARIO

Revisas finanzas y prioridades. Recuperas entusiasmo al reorganizar recursos y eliminar un gasto o compromiso pesado.

♦◊ CAPRICORNIO

Semana de sinceridad contigo. Comprendes qué versión de ti ya cumplió su ciclo y das un giro personal.

♦◊ ACUARIO

Semana de revelación interna profunda. Una intuición te muestra qué límite debes poner para recuperar paz y energía.

♦◊ PISCIS

Decisiones grupales o amistades cambian. Se disuelve una dinámica que te drenaba y te abres a un círculo más alineado contigo.//

Además…
Nació un día como hoy...

EL ACTOR BRITÁNICO NICHOLAS HOULT (“NOSFERATU”, “SUPERMAN”) CUMPLE 36 AÑOS ESTE 7 DE DICIEMBRE.

Nació un día como hoy...

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC