Los pies en la tierra: horóscopo, clima astral y predicciones de Somos para esta semana

El 11 de octubre se forma un aspecto tenso entre Venus en Virgo y Saturno en Piscis. Esta energía puede manifestarse como restricciones o distancias en los vínculos, o como un momento de claridad que corta idealizaciones. Es un tránsito que invita a poner los pies sobre la tierra en asuntos afectivos y a revisar si las relaciones actuales se sostienen desde la realidad o desde la fantasía. Semana con anuncios importantes y definiciones emocionales.

El 13 de octubre, Venus ingresa a su residencia, el signo de Libra, marcando un cambio de tono. Al entrar, forma un aspecto tenso con Neptuno, que puede traer una ola de idealización o romanticismo; luego genera aspectos positivos con Urano y Plutón, facilitando el brillo natural y la expresión de los talentos. Son días en los que el magnetismo personal aumenta y las habilidades sociales se potencian: excelente energía para entrevistas, presentaciones o encuentros en los que se requiera causar una buena impresión, incluso si esto nos saca un poco de la zona de confort.

Newsletter exclusivo para suscriptores Juan Carlos Fangacio presenta en exclusiva lo que traerá nuestro suplemento sabatino, cada viernes.

El 17 de octubre, el Sol en Libra forma un aspecto tenso con Júpiter en Cáncer. Este tránsito puede amplificar el deseo de agradar o de mostrar una buena imagen, pero también puede llevar a la exageración o al exceso de optimismo y gasto. Conviene mantener el equilibrio: no prometer más de lo que podemos cumplir ni forzar una imagen que no sea sostenible en el tiempo. //

Horóscopo para esta semana

♦◊ ARIES

Semana para ordenar tus vínculos y revisar compromisos. Evita impulsos financieros. Días propicios para destacar profesionalmente si moderas la ansiedad y actúas con diplomacia.

♦◊ TAURO

Viejas estructuras emocionales se derrumban para dar paso a relaciones más auténticas. Venus te favorece: energía ideal para entrevistas, belleza y crecimiento laboral.

♦◊ GÉMINIS

Se aclaran malentendidos amorosos. Cuida la comunicación con figuras de autoridad. Brillas al presentar ideas si confías más en tu voz y menos en la aprobación.

♦◊ CÁNCER

Asuntos familiares o del hogar exigen madurez emocional. Evita gastos innecesarios. Venus en Libra embellece tu entorno y favorece reconciliaciones sinceras.

♦◊ LEO

Tu palabra tiene poder. Sé consciente del impacto que generas. Momento excelente para mostrar tu talento, pero evita prometer más de lo posible.

♦◊ VIRGO

Venus marca definiciones afectivas: lo real prevalece. Cierre emocional. Energía favorable para reorganizar tu economía y recuperar la autoestima.

♦◊ LIBRA

Con Venus en tu signo, recuperas magnetismo y encanto. Días clave para nuevos comienzos amorosos o laborales. Evita excesos por querer agradar a todos.

♦◊ ESCORPIO

Semana introspectiva. Cortas lazos con idealizaciones del pasado. Venus te inspira a sanar desde la ternura. Potencial creativo alto si confías en tu intuición.

♦◊ SAGITARIO

Tu círculo social se renueva. Relaciones que nacen traen oportunidades de expansión. Cuidado con los gastos impulsivos. Presentaciones y proyectos prosperan con autenticidad.

♦◊ CAPRICORNIO

Tensión entre deber y deseo. Saturno te pide madurez afectiva. Venus favorece acuerdos profesionales y amorosos si expresas tu vulnerabilidad con inteligencia.

♦◊ ACUARIO

Semana de revelaciones. Neptuno puede nublar juicios, pero Urano y Plutón abren puertas inesperadas. Energía favorable para estudios, viajes o presentaciones públicas.

♦◊ PISCIS

Venus y Saturno te enfrentan a la realidad de tus vínculos. Cierres o ajustes necesarios. Energía transformadora para redefinir tu valor y tus límites.

//

Nacido el 12 de octubre de 1968, el actor australiano-británico Hugh Jackman cumple 57 años este 2025.