“Se cierran ciclos”: descubre qué te depara esta semana, según tu horóscopo

Escucha la noticia
“Se cierran ciclos”: descubre qué te depara esta semana, según tu horóscopoResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Esta semana, según el horóscopo, se presenta intensa y movilizadora, marcada por cierres, comprensiones y cambios de etapa.
MIRA: Carta Astral: ¿para qué sirve, cómo calcularla y por qué las personas se guían de ella?
El 8 de febrero, Venus en Acuario forma aspectos con Urano, lo que activa una energía de rupturas momentáneas, giros inesperados y necesidad de libertad. Pueden darse cambios repentinos en vínculos. Lo ideal es buscar diálogo y comprensión. El 9, la Luna en Escorpio se tensiona con Urano en Tauro, sacudiendo el plano emocional. Sensaciones intensas o incomodidades pueden emerger para empujarnos a atravesar cambios necesarios. El 10, Venus ingresa en Piscis hasta el 6 de marzo, un tránsito en el que se potencian la sensibilidad, el romanticismo y la empatía.
Newsletter exclusivo para suscriptores
El 12 de febrero vuelve a sentirse una fuerte energía de finales. Mercurio se une al Nodo Norte en Piscis, aportando claridad y entendimiento. Es un momento de toma de conciencia sobre algo que ya terminó, especialmente significativo para Piscis. El 13 de febrero marca un hito: Saturno ingresa en Aries hasta abril de 2028. Tras casi tres años en Piscis, se inicia una etapa de responsabilidad activa, madurez y compromiso con uno mismo.
Piscis cierra un ciclo de pruebas; los nativos de Aries comienzan un proceso profundo de maduración y pruebas que, bien canalizadas, los llevarán a un crecimiento personal.
Esto dice tu horóscopo para esta semana del 7 al 13 de febrero:
♦◊ ARIES
Inicio de etapa madura: responsabilidades nuevas te empujan a liderar con conciencia. Cambios emocionales te sacan de impulsos viejos y te piden construir algo duradero.
♦◊ TAURO
Movimientos inesperados desafían tu estabilidad. Salir de lo cómodo será clave. Ajustes emocionales y materiales te ayudan a redefinir tu seguridad y tus valores personales.
♦◊ GÉMINIS
Comprensiones importantes llegan. Conversaciones reveladoras cierran ciclos mentales. Buen momento para replantear estudios, ideas y decisiones que marcan tu próximo rumbo.
♦◊ CÁNCER
Se remueven emociones profundas ligadas a la familia y el pasado. Es tiempo de soltar cargas viejas y elegir vínculos más alineados con tu bienestar emocional.
♦◊ LEO
Cambios en tu forma de comunicarte y vincularte. Nuevas ideas despiertan tu creatividad. Evita reacciones impulsivas y expresa tu verdad con conciencia.
♦◊ VIRGO
Cierres emocionales importantes. Reordena tu mundo interno para traer claridad. Vínculos y rutinas se ajustan para sostener una vida más coherente con tus necesidades reales.
♦◊ LIBRA
Venus, tu regente, activa tu sensibilidad y romanticismo. Revisa expectativas en relaciones y trabajo. Equilibrar la fantasía con la realidad será clave para no idealizar de más.
♦◊ ESCORPIO
Semana intensa emocionalmente. Sacudidas internas te empujan a transformarte. Buen momento para salir del control y confiar en procesos inevitables de cambio.
♦◊ SAGITARIO
Cambios en el hogar o la base emocional. Comprender lo que termina te libera. Ajustes internos preparan el terreno para decisiones más auténticas y maduras.
♦◊ CAPRICORNIO
Responsabilidades nuevas redefinen tu camino. Comunicación clave para cerrar acuerdos. Se te pide flexibilidad ante cambios que reordenan prioridades profesionales.
♦◊ ACUARIO
Cambios de imagen o vínculos. Busca el diálogo antes de decidir desde la impulsividad.
♦◊ PISCIS
Gran cierre de ciclo. Comprensión profunda de lo vivido. Mercurio y Saturno te ayudan a integrar madurez, soltar ilusiones y asumir tu verdadero valor.//
Hoy cumple 48 años el actor estadounidense Ashton Kutcher.
TE PUEDE INTERESAR
- Ojos bien abiertos: clima astral y las predicciones de Somos signo por signo para esta semana
- Nuevas energías: clima astral y las predicciones de Somos signo por signo para esta semana
- Julio llega con prisa: clima astral y las predicciones de Somos signo por signo para esta semana
- Intensidad y armonía: clima astral y las predicciones de Somos signo por signo para esta semana
- Calma ante el cambio: clima astral y las predicciones de Somos signo por signo para esta semana
Contenido Sugerido
Contenido GEC