“Se cierran ciclos”: descubre qué te depara esta semana, según tu horóscopo

Esta semana, según el horóscopo, se presenta intensa y movilizadora, marcada por cierres, comprensiones y cambios de etapa.

El 8 de febrero, Venus en Acuario forma aspectos con Urano, lo que activa una energía de rupturas momentáneas, giros inesperados y necesidad de libertad. Pueden darse cambios repentinos en vínculos. Lo ideal es buscar diálogo y comprensión. El 9, la Luna en Escorpio se tensiona con Urano en Tauro, sacudiendo el plano emocional. Sensaciones intensas o incomodidades pueden emerger para empujarnos a atravesar cambios necesarios. El 10, Venus ingresa en Piscis hasta el 6 de marzo, un tránsito en el que se potencian la sensibilidad, el romanticismo y la empatía.

El 12 de febrero vuelve a sentirse una fuerte energía de finales. Mercurio se une al Nodo Norte en Piscis, aportando claridad y entendimiento. Es un momento de toma de conciencia sobre algo que ya terminó, especialmente significativo para Piscis. El 13 de febrero marca un hito: Saturno ingresa en Aries hasta abril de 2028. Tras casi tres años en Piscis, se inicia una etapa de responsabilidad activa, madurez y compromiso con uno mismo.

Piscis cierra un ciclo de pruebas; los nativos de Aries comienzan un proceso profundo de maduración y pruebas que, bien canalizadas, los llevarán a un crecimiento personal.

Esto dice tu horóscopo para esta semana del 7 al 13 de febrero:

♦◊ ARIES

Inicio de etapa madura: responsabilidades nuevas te empujan a liderar con conciencia. Cambios emocionales te sacan de impulsos viejos y te piden construir algo duradero.

♦◊ TAURO

Movimientos inesperados desafían tu estabilidad. Salir de lo cómodo será clave. Ajustes emocionales y materiales te ayudan a redefinir tu seguridad y tus valores personales.

♦◊ GÉMINIS

Comprensiones importantes llegan. Conversaciones reveladoras cierran ciclos mentales. Buen momento para replantear estudios, ideas y decisiones que marcan tu próximo rumbo.

♦◊ CÁNCER

Se remueven emociones profundas ligadas a la familia y el pasado. Es tiempo de soltar cargas viejas y elegir vínculos más alineados con tu bienestar emocional.

♦◊ LEO

Cambios en tu forma de comunicarte y vincularte. Nuevas ideas despiertan tu creatividad. Evita reacciones impulsivas y expresa tu verdad con conciencia.

♦◊ VIRGO

Cierres emocionales importantes. Reordena tu mundo interno para traer claridad. Vínculos y rutinas se ajustan para sostener una vida más coherente con tus necesidades reales.

♦◊ LIBRA

Venus, tu regente, activa tu sensibilidad y romanticismo. Revisa expectativas en relaciones y trabajo. Equilibrar la fantasía con la realidad será clave para no idealizar de más.

♦◊ ESCORPIO

Semana intensa emocionalmente. Sacudidas internas te empujan a transformarte. Buen momento para salir del control y confiar en procesos inevitables de cambio.

♦◊ SAGITARIO

Cambios en el hogar o la base emocional. Comprender lo que termina te libera. Ajustes internos preparan el terreno para decisiones más auténticas y maduras.

♦◊ CAPRICORNIO

Responsabilidades nuevas redefinen tu camino. Comunicación clave para cerrar acuerdos. Se te pide flexibilidad ante cambios que reordenan prioridades profesionales.

♦◊ ACUARIO

Cambios de imagen o vínculos. Busca el diálogo antes de decidir desde la impulsividad.

♦◊ PISCIS

Gran cierre de ciclo. Comprensión profunda de lo vivido. Mercurio y Saturno te ayudan a integrar madurez, soltar ilusiones y asumir tu verdadero valor.//