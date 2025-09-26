Un comienzo intenso: horóscopo, clima astral y predicciones de Somos para esta semana

Octubre comienza bajo una atmósfera cargada: acabamos de atravesar el eclipse solar parcial en Virgo, un evento que dejó huella en nuestra forma de ordenar la vida, de organizarnos y de cerrar capítulos que ya no tenían sentido. Con ese contexto de fondo, el mes se abre con la sensación de que estamos iniciando algo grande, aunque aún con la resaca emocional de lo que tuvimos que dejar atrás.

Los primeros días traen un clima mental intenso, con Mercurio en tensión con Júpiter el 1 de octubre, lo que impulsa grandes ideas y planes expansivos, pero también la tentación de exagerar o prometer más de lo posible. Poco después, el 3 de octubre, Mercurio se opone a Quirón, generando conversaciones que pueden tocar heridas sensibles o viejas inseguridades. Lo que se dice o se calla cobra un peso especial: una palabra puede herir, pero también sanar.

Este inicio de mes nos pide revisar cómo nos comunicamos, filtrar la información y atrevernos a poner en palabras lo que realmente sentimos. Tras el eclipse, el mensaje es claro: los nuevos comienzos dependen de la capacidad de hablar con verdad y de escuchar con apertura. //

Horóscopo para esta semana

♦◊ ARIES

Ideas expansivas inspiran, pero cuidado con exagerar promesas. Conversaciones pueden tocar heridas viejas: hablar desde la honestidad abre puertas a reconciliaciones y nuevos comienzos.

♦◊ TAURO

Mercurio desafía finanzas y proyectos. Evita sobrecargarte de compromisos. Escucha con calma las críticas que sanan tu manera de organizar recursos y talento.

♦◊ GÉMINIS

Mes clave para tu comunicación. Palabras adquieren gran poder: pueden herir o inspirar. Usa tu ingenio para aclarar proyectos y sanar vínculos personales y laborales.

♦◊ CÁNCER

Mercurio en tensión con Júpiter te pide balancear crecimiento y estabilidad. Conversaciones familiares pueden remover emociones intensas. Hablar con sensibilidad fortalece lazos y abre nuevos acuerdos.

♦◊ LEO

Mercurio activa tu entorno cercano: evita sobrecargar tu agenda. Críticas o comentarios incómodos son oportunidades de sanar vínculos y aclarar ideas.

♦◊ VIRGO

Tu signo vibra fuerte tras el eclipse. El reto: no exagerar expectativas económicas o laborales. Conversaciones sensibles invitan a redefinir tu valor y cómo te comunicas.

♦◊ LIBRA

Mercurio pone el foco en tu mundo interno: cuidado con palabras duras hacia ti mismo. Momento para sanar autoimagen y abrir diálogos más compasivos.

♦◊ ESCORPIO

Tu círculo social se sacude: evita idealizar o prometer demasiado. Un comentario de un amigo puede doler, pero también ayudarte a sanar relaciones estancadas.

♦◊ SAGITARIO

Ambiciones profesionales crecen, pero evita exagerar ante jefes o clientes. Conversaciones incómodas muestran lo que necesitas ajustar. Hablar con verdad fortalece tu liderazgo.

♦◊ CAPRICORNIO

Proyectos de estudios o viajes se expanden, aunque puedes perder precisión en detalles. Una verdad inesperada te confronta, pero abre espacio a crecimiento personal profundo.

♦◊ ACUARIO

Asuntos financieros o compartidos con otros se mueven con fuerza. Evita decisiones apresuradas. Palabras incómodas revelan heridas, pero también permiten construir confianza y acuerdos más claros.

♦◊ PISCIS

Relaciones en primer plano. Evita idealizar promesas de pareja o socios. Una conversación sensible puede doler, pero será la llave para vínculos más auténticos y sanos.

//

