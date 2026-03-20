La infidelidad es uno de los motivos de ruptura más frecuentes en las parejas; genera un gran dolor en las personas cuando se da y, sin embargo, por frecuente que sea, sigue generando un gran debate si es que se debe perdonar o no. Un reciente ‘ampay’ del programa “Magaly TeVe: La firme”, protagonizado por Said Palao y Mario Irivarren, chicos ‘reality’ que tienen mediáticas relaciones románticas con Alejandra Baigorria y Onelia Molina, respectivamente, han abierto el debate.

Para saber más al respecto de este duro proceso emocional, Bienestar de la web de “Somos” conversó con Claudia Vallejos, psicóloga de ‘Aún Tienes tiempo’, quien nos explica todo lo relacionado con las infidelidades y cómo sobrellevar una.

“En primer lugar, una infidelidad es el mal uso de confianza que alguien que ha depositado en ella. Es decir, mi pareja confía en mí y yo hago un mal empleo de esa confianza por un placer o un momento de disfrute. Esta persona prioriza de manera egoísta mis necesidades, incumpliendo la promesa que desde un inicio de la relación se hizo”, explica la especialista.

Emociones que experimenta la pareja traicionada Culpa: cree que hizo algo mal y por ello le fueron infiel. Decepción: la pareja le defraudó. Impulsividad: puede tomar acciones poco sopesadas. Ira. Traición: genera problemas de confianza. Vulnerabilidad.

¿Qué es y qué no es infidelidad?

Los modelos de las relaciones cambian con el paso del tiempo y de las generaciones, pero la infidelidad sigue siendo el inicio de muchas personas para empezar una terapia psicológica. El principal conflicto de la infidelidad se da cuando uno de los dos considera que se ha producido, mientras que el otro no. Actualmente, infidelidad no es sinónimo solamente de sexo penetrativo, sino que muchas acciones pueden implicarla.

Said Palao y Alejandra Baigorria se casaron en abril del 2026. Hoy ambos son tendencia en redes sociales tras la difusión de un informe del programa de farándula "Magaly TeVe: La Firme".

Entonces, ¿cómo podríamos delimitar qué es infidelidad y qué no lo es? Hay quienes defienden que infidelidad es cualquier tipo de gratificación sexual que excluya a la pareja; hay otros que consideran la pornografía o la masturbación como infidelidad. También hay quienes consideran infidelidad cualquier acto de la pareja que provoque su desconfianza o inseguridad y en caso extremo se encuentra, por ejemplo, personas heterosexuales que no consienten que sus parejas tengan amistades de otro género.

¿Por qué duele tanto una infidelidad?

Según Vallejos, son dos razones por las que una persona se siente muy mal y ese sentimiento perdura:

Afecta el ego de la persona: Cuando dañas el ego de una persona es cuando más le duele, porque es el punto de mayor vulnerabilidad. La otra persona se desconoce, porque es hacia la parte más débil que la están atacando. Estado más vulnerable: Le estás dando el poder a otra persona de hacerte daño, es decir, tiene el poder de decisión de ello, ya que conoce todos los aspectos de nuestra vida.

¿Es posible perdonar una infidelidad? (Foto: iStock) / demaerre

Consejos para sobrellevar una infidelidad

La psicóloga nos brinda algunos consejos para sobrellevar una infidelidad:

Diálogo

En una relación, es necesario dialogar, preguntar qué está pasando de manera sincera. Para perdonar a la pareja hay que escuchar lo que la otra persona tiene que decir y basándose en ello, se toma una decisión.

Ejercicios de comunicación

Si dialogar tranquilamente no funciona, se pueden optar por ejercicios de comunicación, como hablar honestamente al menos una vez a la semana, sobre las cosas que les ha molestado en esos periodos de tiempo y qué les gustaría mejorar entendiendo las necesidades de la otra persona.

Definir límites

Es importante tener claro qué es lo que queremos para nosotros. Define si perdonarías una infidelidad, cuáles son tus no negociables y cuáles sí.

No es necesario saber los detalles

No se necesita saber todo lo sucedido, aunque en esos momentos, la persona afectada siempre va a querer saber los detalles más minuciosos. No obstante, es un acto dañino.

No culparse ni culpar al otro

Según Vallejos, la infidelidad puede ocurrir debido al estado de la relación y la pasión de pareja, pero esta se concreta a partir de las decisiones de cada uno. Algunas personas tienen patrones la infidelidad, que no tienen nada que ver con la parte afectada.

Cuando se perdona, la pareja no tiene que hacer todo por la otra

Si una persona perdona a su pareja, no tiene que complacerla en todo, pues debe priorizarse a sí misma. Reconstruir una relación es un trabajo de dos personas. “Cuando se decide perdonar, mi pareja también tiene que ayudarme a perdonar, pero no es su responsabilidad”, finaliza la experta.

¿Es posible perdonar una infidelidad?

Sí, se puede perdonar una infidelidad, pero requiere mucho tiempo y esfuerzo. En algunos casos es posible, pero en otros no, porque no todas las parejas son capaces de sobrellevar una infidelidad.

Para que la reconciliación sea posible es necesario seguir los siguientes pasos:

Ambas personas adquieran un compromiso de trabajar en recuperarse como pareja: lo ideal es que la persona que ha cometido infidelidad no lleve a la otra persona a terapia o lleve a cabo cualquier otro intento desesperado para darle una oportunidad si esta no desea.

Trabajar en el perdón: Esto no quiere decir que lo ocurrido se va a olvidar como si nada; perdonar es la elección de “soltar” el episodio vivido para seguir adelante.

Centrarse en la responsabilidad: Es común que aparezca la necesidad de justificarse e incluso de poner parte de la culpa en la pareja, pero es necesario abandonar la actitud defensiva y examinar si el arrepentimiento es genuino para hacerse cargo de lo ocurrido.

Trabajar en la confianza: La confianza implica aprender a tolerar la incertidumbre en lugar de buscar constantemente pruebas.

Buscar el equilibrio entre la conexión mutua: Este proceso es complejo y requiere un trabajo individualizado acorde a la situación de cada pareja, pero lo más importante es que ambas partes estén implicadas en trabajar por la relación.

Una vez que das el paso de perdonar la infidelidad, el trabajo no termina ahí. Reconstruir la confianza en una pareja no es fácil, por eso es valioso preguntar cuántos detalles quiere saber sobre lo que sucedió y por qué.//