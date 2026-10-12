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Resumen

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Tras recibir reiterados diagnósticos de cáncer de piel, Hugh Jackman comparte abiertamente sus intervenciones médicas como un recordatorio urgente de que el daño solar se paga años después.
Tras recibir reiterados diagnósticos de cáncer de piel, Hugh Jackman comparte abiertamente sus intervenciones médicas como un recordatorio urgente de que el daño solar se paga años después.
Por Milenka Duarte

Todos conocemos a Hugh Jackman por darle vida a Wolverine, el mutante de garras de adamantium que lucha junto a los X-Men para proteger a los suyos y enfrentarse a quienes amenazan su mundo. Sin embargo, fuera de la pantalla, el actor australiano— que hoy cumple 58 años— ha tenido que librar una batalla muy distinta.

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