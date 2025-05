Cuando la bartender trujillana Karen Álvarez Seijas piensa en su logro más reciente, todavía le parece un sueño. Después de ir en 2024 a capacitarse en el Tales of the Cocktail, un encuentro internacional con las personalidades top de la coctelería, se dijo a sí misma que debía participar con una charla donde hablase de su región. Pero no era tan fácil ser parte de este programa.

Fue así que esta entusiasta gestora de la cultura coctelera averiguó todo lo necesario, estructuró una charla y postuló por la página web. Meses después llegó la sorpresiva respuesta: “Me quedé en shock. Estaba en una convención en Nicaragua cuando me llegó el correo diciendo que había pasado a la siguiente etapa. En marzo pasado tuve una entrevista y la pasé. Mi propuesta había sido escogida entre más de 400”, sostiene la bartender.

Tales of the Cocktail es un importante evento global donde durante cinco días en Nueva Orleans los más importantes representantes de la industria coctelera del mundo brindan charlas y talleres. Esta organización también se encarga del Bartender Spirits Awards, concurso que premia a lo mejor de la industria.

La charla que se llevará a cabo en Nueva Orleans el 22 de julio se denomina “Sudamérica en una copa: bartenders y tendencias”. Participarán Marcio Silva (Brasil), Sorrel Moseley-Williams (Inglaterra) y Franco Cabachi (Perú) en la mesa que comentará y moderará Karen Álvarez. / Archivo personal

En el conversatorio “Sudamérica en una copa: bartenders y tendencias que forjan la región”, Álvarez moderará las intervenciones de los especialistas Franco Cabachi (Perú), Sorrel Moseley-Williams (Inglaterra) y Marcio Silva (Brasil). “Esta charla nació de los temas que me apasionan y quiero comunicar.

Trabajé desde un profundo deseo de visibilizar la riqueza de la coctelería en Sudamérica”, comenta Karen sobre la creciente importancia de la región ante los ojos del mundo, gracias a la calidad y variedad de sus insumos, así como al profesionalismo y el reconocimiento en importantes premios, como los 50 Best Bars. Compartir con colegas este 22 de julio en Nueva Orleans es para ella un hito y un paso más para el Perú en la conquista de la coctelería mundial. //