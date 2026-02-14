Ivana Yturbe y Beto da Silva en entrevista: “El verdadero amor no duele. Es transformador”

Para Beto da Silva e Ivana Yturbe, San Valentín podría considerarse como un día más en sus calendarios. No lo dicen con desdén, sino con la naturalidad de quienes se aman y se eligen a diario. Con apretadas agendas y tiempos de oro para coincidir, la dupla ha aprendido que el amor no se sostiene en fechas, sino en decisiones cotidianas.

Hoy asentados en Cusco, y en diálogo exclusivo con Somos, la pareja repasa una historia de amor que siempre estuvo destinada a ser: se conocen desde chicos, fueron amigos antes que pareja. Y esa historia compartida fue clave. “Creo que nunca fingimos nuestras personalidades. Desde el día uno lo que más me gustó de Ivana fue que era atenta. Si iba a su casa, siempre estaba dispuesta a ayudar, se preocupaba porque todos se sintieran cómodos y siempre sonreía”, reflexiona Beto. Con el paso del tiempo, y ya como pareja, ese primer paso afianzó su relación. “Nos conocíamos profundamente, las cosas buenas y las cosas malas que yo tengo y que ella también tiene. Eso favoreció mucho. Después fuimos aprendiendo a comunicarnos mejor, como todas las parejas, pero ya había una base real”, añade.

En tanto, Ivana no duda cuando recuerda qué la enamoró: “Si hay algo que me volvió loca, y que hasta el día de hoy mantiene esa chispa, es que Beto es muy divertido. Me hace reír todo el tiempo. No hay manera de que yo la pase mal con él. Incluso cuando estamos en algún problema, él busca la forma de hacerme reír y que me olvide un rato. Siempre que estoy con él me siento en una burbuja de felicidad”, comenta en exclusiva.

TE PUEDE INTERESAR: BlinBlin, la marca peruana que impone moda con accesorios impresos en 3D a base de maíz

A puertas del Día del Amor, la dupla comenta que esta fecha muchas veces los ha sorprendido en espacios diferentes. “Claro que es una excusa para darnos un tiempo, para compartir, para irnos a comer. Sin embargo, no esperamos a que sea San Valentín porque muchas veces no nos toca estar juntos. Por ello, hacer planes, darnos detalles y compartir en familia es más algo del día a día”, añade Ivana. La celebración, en su caso, no depende de la agenda, sino más bien de la decisión.

La pareja se encuentra asentada en Cusco. En la foto, pasean por las icónicas calles del centro de la ciudad. (Foto: Mario Arévalo// Makeup: Jade Villar// Ropa: Ayni)

Equipo fuera y dentro de la cancha

Si hay algo que la dupla repite es que son un equipo. “Hay días que a mí me toca estar bajoneado, días en que me va mal en el trabajo. Y hay días que le toca a ella. Entonces el otro está para sumar lo que falta. Si yo tengo un mal día, ella agrega esa alegría. Y cuando le pasa a ella, estoy yo para sostenerla”, precisa Da Silva.

Ivana lo resume con una frase honesta: “A veces uno no puede dar ni el diez por ciento. Y por ahí el otro da el noventa para que podamos seguir. Y viceversa”. Entender que no siempre van a pensar igual y que la conversación es el puente ha sido fundamental para la pareja. “Independientemente de lo que sea, lo conversamos. No importa la hora. No nos gusta dormir peleados”, coinciden, cuando les consultamos por una clave de oro no negociable en su relación.

En redes sociales, muchos apuntan al compromiso de Yturbe al mudarse a distintas ciudades del país siguiendo a Da Silva en su carrera como futbolista. Sin embargo, para ella no se trata de una persecución. “Él es mi familia. Yo crecí con padres separados y tenía claro que no quería eso para mi hija. Quería que llegue a casa y nos tenga a los dos. No siempre es sencillo, pero somos un equipo en cada decisión y al final del día todo siempre se acomoda, funciona”, indica.

En el centro de todo están Thiago (primogénito de Beto) y Almudena. “Desde que conocí a Ivana supe que era la mujer con la que quería formar una familia. Ver su relación con mi hijo fue determinante. Era la madre que yo quería para mis hijos”, precisa emocionado Da Silva.

Ivana también lo tuvo claro desde el inicio: “Cuando decidí empezar con Beto sabía que venía con Thiago. Y desde el día uno me enamoré. De hecho, él fue el motivo por el cual quise ser mamá. Él despertó un nuevo tipo de amor en mí”, indica la modelo y empresaria.

Aunque la maternidad la transformó (recibiendo entre sus brazos a la pequeña Almudena hace más de cuatro años), Yturbe siempre reflexiona sobre el vínculo casi mágico que tiene con Da Silva. Casi entre lágrimas, Ivana cuenta a Somos lo que más atesora de su relación: “Beto me enseñó que el verdadero amor no duele, que amar es bonito. Yo creo que eso fue lo más transformador. Tener un amor que me hace bien. Cuando uno es feliz, se nota”, concluye.

Si tuvieran que definir su historia en tres palabras, elegirían: romántica, divertida e intensa. Y entre sus recuerdos favoritos está ese viaje (el último solos) en el que, un Día de los Inocentes, Beto le pidió la mano a Ivana. “No le creía”, recuerda ella entre risas.

En tiempos de narrativas perfectas y toxicidad, el vínculo de Yturbe y Da Silva se siente distinto: imperfecto y real. “Se trata de sostener cuando el otro no puede. Elegirnos, incluso en los días difíciles y recordar que el amor nunca debe doler”, concluye Da Silva. //