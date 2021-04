Conforme a los criterios de Saber más

La pandemia ha reconfigurado nuestros usos y costumbres en cuanto a la comida. Por un lado, valoramos como nunca antes aquellos bocados que nos hicieron falta por varios meses (te estamos hablando a ti, pollo a la brasa) y que no siempre podemos preparar en nuestras propia cocinas. Por otro, hemos aprendido a arreglárnoslas con lo que hay a la mano para satisfacer antojos y alimentar cuerpo y espíritu (no olvidaremos nunca cuando encontrar una bolsa de harina era como hallar el Santo Grial). Todo ha cambiado y lo mismo ha pasado con nuestros gustos.

En ese sentido, el concepto de ofrecer experiencias en casa se ha fortalecido como nunca antes. Se han ampliado posibilidades, se han descubierto oportunidades insospechadas, y el rubro ha respondido a la altura. Hacía mucho tiempo que el fotógrafo Jacques Ferrand (su lista de personajes retratados es tan larga que necesitaríamos otra nota solo para hablar de su trabajo) quería emprender con un formato distinto. El proyecto de desarrollar una línea de comida semi-preparada de alto nivel nació algunos años atrás, en un viaje por Inglaterra. La pandemia no hizo más que acelerar el proceso.

“Al Perú le faltaba algo como eso: que entres a una tienda, saques de la refrigeradora un plato rico, regreses a casa y en 20 minutos tengas una comida como recién hecha”, explica Ferrand. Necesidades nuevas para un mundo nuevo. Lo que no midieron es que la idea crezca rápido -tal y como ha pasado- y a pasos agigantados. Tanto, que House Group (nombre que bautiza dicho emprendimiento) hoy funciona como un laboratorio culinario que es también una agencia 360: en las instalaciones de la empresa se crean de cero las recetas de cada marca, se desarrolla el concepto, la imagen, los mensajes para redes sociales e incluso las fotos. La primera lección aquí es que el plato solo es el comienzo.

Los platos en la primera carta de Food ready to cook son recetas del mundo, que se terminan en casa al horno. En la foto, un steak pie (pie de carne) con cerveza y masa hojaldrada. Todos los productos se pueden comprar en Wong o pedirse por delivery.

Ferrand ha fotografiado a todos los cocineros del país -desde Gastón Acurio hasta Marisa Guiulfo- y algunos productos para supermercados, pero esta es la primera vez que retrata sus propios platos. Él no cocina -no profesionalmente- pero encabeza una operación que abre un nuevo camino en el rubro culinario: el servicio integral enfocado al contexto de la pandemia (y cómo esta impacta en lo que vendrá en el futuro) para la creación de marcas gastronómicas.

“Cuando empezamos con esto encontré un montón de talento, cocineros que lamentablemente se habían quedado sin trabajo. Con ellos desarrollamos una carta extraordinaria para presentar nuestra primera marca: ‘Food ready to cook’. Queríamos hacer recetas del mundo que no necesariamente se encontrasen en los deliveries de restaurantes”, indica. Desde pies hasta curris o pastas: se trata de comida semi-preparada que debe mantenerse refrigerada (no congelada) con una vida útil de siete a ocho días. Todos los platos se presentan en envases reciclables de madera, resistentes al horno.

Las instalaciones de House Group están en Miraflores. Allí se desarrollan y producen todas las recetas, y se trabaja en el diseño del packaging, estrategia de marketing e incluso se hacen las fotos para redes sociales.

Otro punto clave es que ningún plato lleva conservantes o químicos. La vida útil de siete días se logra gracias a un sistema de pasteurización con el que se envasan todos los platos, que consiste en bajar la temperatura bruscamente después del cocinarlos.

El equipo de House Group consta actualmente de unos 25 profesionales de distintas áreas: desde la cocina hasta el marketing digital, incluido un químico alimentario. Con ellos se desarrollan las dos marcas propias de la casa: Food ready to cook, a la venta en Wong; y Cook cocina simple, un pedido especial de comida criolla semi-preparada, que se encuentra en Plaza Vea y Vivanda. “Se vienen más proyectos, propios y externos, además de nuevas cartas para los que ya tenemos. Más adelante ofreceremos algunos saltados para la sartén y platos para niños”, indica Ferrand.

El suyo es un viaje culinario que no ha hecho más que empezar.

Distintos personajes de la farándula han compartido los productos en redes: desde Carolina Cano (en foto) hasta Natalie Vértiz, Alondra García Miró o Anna Karina Copello.

¿En qué consiste la filosofía House Group?

Aquí cuatro consejos para quienes quieran emprender, tanto en el mundo culinario como en otros nichos.

1. Nunca dudes de tu idea. Si tú sabes que es buena, no dejes que los demás cambien tu parecer.

2. Si te caes en el camino te levantas y sigues caminando. Hay mucho por recorrer.

3. Si quieres lograr un producto extraordinario, busca y júntate con gente extraordinaria.

4. Acepta las críticas. Es la única manera de mejorar. Por mas duras que sean, siempre ayudan a crecer.

Más información:

Food Ready to Cook: @foodreadytocook.pe / Pedidos: 950-303612 / Se encuentran en Wong, Rappi y Fritz.

Pedidos: 950-303612 / Se encuentran en Wong, Rappi y Fritz. Cook cocina simple: @cookcocinasimple / A la venta en Plaza Vea y Vivanda

