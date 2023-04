Sin temor a equivocarme, me atrevo a afirmar que no existe ser humano en este planeta -ninguno que no tenga alguna restricción alimenticia que así lo condicione, por supuesto- que pueda afirmar haberse cansado de la pizza. Honestamente, no lo creo. En el universo pizzero y toda la cadena que eso involucra, los comensales siempre estamos dispuestos a probar más. Más masas, más toppings, más salsas, más ingredientes novedosos y más queso (mucho más queso). Siempre queremos y siempre podemos comer más.

MIRA TAMBIÉN: Plant Food + Wine: así es el primer restaurante vegano de alta cocina de Lima Con esa verdad universal como consigna, los socios Manuel Navarro y Alonso Gamboa comandan hoy la operación de It Pizza, que acaba de abrir su segundo local en Miraflores (el primero, ubicado en San Isidro, arrancó en plena pandemia). Definen su concepto como una pizzería napolitana contemporánea: es decir, hay tradición pero también hay toques de libertad gastronómica. El resultado es una experiencia cercana, fresca, sin mayor pretensión que la de satisfacer los gustos y antojos de su clientela. Y lo logran. Panini prosciutto, con bocconcini, mix de verdes, cebolla caramelizada y pesto de castañas. La suya es una carta medianamente amplia: hay once variedades de pizzas, cinco opciones de pastas y otro tanto de ensaladas, anti pasti (desde pan al ajo hasta burrata con pesto de castañas) y bocados rápidos como paninis y calzonis. Las engreídas del menú son, evidentemente, las primeras. ¿Cuál es el diferencial por aquí? Para empezar, sus creadores están bastante orgullosos de los ‘puntos de leopardo’ o manchas que aparecen en los bordes. Se consiguen con una fermentación lenta y larga en la masa, usar harina de calidad, cuidar bien los pasos del proceso y tener un horno a temperatura fuerte y vigilada (450 grados). El efecto ahumado que caracteriza a las pizzas napolitanas se debe a los hornos duales: a gas y a leña (70% y 30% de uso, respectivamente). El resto es pura inventiva. Milanesa napolitana, gratinada con pomodoro y fior di latte, y acompañada de spaghetti al pesto de castañas con parmesano. Encontramos clásicos como la Margherita o de peperoni, hasta creaciones más complejas como la pizza tartufo (salsa blanca, fior di latte, mix de hongos, crema de ricotta, aceite de trufa, polvo de porcón), la carbonara (con tocino ahumado, yema curada y chives), o incluso una pizza a base de papas nativas. Insisto: si encuentran a alguien a quien no le guste la pizza, quizá sea buena idea traerlo por aquí de visita. // Dónde queda Dirección: Av. La Mar 1300, Miraflores / Av. 2 de Mayo 1186, San Isidro 994 696 234 @it.pizza.pe Además… Sale caliente ¿Pizza en casa? Imposible no pensar en una noche de películas o un almuerzo confortable de fin de semana sin que una pizza humeante esté presente. It Pizza se encuentra en Rappi y una ventaja es que casi toda la carta puede pedirse a través de dicha aplicación (incluidas las pastas, paninis y demás antojos). Constantemente tienen promociones de 3x2 o 2x1, así que conviene darle una revisada al menú también desde el celular. Experiencia y maridaje En los locales de la cadena se están haciendo algunos eventos en colaboración con cervezas artesanales, para empezar. Atentos a su cuenta de Instagram para más novedades en la agenda. VIDEO RECOMENDADO Virgilio Martínez: el mundo está mirando a la gastronomía latinoamericana. (EFE) TE PUEDE INTERESAR ¿Por qué la venta de discos de vinilo se ha disparado en el Perú y el mundo?

Gestación subrogada: el camino legal para realizar este procedimiento en el Perú y el extranjero

La fiebre por Caballeros del Zodiaco en Lima: una pasión transformada en estilo de vida

Pintando el mañana: alumnos de Ann Sullivan preparan obras de arte para recaudar fondos de becas educativas