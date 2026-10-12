Todos conocemos a Hugh Jackman por darle vida a Wolverine, el mutante de garras de adamantium que lucha junto a los X-Men para proteger a los suyos y enfrentarse a quienes amenazan su mundo. Sin embargo, fuera de la pantalla, el actor australiano— que hoy cumple 58 años— ha tenido que librar una batalla muy distinta.

Desde el 2013, Jackman ha tenido seis diagnósticos de carcinomas basocelulares, un tipo de cáncer de piel. Fue él mismo quien dio a conocer su primer diagnóstico a través de sus redes sociales, después de que su entonces esposa, Deborra-Lee Furness, le insistiera en que consultara por una marca sospechosa en la nariz. “Por favor, no sean imprudentes como yo. Háganse revisar. ¡Y usen protector solar!”, escribió en X en noviembre de ese año, al compartir la noticia.

El intérprete ha reconocido que durante su infancia en Australia pasaba mucho tiempo bajo el sol sin protegerse adecuadamente. Años después, esa experiencia se convirtió en una advertencia que ha repetido públicamente.

En abril de 2023, tras someterse a dos biopsias por lesiones sospechosas —cuyos resultados finalmente fueron negativos—, publicó un video en Instagram en el que recordó que el daño solar puede manifestarse mucho tiempo después. “Esto es todo lo que pasó hace 25 años. Está saliendo ahora”, explicó, antes de insistir: “Pónganse protector solar. Seguirán pasándolo increíble. Por favor, cuídense”.

Su historia cobra especial relevancia en el Perú, donde nos acercamos a los meses de mayor exposición solar. En un contexto en el que las condiciones meteorológicas asociadas al Fenómeno El Niño también merecen atención, conocer los riesgos, reconocer las señales de alerta y saber cómo protegernos resulta fundamental.

El pasado bajo el sol que hoy pasa factura

El caso del nominado al Óscar nos demuestra que las decisiones tomadas en la juventud tienen consecuencias a largo plazo, pues una quemadura solar a los 20 años puede convertirse en cáncer a los 50.

La radiación ultravioleta puede alterar el ADN de las células de la piel y, aunque el organismo cuenta con mecanismos para reparar parte de ese daño, la exposición repetida favorece la acumulación de alteraciones que, con el tiempo, pueden contribuir al desarrollo de una neoplasia.

“Una persona puede tener un contacto intenso con el sol durante la infancia o juventud y desarrollar un cáncer de piel muchos años después”, expresó Marco Antonio Gálvez, oncólogo de Clínica Internacional a Somos. Esto no significa que una exposición concreta sea necesariamente la causa directa de un tumor, sino que el riesgo puede construirse a lo largo de la vida.

Desde el 2013, el actor se ha convertido en un activista, instando a sus seguidores a tomar conciencia y a visitar al dermatólogo con regularidad.

Según el dermatólogo Carlos Sordo, de la Clínica Ricardo Palma, entre los 18 y 20 años una persona ya ha recibido aproximadamente entre el 40% y el 50% de radiación solar que acumulará hasta los 60 años. Un dato que, sin duda, refuerza la importancia de la fotoprotección desde edades tempranas, cuando la piel todavía está desarrollando sus mecanismos de protección.

Pero ¿es necesario haber sufrido quemaduras graves para desarrollar esta enfermedad, como le ocurrió a Hugh Jackman? Al respecto, Natalia Soto, dermatóloga y coordinadora nacional de la campaña de cáncer de piel y melanoma del Círculo Dermatológico del Perú, advirtió que tanto la radiación acumulada como la intensidad de la exposición influyen al riesgo. Es decir, una quemadura es una señal visible de daño, pero no es indispensable para que la radiación ultravioleta tenga consecuencia a largo plazo.

Asimismo, el riesgo depende de otros factores como tener la piel clara, muchos lunares, antecedentes familiares de cáncer de piel, quemaduras previas, trabajar al aire libre o usar camas solares.

Aun así, las personas con piel más oscura también tienen riesgo, aunque menor, porque la melanina ofrece protección natural. “Sin embargo, frente a niveles “muy altos” o “extremadamente altos” de radiación UV, incluso la piel trigueña solo resiste entre 5 y 10 minutos de exposición directa sin sufrir daños”, precisó la doctora Nandy Vega, directora médica de Mapfre Perú. Por eso, ningún tono de piel elimina por completo la necesidad de protegerse del sol.

Los diferentes rostros del cáncer de piel

Conocer los factores de riesgo es solo el primer paso, pues comprender que esta enfermedad tiene múltiples rostros resulta igual de vital. Aunque solemos hablar del cáncer de piel como una sola patología, lo cierto es que existen distintos tipos y no todos tienen el mismo comportamiento.

De acuerdo con el doctor Sordo, los principales son el carcinoma basocelular —el que padece Jackman—, que es el más frecuente y de crecimiento lento, con una baja probabilidad de diseminarse a otros órganos. Le sigue el carcinoma espinocelular, que puede ser más agresivo y producir metástasis, mientras que el melanoma, aunque es menos frecuente, destaca por su alta capacidad de propagación y mayor letalidad.

Su impacto también se refleja en las cifras tanto globales como locales. “En 2021 se registraron aproximadamente 6,64 millones de casos de cáncer de piel en el mundo. Mientras que, en el Perú se estima que se diagnostican 4.422 casos al año, equivalentes al 6 % de las neoplasias malignas”, refirió el dermatólogo.

Esta realidad cobra especial relevancia con la llegada de los meses de mayor exposición solar y el impacto del fenómeno El Niño. De acuerdo con la doctora Vega, durante este periodo la radiación fluctúa entre 8 y 15 en la costa, mientras que en la sierra puede escalar hasta 19 —niveles extremadamente altos según los estándares internacionales— y en la selva se mantiene entre 9 y 14.

Con índices de radiación ultravioleta que alcanzan niveles extremos, se estiman cerca de 4.400 casos anuales de cáncer de piel, una cifra que exige extremar las medidas de cuidado diario entre los peruanos.

Este escenario se ve aún más agravado por cielos más despejados y una menor cobertura nubosa, intensificando drásticamente la exposición. Como muestra de ello, en Lima los índices han alcanzado picos de 9 a 13, especialmente en los distritos del norte y el este.

Ante este panorama, la especialista resaltó que “es importante prestar atención a la exposición entre las 10 a.m. y las 4 p.m. Aunque el verano invita a pasar más tiempo al aire libre, la protección solar debe ser una rutina diaria, no una medida reservada para los días de playa”.

Una mancha que no desaparece o una herida que no cicatriza

El cáncer de piel puede comenzar con una lesión que parece inofensiva, por lo que reconocer sus cambios resulta fundamental. Un claro ejemplo de ello es lo que vivió el intérprete de Wolverine, quien descubrió su primer diagnóstico tras notar una pequeña marca en la nariz a la que inicialmente no le dio importancia.

En este sentido, Rocío del Pilar Bringas, docente de la carrera de Medicina Humana de la Universidad Científica del Sur, recomendó consultar con un dermatólogo si aparece una mancha nueva o una lesión existente cambia de tamaño o aspecto, sangra, pica, duele o forma una costra persistente. También debe evaluarse una herida que no cicatriza o que parece mejorar, pero reaparece en el mismo lugar.

Por su parte, la dermatóloga Patrizia Visconti, de Cleveland Clinic, advirtió que estas señales no siempre tienen la apariencia que asociamos con la enfermedad. En el caso del melanoma, la regla ABCDE permite identificar características sospechosas: asimetría, bordes irregulares, variaciones de color, diámetro superior a unos seis milímetros y evolución o cambios en la lesión.

Sin embargo, no todos los cánceres de piel se manifiestan como lunares oscuros. Según el oncólogo Marco Antonio Gálvez, un carcinoma basocelular puede parecer una pequeña herida, una lesión brillante o una zona que sangra y vuelve a formar costra. El carcinoma espinocelular, en cambio, puede presentarse como una placa áspera, escamosa o un crecimiento progresivo.

“La revisión también debe incluir las llamadas “partes olvidadas”, como el cuero cabelludo, la espalda, las plantas de los pies y las uñas. Por ejemplo, las líneas marrones o negras que aparecen en las uñas requieren una evaluación rápida, pues podrían ser indicio de melanoma”, mencionó la doctora Natalia Soto.

Los especialistas recomiendan realizarse un autoexamen mensual en busca de lesiones sospechosas y utilizar un protector solar de amplio espectro (FPS 50+) como un hábito inquebrantable. Foto: iStock.

Para detectar estos cambios a tiempo, el doctor Sordo sugirió realizar un autoexamen de la piel al menos una vez al mes —especialmente si hay antecedentes familiares— y visitar al dermatólogo una vez al año. En el caso de quienes ya han tenido cáncer de piel, los controles deben realizarse cada tres o seis meses según el tipo de tumor.

Los errores que pueden dejar tu piel desprotegida

Aunque aprender a reconocer las señales de alerta es fundamental, la prevención sigue siendo la mejor herramienta para reducir el riesgo de cáncer de piel. Si bien el protector solar suele ser lo primero en lo que pensamos, utilizarlo no basta si se aplica de forma incorrecta.

Por eso, es importante elegir un bloqueador con un factor de protección solar de 50 o más (FPS 50+) que proteja de la radiación ultravioleta A (UVA) y B (UVB), y que, de preferencia, tenga color. La elección también debe considerar la edad, el tipo de piel y la actividad que se realizará. Sin embargo, incluso un FPS elevado no justifica prolongar la exposición al sol ni prescindir de la reaplicación.

“Para mantener su eficacia, debe aplicarse de 20 a 30 minutos antes de salir y cada 2 horas si se está expuesto. Si la persona se baña en el mar o piscina, o transpira mucho, debe emplear una fórmula resistente al agua y sudor, y reaplicarla cada hora”, resaltó Sordo.

La protección, no obstante, va más allá de una crema. “El protector solar es una herramienta importante, pero representa solo un componente de una estrategia efectiva de fotoprotección”, subrayó la doctora Visconti. Por ello, es necesario buscar la sombra, utilizar ropa con protección solar, sombreros de ala ancha y gafas con filtro UV, además de limitar la exposición durante las horas de mayor intensidad.

De igual manera, es vital cubrir zonas que suelen quedar olvidadas. El doctor Juan Loo, médico ocupacional de Howden Group Perú, nos recuerda prestar atención a las orejas, el cuello, el cuero cabelludo cuando hay poco cabello, el dorso de las manos, los empeines y los labios.

En definitiva, prevenir el cáncer de piel exige constancia y combinar distintas medidas. Como demuestra la experiencia de Hugh Jackman, el daño solar puede manifestarse décadas después; por eso, cuidar la piel hoy es una inversión en salud a largo plazo.