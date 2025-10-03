En busca de la estabilidad: horóscopo, clima astral y predicciones de Somos para esta semana

Octubre llega con un llamado claro: ordenar la vida desde la base. Asuntos de estabilidad, familia y finanzas cobran protagonismo, no desde la urgencia, sino desde la madurez de decidir qué sostiene y qué ya no.

El 6 de octubre, Mercurio ingresa en Escorpio y cambia el tono de la conversación. No es tiempo de hablar por hablar, sino de leer entre líneas, preguntar mejor y profundizar. Ideal para investigar, revisar contratos, sincerar presupuestos y tener diálogos íntimos. Ese mismo día, la luna llena en Aries sube el volumen emocional: pueden surgir reacciones impulsivas o patrones infantiles. Si gestionas el fuego, esa energía se convierte en coraje para tomar decisiones postergadas.

El 8 de octubre, Venus en Virgo forma un aspecto armónico con Júpiter en Cáncer y abre una ventana de alivio: apoyos concretos, oportunidades y gestos amorosos traen orden a lo cotidiano. Es la mezcla justa entre sensibilidad y sentido práctico. //

Horóscopo para esta semana

♦◊ ARIES

La luna llena intensifica tus emociones: canaliza el impulso en decisiones valientes. Las conversaciones profundas ordenan tus prioridades.

♦◊ TAURO

Profundizas acuerdos laborales e impones límites sanos en esta etapa. Evita acumular rabia; muévela con actividad.

♦◊ GÉMINIS

Hablar claro exige escuchar mejor. Mercurio en Escorpio pide foco y rutina. La luna llena activa viajes cortos o estudios.

♦◊ CÁNCER

Mes para ordenar la casa y el presupuesto. Conversaciones íntimas fortalecen vínculos. Evita reacciones defensivas laborales.

♦◊ LEO

Tu liderazgo necesita autocontrol emocional. Evita dramatizar; decide con datos. Mercurio favorece investigaciones y estrategias.

♦◊ VIRGO

Ordenas tu agenda y salud. Conversaciones francas mejoran los procesos. Evita la hipercrítica con la luna llena.

♦◊ LIBRA

Temporada para renegociar acuerdos y límites. Mercurio exige profundidad, no complacencia. La luna llena acelera decisiones profesionales.

♦◊ ESCORPIO

Se activa tu radar estratégico. Hablarás menos, preguntarás mejor. Evita confrontaciones impulsivas laborales. La luna llena te pide descanso.

♦◊ SAGITARIO

Mercurio profundiza investigaciones y finanzas compartidas. La luna llena agita amistades; elige tus batallas.

♦◊ CAPRICORNIO

El trabajo exigirá madurez y negociación. Mercurio favorece las estrategias con aliados clave. Evita la rigidez ante la luna llena.

♦◊ ACUARIO

Mes para redibujar reglas de convivencia y comunicación en tu vida. Mercurio en Escorpio pide profundidad profesional en tus proyectos.

♦◊ PISCIS

Intuición afilada que guía decisiones. Mercurio impulsa investigación y terapias. La luna llena sensibiliza finanzas; evita compras emocionales.

//

Susan Sarandon nació un día como hoy de 1946, en Nueva York. La entrañable actriz cumple 79 años.