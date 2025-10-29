Jolgorio: el casa de San Isidro donde la cocina criolla con las ‘recetas de la abuela’ hacen una fiesta de sabores y recuerdos

En Jolgorio, el nuevo espacio de cocina criolla de San Isidro, no te sientes en un restaurante cualquiera: te sientes en casa, o más precisamente, en la casa de la abuela, a la que llega toda la familia a compartir un cremoso ají de gallina, un arroz tapado o el tradicional mondonguito a la italiana como Dios manda.

Aquí no les interesa la fusión ni lo nuevo; al contrario, buscan regresar al pasado donde todo fue mejor. Han recurrido a los orígenes de la comida criolla, de horas de cocción, de recetas antiguas y sabores de antaño.

El fogón del chef de jolgorio, Franco Ferreyra. también es chef de Barracones Barra Marina.

Te tropezarás con un poco de todo. Arequipa está presente con su rocoto relleno, su pastel de papa, y el adobo. El norte resalta por su seco con frejoles preparado con zapallo loche y chicha de jora. Con estos sabores revivirás tus recuerdos de infancia, como con un pesto criollo con apanado casero a la antigua y frito a la plancha, o el asado con puré, infaltable en las celebraciones familiares. Para alcanzar el sabor deseado, el asado se cocina por 12 horas.

En el tamalito verde se siente ese maíz molido y se prepara con un aderezo norteño. Se cubre de jugo de seco y trozos de asado de tira, muy suaves por las largas horas de cocción. Encuentras cau cau, mondonguito a la italiana, papa rellena, lomo y tallarín saltado.

Un suspiro a la limeña con pesto criollo, un asado con puré, tamalito verde al estilo norteño siempre deben estar en tus planes.

En este mes criollo no se perdona el postre. ¿Tienen mazamorra morada y arroz con leche? La respuesta es sí. Y no solo esos, sino también el suspiro a la limeña y los infaltables picarones. De sabores esquina, muchos: anticuchos, rachi, pancita, choncholí. Advertimos que la carta es amplia; pero si vas en grupo, pueden empezar con el piqueo Jolgorio, como para probar un poco de todo.

El pesto criollo elaborado a la manera tradicional va con un apanado y queso parmesano.

Un clásico arroz tapado con un huevo montado y rodeado de plátano dorado.

Los cócteles sacachispas, peruanita bonita, chacombo, mal paso y más, refrescan la visita.

El chef Franco Ferreyra quiere que sus visitantes se sientan como en casa, por ello no ha cambiado casi nada del local en el que está Jolgorio, una antigua casa sanisidrina y una de las primeras de la avenida Conquistadores. La sala, el comedor, los pisos de parquet, el patio y hasta el árbol de paltas que adorna la barra se mantienen tal y como lo encontraron.

Suspiro a la limeña está en la carta de Jolgorio junto a otros clásicos postres como picarones, mazamorra morada y arroz con leche.

En Jolgorio, la fiesta criolla no termina. //