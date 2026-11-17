Durante años, la piel dorada de Jennifer Aniston fue parte de esa imagen de belleza californiana que tantas personas aspiraban a conseguir. La actriz de Friends, que alguna vez disfrutó pasar largas horas bajo el sol, terminó reconsiderando una costumbre que parecía inofensiva: “Mi mayor arrepentimiento en cuanto a belleza es todo el tiempo que pasé tomando sol sin protector solar”, confesó en una entrevista con Now to Love en 2017. Aunque seguía disfrutando del sol, comenzó a cambiar sus hábitos, dando mayor importancia a la protección de su piel y recurriendo a alternativas como el bronceado en spray.

Pero la fascinación por ese tono dorado tiene una historia mucho más antigua. Durante siglos, en determinados sectores de las sociedades occidentales, la piel pálida fue símbolo de privilegio, mientras que la tez bronceada se asociaba con el trabajo al aire libre. Sin embargo, esa percepción dio un giro radical durante las primeras décadas del siglo XX, cuando figuras como Coco Chanel contribuyeron a popularizar el bronceado como una expresión de ocio, sofisticación y riqueza.

Hoy, ese ideal sigue presente cada vez que se acerca el verano y reaparece el deseo de lucir una piel dorada. No obstante, detrás de esa apariencia que solemos asociar con belleza y vitalidad existe una realidad menos atractiva: la radiación ultravioleta puede provocar daños que se acumulan silenciosamente durante años. Y aunque existen alternativas para conseguir ese tono sin exponerse al sol, no todas están libres de riesgos.

La verdad detrás del tono dorado

Aunque suele interpretarse como una señal de buena salud, el bronceado provocado por el sol es, en realidad, una respuesta de defensa de la piel.

Como explicó a Somos la dermatóloga Elba Naccha, de Clínica Internacional, la exposición a la radiación ultravioleta—especialmente a los rayos UVA y UVB—puede provocar alteraciones celulares que estimulan la producción de melanina, el pigmento responsable de dar color a la piel.

“Cuando nos exponemos de forma prolongada, ese cambio de color no es más que la huella visible de una agresión. De ahí que, aunque solemos asociar el tono dorado con el bienestar, esa transformación estética suele ir acompañada de inflamación y daño celular profundo, incluso cuando no existe una quemadura visible”.

Bajo esta premisa, una de las creencias más extendidas resulta especialmente engañosa: pensar que broncearse poco a poco, sin llegar a enrojecerse o descamarse, es una forma segura de tomar sol. Sin embargo, Claudia Valladares, dermatóloga del Centro Médico Mapfre aclaró que la ausencia de molestias no significa que la piel esté a salvo.

“Broncearse progresivamente también implica daño significativo para la piel. Ni siquiera el uso de protector solar elimina los riesgos por completo, pues aunque reduce la radiación ultravioleta, no la bloquea totalmente. Asimismo, tener un tono dorado previo no evita futuras quemaduras ni permite alargar sin consecuencias las horas bajo el sol”.

Otra justificación habitual es la necesidad de obtener vitamina D. Aunque la radiación UVB participa en su producción, Valladares precisó que no es necesario buscar un bronceado para cubrir los requerimientos del organismo, sumado a que el color adquirido no permite determinar si los niveles son adecuados. En su lugar, esta vitamina puede obtenerse mediante una alimentación equilibrada.

El bronceado es una defensa ante una agresión: el color se va, pero el daño solar se acumula y eleva el riesgo de envejecimiento prematuro y cáncer de piel. / krukphoto.com

Pero ¿todos reaccionamos de la misma manera al sol? En el Perú, donde existe una amplia diversidad de tonos de piel, persiste la idea de que las personas de tez morena pueden broncearse sin mayores riesgos. La diferencia está en el fototipo, una clasificación que describe cómo responde la piel a la radiación solar. Mientras las pieles claras suelen quemarse con mayor facilidad, las más oscuras cuentan con una mayor protección natural gracias a la melanina. Sin embargo, esta ventaja no las vuelve inmunes.

“Esa protección es parcial y no impide que la radiación dañe las células”, enfatizó la dermatóloga. Y es que las personas de piel morena también pueden desarrollar cáncer cutáneo, cuyas lesiones, en algunos casos, se detectan en etapas más avanzadas. Por ello, la fotoprotección es necesaria independientemente del tono de piel.

Del envejecimiento prematuro al cáncer de piel: el daño que deja el sol

El bronceado puede desaparecer en unas semanas, pero sus efectos sobre la piel no necesariamente se desvanecen con él. Detrás de ese tono dorado pueden quedar alteraciones que se acumulan silenciosamente desde la infancia y se manifiestan años después.

Según Amy Kassouf, dermatóloga de Cleveland Clinic, la radiación UVA penetra en las capas más profundas de la piel y afecta las fibras de colágeno y elastina, responsables de su firmeza y elasticidad. Por su parte, la UVB actúa principalmente sobre las capas superficiales y provoca gran parte de las quemaduras solares, por lo que ambas pueden ocasionar daños en el ADN de las células.

Una de las consecuencias más visibles es el fotoenvejecimiento. Paradójicamente, esa apariencia bronceada que solemos asociar con juventud y vitalidad puede acelerar la aparición de manchas, arrugas y pérdida de firmeza.

“Al recibir grandes cantidades de radiación UVA, las fibras de colágeno y elastina sufren alteraciones y pierden su estructura, lo que genera una mayor cantidad de arrugas, ya que su densidad y calidad están directamente vinculadas con la firmeza del rostro. También pueden aparecer cambios irregulares en la pigmentación, pequeños vasos sanguíneos visibles y zonas ásperas o escamosas que podrían corresponder a queratosis actínicas, lesiones precancerosas que requieren evaluación médica”, detalló el doctor Joel Chalco, dermatólogo representante del Círculo Dermatológico del Perú (CIDERM-PERÚ).

Sin embargo, el daño solar va mucho más allá de la estética. “Cuando las células reciben daño repetido en su ADN, pueden producirse alteraciones que favorezcan su crecimiento descontrolado”, advirtió el oncólogo Alfredo Aguilar. Este proceso puede contribuir al desarrollo de cáncer de piel, aunque el riesgo varía según el tipo de exposición y las características individuales.

Entre los principales tipos están el carcinoma basocelular y el espinocelular, que pueden manifestarse como heridas que no cicatrizan o lesiones persistentes. Mientras que el melanoma, aunque menos frecuente, es potencialmente más agresivo por su capacidad de extenderse a otros órganos.

Ante este panorama, el oncólogo recomendó prestar atención a las lesiones que sangran o no cicatrizan, así como a los cambios en los lunares, aplicando la regla ABCDE: asimetría, bordes irregulares, colores variados, diámetro mayor de seis milímetros—aunque también puede ser menor— y evolución, es decir, cualquier modificación en su tamaño, forma o color.

Los mitos de un bronceado seguro

Pese a estos riesgos, persisten prácticas que prometen acelerar el bronceado o hacerlo menos perjudicial. Algunas, incluso, pueden favorecer una exposición excesiva. De acuerdo con Carlos Montenegro, dermatólogo de SANNA Clínica San Borja, los aceites y aceleradores utilizados para intensificar el color pueden aumentar la posibilidad de quemaduras, manchas y envejecimiento prematuro.

Las camas solares tampoco ofrecen una solución. Aunque suelen percibirse como una forma más controlada de broncearse, emiten radiación ultravioleta artificial que incrementa el riesgo de cáncer de piel, incluido el melanoma.

Prometen un tono rápido, pero los aceites bronceadores solo consiguen una exposición excesiva, disparando el riesgo de quemaduras, manchas y fotoenvejecimiento.

A esto se suma la creencia de que cualquier loción bronceadora actúa como protector solar. Al respecto, el doctor Chalco puntualizó que estos productos no necesariamente contienen filtros solares y que, incluso cuando incorporan un factor de protección solar (FPS), no hacen inocua la exposición prolongada.

“Tenemos que tener claro que cualquier práctica destinada a intensificar el bronceado mediante radiación ultravioleta conlleva riesgos para la piel. Por consiguiente, no existe un bronceado saludable”, insistió el dermatólogo.

La buena noticia para quienes desean conservar una apariencia dorada es que existen alternativas cosméticas que permiten conseguirla sin recurrir a la radiación ultravioleta.

Así puedes conseguir una piel dorada este verano

Jennifer Aniston encontró una de esas alternativas en el bronceado en spray. En una entrevista con Harper’s Bazaar en 2017, la intérprete reconoció que extrañaba tomar sol, pero que había aprendido a sentirse cómoda con esta opción cosmética. Su experiencia refleja una posibilidad cada vez más accesible para quienes desean mantener ese tono dorado sin exponerse deliberadamente a la radiación ultravioleta.

A diferencia de los aceites y aceleradores tradicionales, los autobronceadores no necesitan del sol para modificar el color de la piel. Su principal ingrediente suele ser la dihidroxiacetona (DHA), una sustancia que reacciona con componentes de la capa más superficial de la piel y produce una coloración temporal.

De acuerdo con la doctora Valladares, utilizados correctamente, estos productos permiten conseguir ese aspecto sin provocar el daño asociado al bronceado solar. No obstante, pueden causar irritación o dermatitis de contacto en personas sensibles a determinados ingredientes.

Además, existe una advertencia fundamental: “El tono obtenido no reemplaza el protector solar ni permite prolongar la exposición al sol”.

En el mercado existen cremas, lociones, espumas, gotas y sprays, pero la elección no debería depender únicamente de la presentación. Al respecto, la dermatóloga recomendó prestar atención a la fórmula, especialmente a las fragancias y conservantes, que pueden desencadenar reacciones en pieles sensibles.

“Mientras que las cremas, lociones y espumas permiten distribuir el producto directamente sobre la piel, las gotas deben utilizarse siguiendo las indicaciones del fabricante. Por lo general, el resultado de estas presentaciones suele durar entre tres y siete días y desaparece gradualmente con la renovación de la superficie cutánea”.

Los formatos pulverizados, en cambio, requieren precauciones adicionales, especialmente cuando se aplican en centros estéticos. Aunque estos tratamientos también suelen utilizar DHA, existe el riesgo de inhalar el producto o de que entre en contacto con los ojos, la nariz y la boca.

Por ello, la doctora Naccha recalcó la importancia de acudir a establecimientos que utilicen productos autorizados y cuenten con medidas adecuadas para proteger estas zonas. Si no pueden garantizarse, lo más prudente es evitar el procedimiento.

Protegerse del sol y usar fotoprotector evita nuevas lesiones, dejando al autobronceado en spray como la alternativa ideal para lucir una piel dorada de forma segura.

Más allá de la seguridad, conseguir un acabado uniforme depende también de una buena preparación. Montenegro aconsejó exfoliar suavemente la piel unas 24 horas antes, prestando especial atención a codos, rodillas y talones, donde el producto suele acumularse.

Al aplicarlo, la piel debe estar limpia y seca, con las zonas más ásperas previamente hidratadas. Utilizar un guante aplicador, distribuir el producto sin prisas y lavarse las manos al terminar ayuda a prevenir manchas y tonalidades anaranjadas.

En cualquier caso, los especialistas coincidieron en que conviene evitar estos productos sobre piel irritada o lesionada y consultar previamente con un dermatólogo si existen antecedentes de alergias o reacciones a cosméticos.

Aprende a proteger tu piel este verano

Disfrutar del verano no significa renunciar a las actividades al aire libre, sino incorporar hábitos que permitan reducir los riesgos de la radiación ultravioleta.

En un país como el Perú, donde pueden registrarse niveles muy altos y extremos de radiación UV— especialmente durante los meses de verano y en zonas de mayor altitud—estos cuidados cobran especial importancia. Además, como destacó la dermatóloga Elba Naccha, los rayos ultravioleta pueden atravesar las nubes, por lo que un día nublado no garantiza que la piel esté protegida.

“La primera medida es utilizar diariamente un protector solar de amplio espectro, con un factor de protección solar (FPS) de al menos 30, preferiblemente 50 o 50+ cuando se realizan actividades al aire libre. Además, es necesario aplicarlo generosamente unos 15 minutos antes de la exposición y reaplicarlo cada dos horas, así como después de nadar, sudar intensamente o secarse con una toalla. Uno de los errores más frecuentes es utilizar muy poca cantidad u olvidar zonas como las orejas, el cuello, el escote, las manos y los empeines”.

Sin embargo, el protector solar no debe ser la única barrera. Usar sombreros de ala ancha, lentes con protección UV, ropa que cubra la piel y buscar sombra —especialmente entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde— resulta indispensable.

“La fotoprotección no debe ser una práctica exclusiva de la playa”, resaltó la especialista de Clínica Internacional, ya que es vital incorporar estos hábitos también durante los desplazamientos al trabajo, las caminatas y otras actividades cotidianas.

Para quienes llevan años bronceándose, cambiar de hábitos también puede marcar una diferencia. Aunque el daño acumulado es reversible, reducir la exposición ultravioleta permite limitar nuevas lesiones y disminuir el riesgo futuro de cáncer de piel y fotoenvejecimiento.

Además, algunas manchas pueden atenuarse mediante tratamientos dermatológicos, mientras que la textura y uniformidad de la piel pueden mejorar con los cuidados adecuados. No obstante, las alteraciones profundas del colágeno y del ADN celular no desaparecen simplemente por dejar de tomar sol.

Por eso, más que intentar borrar las huellas del pasado, se trata de evitar que el daño continúe acumulándose. Como demuestra el cambio de hábito de Jennifer Aniston, cuidar la piel no significa renunciar a disfrutar del verano ni a lucir una apariencia dorada, sino reconsiderar cómo queremos conseguirla. Después de todo, ningún ideal de belleza debería estar por encima de nuestra salud.