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Resumen

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Las noches en vela empujan a muchos padres a buscar soluciones rápidas, pero los expertos exigen prudencia antes de convertir la melatonina en un hábito nocturno.
Las noches en vela empujan a muchos padres a buscar soluciones rápidas, pero los expertos exigen prudencia antes de convertir la melatonina en un hábito nocturno.
Por Milenka Duarte

Son las once de la noche, la casa está en silencio, pero en el cuarto de los niños la batalla por dormir no cesa. Entre pantallas parpadeantes, horarios imposibles y rutinas agotadoras, lograr que los más pequeños alcancen un descanso reparador se ha convertido en todo un reto moderno. Y claro, cuando el cansancio acumulado pesa tanto, es fácil entender por qué el boom de la melatonina se ha vuelto el salvavidas favorito de muchos adultos.

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