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Resumen

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USE Perú conecta jóvenes peruanos con experiencias remuneradas en Estados Unidos para fortalecer idioma, empleabilidad y mirada internacional en hospitality global.
USE Perú conecta jóvenes peruanos con experiencias remuneradas en Estados Unidos para fortalecer idioma, empleabilidad y mirada internacional en hospitality global.
Por Samanta Alva Vargas

Abrirle puertas al talento joven peruano no solo significa enviarlo a trabajar fuera. Implica que pueda mirar la industria desde otro estándar, aprender en una operación real y regresar con una experiencia capaz de ampliar su carrera. En gastronomía, turismo y hotelería, donde el Perú ya tiene una marca reconocible, esa posibilidad adquiere un valor especial: los jóvenes no llegan desde cero, llegan con una cultura de servicio y cocina propia.

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