Septiembre abre la temporada de eclipses: horóscopo, clima astral y predicciones de Somos para esta semana

Septiembre comienza como uno de los meses más importantes del año, ya que abre la temporada de eclipses. Estos eventos siempre marcan transformaciones profundas, trayendo grandes inicios y finales que nos mueven a nuevos capítulos de vida. La primera semana del mes funciona como una preparación para todo lo que está por revelarse.

El 2 de septiembre, Mercurio, planeta de la comunicación, ingresa en Virgo, signo analítico en el que se encuentra domiciliado. Este tránsito colectivo inaugura una etapa de mayor orden mental, pragmatismo y capacidad de discernimiento. Es un tiempo para refinar procesos, separar lo útil de lo innecesario y encontrar soluciones concretas a problemas que antes parecían confusos. Sin embargo, el 3 de septiembre Mercurio entra en tensión con Urano en Géminis, lo que puede manifestarse en noticias sorprendentes, cambios repentinos de planes e imprevistos que nos invitan a mantener la flexibilidad.

Newsletter exclusivo para suscriptores Nora Sugobono presenta en exclusiva lo que traerá nuestro suplemento sabatino, cada viernes.

Hacia el 5 de septiembre, Marte en Libra se enfrenta a tensiones con Júpiter en Cáncer. Esta combinación activa una energía de gran impulso y expansión, pero también de exceso y sobreconfianza. Colectivamente puede sentirse como un ambiente más agitado, con actitudes impulsivas y decisiones apresuradas, aunque también con un marcado entusiasmo, vitalidad y movimiento social. //

Aries Noticias inesperadas mueven tus planes. Canaliza la energía extra en proyectos concretos; evita decisiones impulsivas que te lleven a excesos innecesarios.

Tauro Tiempo de ordenar prioridades. La tensión puede alterar rutinas, pero nuevas ideas surgen. Confía en tu paciencia para sostener cambios sin perder estabilidad.

Géminis Mercurio activa tu mente, pero Urano sorprende con giros repentinos. Ajusta tu comunicación y evita conflictos innecesarios por querer tener siempre la razón.

Cáncer Crece tu impulso por avanzar, aunque los aspectos tensos con Marte puede llevarte a sobreexigirte. Busca equilibrio entre hogar, trabajo y energía emocional.

Leo Energía expansiva te empuja a nuevos retos, pero no corras sin estrategia. Escucha consejos prácticos antes de arriesgar demasiado en lo profesional o personal.

Virgo Mercurio en tu signo da claridad. Organiza procesos, perfecciona detalles y pon orden en tu vida. Aprovecha sorpresas como oportunidades para renovarte.

Libra Marte en tu signo despierta acción, pero la tensión con Júpiter amplifica conflictos. Aprende a decir que no sin miedo a perder armonía.

Escorpio Los imprevistos sacuden tus planes colectivos. Mantén la calma y observa antes de reaccionar. Canaliza tu intensidad en estrategias que aporten a largo plazo.

Sagitario Júpiter tienta con excesos, pero Mercurio en Virgo pide análisis y prudencia. Avanza con entusiasmo, pero pon límites claros a tu energía dispersa.

Capricornio Decisiones apresuradas pueden sacudir proyectos. Sostén tu disciplina y ordena prioridades. Usa la energía expansiva para construir bases sólidas, no para improvisar.

Acuario Urano mueve imprevistos en tu entorno. Piensa antes de hablar o reaccionar. Las tensiones de la semana activan cambios de rumbo que, bien usados, abren nuevas rutas.