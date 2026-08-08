Agosto es uno de los meses más importantes porque marca el inicio de la temporada de eclipses, un período que puede cambiar el rumbo de nuestra historia. Según el horóscopo, son eventos que aceleran procesos y nos invitan a cerrar ciclos para abrir nuevas puertas.

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El 9 de agosto, Mercurio entra en Leo, favoreciendo una comunicación más auténtica, creativa y valiente. Es un excelente momento para expresarte desde el corazón, hacer visibles tus talentos y atreverte a decir aquello que has estado guardando.

El 11 de agosto, Marte ingresa en Cáncer, impulsándonos a proteger lo que amamos, defender nuestros límites y actuar en favor de nuestra seguridad emocional y la de quienes consideramos familia.

El 12 de agosto llega uno de los eventos más importantes del mes: el eclipse solar en Leo, en el grado 20. Los eclipses solares simbolizan nuevos comienzos cuyo impacto suele sentirse con intensidad durante los tres meses posteriores. Quienes tengan el Sol, la Luna, el Ascendente o planetas personales en Leo serán especialmente sensibles a esta energía. Para muchos, cambiará la definición de éxito y quedará atrás la necesidad de reconocimiento externo para construir una vida más alineada con el verdadero propósito.

Horóscopo para esta semana:

♦◊ ARIES

Inicias una etapa para mostrar tu talento sin pedir permiso. Un romance, proyecto creativo o pasión toma fuerza. Defiende lo que amas y atrévete a brillar.

♦◊ TAURO

Los eclipses mueven tu hogar y tus raíces. Cambios familiares o una mudanza pueden abrir un nuevo capítulo. Construye estabilidad desde tu bienestar emocional.

♦◊ GÉMINIS

Tu voz cobra protagonismo. Conversaciones, estudios, viajes cortos o proyectos de comunicación traen oportunidades. Habla con autenticidad: una noticia cambiará tu perspectiva.

♦◊ CÁNCER

Es momento de redefinir tu relación con el dinero y tu valor personal. Marte te impulsa a actuar con determinación y defender aquello que realmente mereces.

♦◊ LEO

El eclipse en tu signo marca un renacimiento. Cambia tu identidad, imagen o propósito. Dejas atrás una versión de ti para convertirte en alguien más auténtico.

♦◊ VIRGO

El universo te invita a bajar el ritmo. Cierres, sanación e intuición serán protagonistas. Escuchar tu mundo interior será la clave antes del próximo gran comienzo.

♦◊ LIBRA

Se renueva tu círculo social. Llegan amistades, alianzas o proyectos colectivos con propósito. Suelta vínculos que ya no reflejan la persona en la que te estás convirtiendo.

♦◊ ESCORPIO

Grandes movimientos en tu carrera. Un reconocimiento, cambio laboral o nuevo desafío redefine tu camino profesional. Atrévete a asumir mayor liderazgo y visibilidad.

♦◊ SAGITARIO

Se expanden tus horizontes. Estudios, viajes, temas legales o nuevas creencias transforman tu manera de ver la vida. El crecimiento llega al salir de tu zona conocida.

♦◊ CAPRICORNIO

El eclipse impulsa una profunda transformación emocional y financiera. Es tiempo de soltar viejos miedos, sanar vínculos y abrir espacio para una nueva etapa de abundancia.

♦◊ ACUARIO

Tus relaciones entran en una nueva etapa. Un vínculo importante puede comenzar, consolidarse o terminar. Elegir desde la autenticidad fortalecerá todas tus conexiones.

♦◊ PISCIS

Cambian tus hábitos y tu rutina. Es un excelente momento para mejorar tu salud, organizar tu trabajo y construir un estilo de vida más consciente y sostenible.//