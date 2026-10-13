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Resumen

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En este bloque de conversación, los panelistas resolvieron la interrogante de qué significa innovar para que la sostenibilidad genere valor real y se traduzca en cambios concretos en la operación de sus empresas. (Foto: Gian Ávila - El Comercio)
En este bloque de conversación, los panelistas resolvieron la interrogante de qué significa innovar para que la sostenibilidad genere valor real y se traduzca en cambios concretos en la operación de sus empresas. (Foto: Gian Ávila - El Comercio)
Por Sergio Merino Sánchez

En uno de los bloques más importantes del evento ‘Belleza con innovación sostenible’, realizado por primera vez en el Perú, se pasó a una interesante ronda de conversación denominada ‘Innovación inteligente: El futuro ya se está construyendo’. En esta, se contó con la participación de Eduardo Gotuzzo, presidente de L’Oréal Groupe para Centroamérica y Región Andina; Pedro White, CEO de Mercado Libre Perú; e Isabella D’Angelo, gerente corporativa de Sostenibilidad de Intercorp Retail.

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