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Dos conocidas parejas de la farándula peruana: Said Palao y Alejandra Baigorria, así como la que integraban Onelia Molina y Mario Irivarren, han sido noticia tras la difusión de un 'ampay' que puso en duda su fidelidad. (Fotos: Archivo GEC/ Instagram)
Dos conocidas parejas de la farándula peruana: Said Palao y Alejandra Baigorria, así como la que integraban Onelia Molina y Mario Irivarren, han sido noticia tras la difusión de un 'ampay' que puso en duda su fidelidad. (Fotos: Archivo GEC/ Instagram)
Por Laura Espinoza Busato

La infidelidad es uno de los motivos de ruptura más frecuentes en las parejas; genera un gran dolor en las personas cuando se da y, sin embargo, por frecuente que sea, sigue generando un gran debate si es que se debe perdonar o no. Un reciente ‘ampay’ del programa “Magaly TeVe: La firme”, protagonizado por Said Palao y Mario Irivarren, chicos ‘reality’ que tienen mediáticas relaciones románticas con Alejandra Baigorria y Onelia Molina, respectivamente, han abierto el debate.

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