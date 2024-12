Este moderno mall, ubicado en el límite de Pulpos y El Silencio, y que ocupa un área de 13 mil metros cuadrados, ha llegado para potenciar la oferta comercial en una zona cuyo crecimiento urbano se viene dando de forma sostenida. En definitiva, le ha cambiado el rostro al barrio. Lo único que sigue caro es el peaje.

Jefferson nos recibe por el acceso principal junto con José Zegarra, su socio y gerente general de Alta Visione Investments, para hacer un recorrido por el centro comercial. Un grupo de obreros que ultiman detalles para la inauguración se acercan al goleador nacional a pedirle fotos. Él acepta encantado y atiende a cada uno con la paciencia de un buda. A lo lejos, saluda a la conductora de tv Karen Schwarz, que también tendrá presencia en este lugar con su tienda de ropa íntima femenina.

Mientras caminamos, José nos explica que llegan para “cubrir necesidades y aportar en el desarrollo económico” del distrito de Lurín. “El público de esta parte de la ciudad estaba desatendido. Nosotros venimos a ofrecerle la mejor oferta gastronómica, con Granja Azul, Edo, Master Kong, Malatesta, Sarcletti. Nuestras tiendas ancla son Wong y Smart Fit. Tenemos más del 90% de ocupación de los espacios, repartidos entre marcas de moda, deportivas y estilo de vida”, comenta el empresario.

Con un casco de construcción en la cabeza, ‘Jefry’ observa un plano y señala la ubicación que tendrá su tienda de ropa urbana en este mall. Hace un par de meses, en medio de las celebraciones por sus cuarenta años, lanzó al mercado ‘Mdre’, una marca con la que rinde homenaje a la mujer que le dio la vida. “Ya si mi marca no está acá, mejor me mato”, ríe Jefferson. “A mí siempre me ha gustado la moda. Este emprendimiento se lo dedicó a mi mamá, quien siempre me empujó a salir adelante”, complementa.

Jefferson junto con Karen Schwarz, quien abrirá una tienda en KM 40 con su marca de ropa íntima femenina, Valente.

De hecho, fue la propia doña ‘Charo’ quien le insertó la idea de abrir un centro comercial en el sitio donde nos encontramos, años atrás, cuando el terreno estaba abandonado. “Junto con mis hijos, ella es mi principal motivación. Siempre ha sido un pilar importante en mi vida, no solamente para este proyecto, sino en todas las cosas que yo hago. Eso es algo que valoro un montón”, comenta el exselccionado nacional.

El exfutbolista Jefferson Farfán, a días de inaugurar el centro comercial KM40, en el sur chico.

Hoy Jefferson está más enfocado en seguir desarrollando proyectos que tengan un impacto positivo. “A mí me gustaría ser un referente no solo en el futbol. Cuando empecé en esta linda aventura, lo hice pensando también en los más jóvenes, para que puedan ver que se pueden hacer cosas grandes”.

KM 40 supuso una inversión de 50 millones de soles y espera recibir 300 mil visitantes solo en diciembre. El plan es operar los 365 días del año. Su gran reto, afirman ambos socios, es romper la temporalidad. “En realidad, ese es el objetivo principal”, finalizan. //