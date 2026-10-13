En uno de los bloques más importantes del evento ‘Belleza con innovación sostenible’, realizado por primera vez en el Perú, se pasó a una interesante ronda de conversación denominada ‘Innovación inteligente: El futuro ya se está construyendo’. En esta, se contó con la participación de Eduardo Gotuzzo, presidente de L’Oréal Groupe para Centroamérica y Región Andina; Pedro White, CEO de Mercado Libre Perú; e Isabella D’Angelo, gerente corporativa de Sostenibilidad de Intercorp Retail.

Esta presentación también tuvo la presencia de Bruno Ortiz Bisso como moderador. El editor del diario El Comercio compartió una breve reflexión sobre la innovación y su relación con la sostenibilidad, además de formular una pregunta para el panel.

“Si tratamos de tema de innovación, por lo general, por lo menos en la cabeza de la gente, solamente está ligada a temas de tecnología, pero en realidad es mucho más que eso, y hay que referirse a una serie de cosas... los procesos, la estructura de la empresa, los servicios, los productos, cómo se puede generar un valor real” apuntó Ortiz Bisso antes de iniciar la interacción.

¿Qué significa innovar para que la sostenibilidad genere valor real y se traduzca en cambios concretos en la operación de sus empresas?

Isabella D’Angelo, gerente corporativa de Sostenibilidad de Intercorp Retail

Somos cerca de 57.000 colaboradores de gran presencia a nivel nacional en todas las regiones del país y más de 4.000 locales. Entonces, para nosotros, en verdad, innovar no significa necesariamente crear algo nuevo de cero. Para nosotros, innovar es repensar un poco los procesos que ya tenemos, las acciones, las operaciones que ya venimos realizando y ver de qué manera lo podemos hacer mejor. Entonces, ¿Cómo nosotros innovamos en sostenibilidad? Lo primero es integrar sostenibilidad en el modelo de negocio, y ver de qué manera podemos ir integrando este chip de sostenibilidad en todas las cosas que hacemos, en los recursos que compramos, en cómo lo distribuimos, en cómo operamos nuestras locales.

Eduardo Gotuzzo, presidente de L’Oréal Groupe para Centroamérica y Región Andina

Esa palabra me gustó mucho porque es repensar todo lo que vienes haciendo y cómo puedes tener un impacto más positivo en general en todos los ‘stakeholders’, y obviamente en todo el tema de medio ambiente. Y para hablar de esto también es, cuando hablamos de repensar y cuando hablamos de hacer el negocio, que exige una prioridad estratégica dentro del negocio y en todas las discusiones y priorización que se hace dentro de él. Hablamos también de la atención, de los impactos... estos tienen que ser los objetivos de los equipos. ¿Y por qué los objetivos de los equipos? Porque al final son las personas las que tienen que tomar la decisión y los planes de acción concretos para ejecutar eso.

Pedro White, CEO de Mercado Libre Perú

Quería también unirme al concepto de comunidad. En Mercado Libre trabajamos mucho con aliados, con comerciantes, con compradores. Tenemos una población de 600 millones de habitantes, en América con 130 millones de compradores y en un terreno muy fértil en términos de generación de oportunidades, donde hay baja monetización, baja conectividad, alta informalidad, poco acceso al crédito... hay todo por hacer en ese sentido y nosotros trabajamos muchísimo en lo que es generar democracia comercial y financiera para nivelar la cancha. Buscamos expandir las fronteras.

Encuentro clave para el sector cosmético

La industria de la belleza enfrenta el desafío de integrar la sostenibilidad en sus procesos, productos y estrategias de innovación. Con ese objetivo, se realiza este magno evento, por primera vez en el Perú, y en alianza con El Comercio, que aborda cómo la ciencia y la tecnología pueden contribuir a transformar el sector.

Este evento reunió a representantes del sector empresarial y especialistas para analizar los principales desafíos y oportunidades de la sostenibilidad. Entre los participantes destaca la presencia, además de Eduardo Gotuzzo, la de Carlos Alzate, Chief Digital Marketing Officer de la compañía; representantes de Mercado Libre, InRetail, World Vision Perú y Perú Sostenible.

La compañía de cosméticos y belleza más grande del mundo, con más de 115 años de trayectoria, y presencia en más de 150 países, tiene entre sus marcas a L’Oréal París, Maybelline New York, Garnier, Lancôme, Kérastase, La Roche-Posay, CeraVe, Vichy, entre otras.

La tecnología como aliada

La innovación es otro de los ejes de esta transformación. L’Oréal Groupe cuenta con 22 centros de investigación y más de 4.000 profesionales dedicados a Research & Innovation, e incorpora inteligencia artificial, datos y tecnología para transformar la experiencia de los consumidores.

Este enfoque también alcanza a la publicidad digital. En alianza con IMPACT+, la compañía trabaja en medir la huella ambiental de sus anuncios, considerando el impacto de servidores, redes y centros de datos. Además, utiliza inteligencia artificial para optimizar sus campañas, reducir el desperdicio de pauta y evitar la producción de piezas publicitarias innecesarias.

La agenda continuará el 14 de octubre con la premiación regional 2026 de L’Oréal-UNESCO “Para las Mujeres en la Ciencia”, que reconocerá a una científica peruana, una ecuatoriana y una colombiana. Desde su creación, en 1998, el programa ha premiado a más de 4.700 mujeres en más de 140 países.

Sepa más L’Oréal Groupe es la compañía de cosméticos y belleza más grande del mundo, fundada en Francia en 1909 por el químico Eugène Schueller. Con presencia en más de 150 países y una plantilla global superior a los 88,000 empleados, la empresa centra su actividad en el cuidado del cabello, coloración, protección solar, maquillaje, perfumes y dermocosmética.

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