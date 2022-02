Conforme a los criterios de Saber más

Hablo con Jana mientras ella está en Madrid (a estas alturas, ya debe de haber regresado a Lima y estará leyendo esto desde casa) y la siento igual que siempre. La chef con la sonrisa constante y las palabras precisas; la misma que se hizo famosa sirviendo fetuchinis a la huancaína con trozos de jugoso lomo –uno de los grandes éxitos de la feria Mistura– y un soberbio cheesecake de Toblerone que vivirá para siempre en la memoria y el paladar de muchos. Jana, 47 años, rubia, petit, carita de muñeca, mente ágil. Un recetario la ha traído de regreso.

Su punto de partida fue el restaurante que durante años mantuvo en un grifo, propiedad de su abuelo, situado en la avenida Colonial (el nombre bastaba y sobraba: El Grifo), donde empezó vendiendo bocados sencillos y terminó orquestando uno de los espacios más representativos de lo que fuera el boom culinario, allá por la primera década del 2000. Comida fusión, confortable, con técnica, peruanidad y toques de autor. Eso no ha cambiado.

En aquel entonces, pocas eran las mujeres en el rubro que se dedicaban a la cocina profesionalmente, más allá de la repostería; menos incluso las que comandaban, de hecho, restaurantes. De aquella generación destacan especialmente Escudero y Marilú Madueño (Huaca Pucllana), pero pasarían varios años para que hubiese más rostros representativos femeninos.

Hotcakes de avena y yogur. “me recuerdan a los desayunos con mis abuelos, esos buffets fabulosos”, escribe jana en el libro. Foto: Jimena Agois.

Para Jana, el último tiempo supuso una pausa; una suerte de silencio que dejó a varios preguntándose qué había sido de ella. “Grabé un programa durante dos años”, me confirma desde España, sobre su faceta como cocinera televisiva. “Lo que pasa es que lo repitieron muchas veces, y la gente todavía me asocia a eso. Me encantaría volver a la tele, pero las cosas han cambiado mucho ahora”, cuenta sobre su incursión en un canal por cable, una ventana que la acercó a muchas audiencias.

La pandemia terminó por cambiar el destino tanto de Jana como de El Grifo (el local original y la sede del Jockey cerraron) pero abrió paso a cosas nuevas, más frescas. “Empecé a compartir recetas en mis redes sociales, con videos que grabo yo misma, con mi celular”, confiesa la chef, que acaba de lanzar su primer libro de recetas. Historias de cocina es un compendio clasificado según antojos (la parte de postres se bautiza como “Corazones rotos”, por citar una de las secciones) donde se reúne lo mejor de su repertorio, de ayer y de hoy.

A la par, Jana va cocinando una pequeña marca de comida, con uno o dos bocados caseros que pronto saldrá al mercado. Lo mejor está por servirse.

Salmón con guacamole, una versión que lleva 20 minutos y se hace en la ‘air fryer’ o freídora de aire. Foto: Jimena Agois.

El libro: “Historias de cocina”

“Historias de Cocina” está a la venta en la cadena de supermercados Tottus. Tiene casi cien recetas clasificadas según ocasión. todo salpicado con comentarios, recuerdos y consejos de la propia jana. el libro incluye preparaciones base y fotos de su álbum familiar. Precio: S/ 49,90.

