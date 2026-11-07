El lunes 9, la Luna nueva en Escorpio nos invita a iniciar un nuevo capítulo desde adentro. Es el momento ideal para mirar de frente aquello que necesitamos transformar, ya sea comenzando terapia, sanando heridas emocionales o reestructurando nuestras finanzas compartidas. Escorpio nos recuerda que, para renacer, primero debemos atrevernos a soltar lo que ya no nos suma.

El martes 10, Venus retrógrada en Libra formará un sextil con Marte en Leo, reavivando el deseo, la pasión y las ganas de conectar. Este aspecto favorece la reaparición de personas del pasado o el inicio de conversaciones clave para comprender qué queremos realmente en el amor.

La gran noticia llegará el viernes 13, cuando Venus y Mercurio retomen su movimiento directo. Tras semanas de dudas, revisiones y asuntos pendientes, recuperaremos la claridad para tomar decisiones y expresarlas. Aunque Venus permanecerá en su período de sombra hasta el 15 de diciembre, las relaciones comenzarán a encontrar su rumbo. Es momento de dejar atrás el sobreanálisis y empezar a actuar con seguridad. //

Aries

Una conversación pendiente con tu pareja podría aclarar dudas. La Luna nueva te invita a reorganizar tus finanzas y cerrar una etapa emocional que venías postergando.

Tauro

La Luna nueva activa tus relaciones. Podrías iniciar una nueva historia de amor o redefinir una existente. Es posible que alguien del pasado te busque para aclarar sus sentimientos.

Géminis

Una nueva oportunidad laboral podría aparecer esta semana. Mercurio directo te ayudará a resolver malentendidos y tomar decisiones sobre tu rutina, trabajo o bienestar.

Cáncer

Tu vida amorosa comienza a moverse. Podrías recibir un mensaje inesperado de alguien especial. Si estás soltero, una nueva conexión despertará tu interés romántico.

Leo

Una situación familiar pendiente encontrará solución. Venus y Marte despertarán tu magnetismo, favoreciendo encuentros románticos y conversaciones que cambiarían el rumbo de una relación.

Virgo

Una conversación importante traerá respuestas que estabas esperando. Mercurio directo favorecerá acuerdos, reconciliaciones y decisiones relacionadas con contratos, estudios o proyectos personales.

Libra

Venus retoma su movimiento directo en tu signo y tu vida sentimental comienza a aclararse. Podrías tomar una decisión definitiva sobre alguien que te genera incertidumbre.

Escorpio

Un nuevo comienzo personal anuncia la Luna nueva en tu signo. Es momento de reinventarte, iniciar proyectos y dejar atrás relaciones o situaciones que ya cumplieron su ciclo.

Sagitario

Un secreto saldrá a la luz o descubrirás algo que cambiará tu perspectiva. Venus directo favorecerá reconciliaciones y el regreso de amistades o antiguos amores.

Capricornio

Una oportunidad profesional está a punto de llegar a través de tus contactos. Es posible que retomes un proyecto detenido y recibas noticias positivas sobre tu futuro laboral.

Acuario

La Luna nueva abre un nuevo capítulo profesional. Todo apunta a que recibirás una propuesta, asumirás retos o tomarás una decisión importante sobre el rumbo de tu carrera.

Piscis

Una oportunidad de viaje, estudios o conexión con el extranjero podría aparecer. Venus directo te ayudará a resolver asuntos económicos compartidos y recuperar la confianza en el amor.